Krones will 1,70 Euro Dividende zahlen

Von Bernhard Fleischmann

Neutraubling.Die Neutraublinger Krones AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr mehr verdient. Davon sollen die Aktionäre profitieren. Der Vorstand schlägt vor, die Dividende auf 1,70 Euro zu erhöhen. Für das Geschäftsjahr 2016 hatte Krones noch 1,55 Euro je Aktie ausgeschüttet. Außerdem kündigte der führende Hersteller von Abfüll- und Verpackungstechnik am Donnerstag noch vor Börsenstart an, dass er mit einer stabilen Ertragskraft im laufenden Jahr rechnet – trotz hoher Kosten für die Digitalisierung und für die Erweiterung der internationalen Präsenz. Wie bereits mehrfach gemeldet, wird Krones in Ungarn ein neues Werk bauen.

Krones hatte die – damals noch vorläufigen – Geschäftszahlen bereits am 22. Februar verkündet. Die wichtigsten davon noch mal kurz zur Erinnerung: Der Umsatz stieg im Jahr 2017 gegenüber 2016 um 8,8 Prozent auf 3,691 Milliarden Euro. Der Auftragseingang kletterte um exakt 10 Prozent auf 3,787 Milliarden Euro. Dabei stiegen die Bestellungen besonders stark in Asien/Pazifik und Nordamerika, während sie in China und in der Region Mittlerer Osten/Afrika sogar leicht rückläufig waren.

Beim Ertrag ging es wie geplant voran. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) wuchs um 8,9 Prozent auf 259 Millionen Euro. Die EBT-Marge, also das Verhältnis zum Umsatz, blieb stabil bei 7,0 Prozent. Nach Steuern war das Plus mit 10,7 Prozent noch höher. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,97 (2016: 5,40) Euro.

Mit einer geplanten Ausschüttung von 1,70 Euro je Aktie würde das Unternehmen 28,7 Prozent des Konzerngewinns an die Aktionäre auszahlen. Grundsätzlich strebt Krones dabei eine Spanne von 25 bis 30 Prozent an.

Für das laufende Jahr geht Krones weiter von einem Umsatzwachstum in Höhe von sechs Prozent aus. Die EBT-Marge dürfte bei 7,0 Prozent verbleiben. lautet die Prognose.

