Investition Krones: Hunderte Jobs in Regensburg Auf dem TechCampus entsteht ein Gebäude für zunächst bis zu 400 Beschäftigte. Dort sollen IT-Spezialisten zusammenarbeiten.

Von Bernhard Fleischmann

Merken

Mail an die Redaktion Hier auf diesem Grün will Krones das Innovationsnetzwerk bauen – in direkter Nachbarschaft zur hinten sichtbaren TechBase. Foto: altrofoto.de

Regensburg.Die Neutraublinger Krones AG errichtet in Regensburg ein Technologiegebäude, das im Endausbau Platz für bis zu 800 Arbeitsplätze bieten kann. Damit wird die Region immer mehr zu einem Zentrum für Informationstechnologie und Digitalisierung. Schon heute stellt die Branche hier jeden neunten Arbeitsplatz.

Nun sorgt der Maschinenbauer Krones für zusätzlichen Schwung. Das Unternehmen nennt das Haus ein „Innovationsnetzwerk“. Nur die Hälfte der dort beschäftigten Software-Spezialisten soll bei Krones angestellt sein. Die anderen Flächen, so der Plan, sollen Unternehmen aus der Software-Branche belegen. Krones erhofft sich eine intensive Kooperation zwischen den Mitarbeitern und Unternehmen.

Für die Stadt sei diese Ansiedlung ein weiterer Meilenstein, wie Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer am Freitag bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Krones erklärte. Ab Herbst 2019 soll auf dem Gelände des TechCampus auf einem 8000 Quadratmetern großen Grundstück ein mehrstöckiges Gebäude entstehen, in dem die Themenbereiche Informationstechnologie, Digitalisierung und „Internet der Dinge“ konzentriert sind. Das Haus werde direkt neben der erst vor zwei Jahren eröffneten TechBase stehen und ähnlich groß werden, sollte es zum Endausbau kommen. In Phase eins denkt man an die Hälfte dieser Dimension, was nach den Worten des zuständigen Krones-Managers Franz Zollner bedeutet: 20 bis 25 Millionen Euro Investitionssumme, Platz für 350 bis 400 Menschen, Fertigstellung im Herbst 2021. Eine Verdoppelung ist vorgesehen.

Ein Campus für 4000 Entwickler



Die Krones-Präsenz ist ein wesentlicher Baustein beim Ausbau des TechCampus. Dieser liegt auf dem ehemaligen Gelände der Nibelungenkaserne in unmittelbarer Nachbarschaft zur Universität und zur Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH). Der Campus ist erst zum Teil bebaut. 70 Prozent der zehn Hektar großen Fläche sind nach Angaben von Toni Lautenschläger, Leiter des Amts für Wirtschaft, vergeben. Der Rest sei reserviert. Innerhalb von etwa fünf bis sechs Jahren dürfte nach seiner Einschätzung der Campus komplett bebaut sein. Dann sollen laut Maltz-Schwarzfischer bis zu 4000 Entwickler, Ingenieure, Naturwissenschaftler und Informatiker dort arbeiten. Sie beschrieb den TechCampus als „neue Premiumadresse für Hochtechnologieunternehmen und Innovation“.

„Am TechCampus wird Tag und Nacht Leben sein und das Licht nicht mehr ausgehen.“ Toni Lautenschläger, Leiter des Amts für Wirtschaft



Für den Wirtschaftsreferenten Dieter Daminger ist die Ansiedlung von Krones die Bestätigung für die Wirtschaftspolitik der Stadt. Sie habe sich in den vergangenen 15 bis 20 Jahren nicht mehr so sehr auf die Anwerbung von Unternehmen konzentriert, sondern eine Cluster-Politik betrieben. Gemeint ist damit die Vernetzung von Unternehmen und Wissenschaft zum gegenseitigen Nutzen. Ein kleines, aber gut sichtbares Zeichen des Campus-Gedankens: Eine Fußgängerbrücke über die Galgenbergstraße hinweg werde den TechCampus mit den Hochschulen verbinden.

Krones-Vorstandschef Christoph Klenk bezeichnete denn auch den gewählten Standort als „phänomenal“. Ganz neu ist die Präsenz dort nicht. Krones ist zwar als führender Hersteller von Anlagen zur Getränkeabfüllung und Verpackung eigentlich mehr im Maschinenbau zuhause. Digitalisierung ist aber auch dort ein Riesenthema. Das Neutraublinger Unternehmen hat schon einige Mitarbeiter in der TechBase platziert. Sie werden ebenso in das neue Gebäude umziehen wie fast 100 Beschäftigte, die heute im Regensburger Gewerbepark untergebracht sind. Dort hat man inzwischen viel zu wenig Platz.

Neue Mitarbeiter bei Tochter



Später werden im neuen Gebäude zudem Mitarbeiter der Krones-Tochter Syskron aus dem Bereich Digitalisierung, IT, IoT (Internet of Things, Internet der Dinge) einziehen. Syskron ist in Wackersdorf angesiedelt und wird dort bleiben, sagte Klenk. Die Tochter werde neue Mitarbeiter einstellen. Ob Krones-Beschäftigte aus Neutraubling hinzukommen, sei noch ungewiss. Sicher sei, dass Neutraubling personell unter dieser Entscheidung nicht leiden werde: „Wir werden auch dort unser Entwicklungszentrum erweitern“, sagte Klenk.

Weitere Artikel aus der Wirtschaft in Ostbayern