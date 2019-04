Anzeige

Maschinenbau Krones sucht Glück in Fernost Das Neutraublinger Unternehmen baut seine globale Präsenz aus. In Deutschland gibt es einen Einstellungsstopp.

Von Jan-Lennart Loeffler

Mail an die Redaktion Mit den Dynafill-Anlagen, hier bei der Regensburger Brauerei Bischofshof, möchte Krones die Bierabfüllung revolutionieren.Foto: LEX

München.Stärkeres Engagement in Asien, neue innovative Technik und den einen oder anderen Dreh an den Kosten- und Preisschrauben: So will der Neutraublinger Verpackungs- und Abfülltechnikhersteller Krones seinen Wachstumskurs fortsetzen. Selbstbewusst stellte Christoph Klenk, Vorstandsvorsitzender der Krones AG, gestern mit Finanzvorstand Michael Andersen bei einer Pressekonferenz im Kongresszentrum am Münchner Flughafen die aktuellen Geschäftszahlen und Unternehmensziele für 2019 vor.

### ########## ###### ############## ### ### ###### ### #########-########## ####. ### ######### ###### ##### ####, #### #### ### ### ########## ####. „##### ### #####“, ## #####, #### #### ## ### ############## ##### ############ #### #### ##### ######### ######. #### ### ###### ############ ############## ####### #### #####. ### ########## ###################### – ##### ### #### #####, ####### #### #### ######, – #### #### #### ####### ############ ### ### ################ ## ########### ########. ########## #### ## ##### ################# ###########. „### ############## ## ###### ###### ########## ####“, ####### ##### ##. #################### ###### ##### ##########: #### ### ############# ###### #########.

„### ###### #### ## #######“, #### ######### ##### #### ### ##################### ###### ###### ############. #### #### ##### #### ############ #### #####: „### ###### ########## ### #####. ### ##### ###, ## ## ######### ### ####### #### ####.“ ### ############## ###########, ### ## ### ####### ### #### ####### ###, #### ##### ############# ## ##### #####: ######, ############# ### ##########. „### ####-######## ### ### ####“, #### ##### #### ### ############ ### ##-############## ##################### ##### ### #########. #### ## ######### ### ####### ##### #### ## #####.

#### ########## ### ###

###### ###################, #### ######### ############# ### ######## ######### ### ### ########## ############# ###### #####, ###### ### ### ###### ############ ###########. „### ######## ## ####### ######## #######“, #### ############## ####### ########. ### ### #### #####. ###### #### ## ######### ###### ### ######## #####, ### ############ ### #########-########### ####### ### ## ### ########### ###### ##############. #### ###### ### ###### ##### #######, #### ### ########### ################## ######. „### ###### #### ## ### ######“, #### #####. ### ############## #######-#### #### ###### #########. ## ### ########### #### ###### ##### ### ######### ####### ## ###########-########## ### ###### ## #### ## #######.

### ####### ####### #### ## ##### ### #########. ### ############# ## ##### ## ##### ### ###### ######## #### ## ### ######### ########## ######. ##### ### ###### ### ######### ### ###################### ####### #### #### ################# ### ######. ###### ##### ########### ##### ### ### ###########, ### ####### ### ########### ####: ##### ########, ### ###### #####, #### ###### ########. „### ###### ###### #### ## ### ######### ###“, #### ############## ######## #### ### #####################, ### #### #### ### ########### ########## ############ ###. ### #### #### ######: ## #### ### #### #### ## ###### ### ########### #### ###### #########.

### ############### ### ######### ### ### #########. „### ######## ###################“, #### #####. ### ######## ########### ### ##### #### ##### ### ### ###### ####. ######### ############### ######## ##### ###, ## ### ################## ## ######. ####### ####### ### #### ##### #### #############, ### #### ### ########-######, ### #### ######### ## ### ############# ####### ####.

###### ##### ### ###-########

#### ## ######## ############# ##### #### ## ###-######## #########, ## ### ### #### ### ###### ######. #### ####### ################## ###### – ##### ##### ################## ### ########### ############ – ####### ## #######, ### ### ### ################## ### #######################. ##### ##### ##### ### ###-######## ##### ######## ########### ### #### ##### #######. ### ##### ##### ### ## ##### #########: ### #### ######, ######, ##### ############### #### ################## ### #### ########-#############, ### ##### #### ### ######## ########### ###### ## ####### ######.

„## ### ##### ### #####################“, #### ### ######-####################. „### ####### ######### ## ###.“ ################## #####, #### ### ######, ### ### ################ ####### ### #########. ### ###### ### ### ############### ### ###### ### ###### ##### ## ######### ## ####, ##### ### ####### ###########.

####### ###################### ##### ### ####.