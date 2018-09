Investition Krones: Hunderte neue Jobs in Regensburg Auf dem Tech-Campus entsteht ein Gebäude für zunächst bis zu 400 Beschäftigte. Dort sollen IT-Spezialisten zusammenarbeiten.

Von Bernhard Fleischmann

Merken

Mail an die Redaktion Die TechBase, Regensburgs Innovations- und Technologiezentrum. Direkt vis-a-vis, aus dieser Perspektive rechts neben der Straße, wird Krones bauen. Foto: Effenhauser, Stadt Regensburg

Regensburg.Ein Paukenschlag für Regensburg: Die Neutraublinger Krones AG baut auf dem Regensburger Tech-Campus ein Gebäude für bis zu 800 Beschäftigte. Der Spezialist für Getränkeabfüllung, schwerpunktmäßig ein Maschinenbau-Unternehmen, will hier seine Aktivitäten rund um Informationstechnik und Digitalisierung ausbauen. Dies verkündeten Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer und Krones-Vorstandschef Christoph Klenk am Freitag in Regensburg. Etwa die Hälfte der einst dort arbeitenden Menschen werde bei Krones angestellt sein, die andere Hälfte werde weitere Software-Unternehmen beherbergen. Auf diese Weise sollen weitere Netzwerke entstehen. Das Gebäude wird den Planungen zufolge fast so groß werden wie die benachbarte TechBase. Dort arbeiten inzwischen mehr als 800 Menschen. Krones hofft, im Herbst nächsten Jahres mit dem Bau beginnen zu können. Zwei Jahre später könnte das Gebäude in Betrieb gehen. Für den ersten Abschnitt erwartet das Unternehmen einen Investitionsbedarf von 20 bis 25 Millionen Euro. Dann könnten dort 350 bis 400 Menschen arbeiten. Eine Verdoppelung auf bis zu 800 Arbeitsplätze wäre mit einem zweiten Bauabschnitt möglich.