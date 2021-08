Anzeige

Wirtschaft Krones legt Halbjahreszahlen vor Das Neutraublinger Unternehmen verbessert seine Profitabilität. Dazu beigetragen hat auch der Stellenabbau.

Mail an die Redaktion Krones korrigiert seine Prognose nach oben. Foto: Armin Weigel/picture alliance / dpa

Neutraubling.Der Abfüllanlagenbauer Krones hat am Dienstag den Bericht über das erste Halbjahr 2021 veröffentlicht. Insgesamt haben sich die Märkte von Krones schneller vom Covid-19 bedingten Einbruch erholt als erwartet, teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.

Der Eingang der Aufträge stieg im zweiten Quartal 2021 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 58,3 Prozent auf rund 975,5 Mio. Euro. In den ersten sechs Monaten 2021 legte der Wert der Bestellungen im Vergleich zum Vorjahr um 40,3 Prozent auf 2.044,3 Mio. Euro zu. Der Auftragseingang übertraf im ersten Halbjahr 2021 in allen Vertriebsregionen von Krones den Vorjahreswert. Zum 30. Juni 2021 hatte das Unternehmen Aufträge im Wert von insgesamt 1.535,5 Mio. Euro in den Büchern. Damit ist der Auftragsbestand sowohl gegenüber dem Jahresanfang 2021 (+ 26,8 Prozent) als auch dem Vorjahr (+ 35,5 Prozent) deutlich gestiegen.

Bei der Umsatzentwicklung sei laut Krones zu berücksichtigen, dass das erste Quartal 2020 noch kaum von Covid-19 betroffen war. Deshalb stieg der Umsatz im ersten Halbjahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr nur leicht um 1,3 Prozent auf 1.720,1 Mio. Euro. Im zweiten Quartal 2021 zog dagegen der Umsatz gegenüber dem Vorjahr kräftig an und lag mit 845,5 Mio. Euro um 11,7 Prozent über dem Vorjahresquartal.

Krones-Stellenabbau zeigt Wirkung

Trotz steigender Kosten, vor allem für Material und Fracht, verbessere sich die Ertragskraft von Krones von Januar bis Juni 2021 deutlich. Hierzu beigetragen haben vor allem die eingeleiteten und bereits umgesetzten strukturellen Maßnahmen des Unternehmens.

Das Unternehmen rechne auch für das zweite Halbjahr 2021 mit einer hohen Nachfrage und einer stabilen Auslastung der Produktionskapazitäten, heißt es in der Mitteilung vom Dienstag. Krones hat die Prognose für das Gesamtjahr 2021 erhöht. Der Vorstand erwartet für den Konzern im Gesamtjahr 2021 ein Umsatzwachstum von sieben bis neun Prozent (bislang: 2,5 bis 3,5 Prozent).

Die Prognose 2021 stehe unter dem Vorbehalt, dass es zu keinen gravierenden Belastungen durch die Covid-19-Pandemie, Probleme in den Lieferketten oder sonstigen gesamtwirtschaftlichen Einflüssen kommt.