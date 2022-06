Anzeige

Handwerk Kunstvolle Werke aus Holz von Bernhard Fleischmann

Merken

Mail an die Redaktion Die Schreinermeister nach dem Abschluss ihres Meisterkurses mit dem Kursleiter Peter Zimmermann Foto: Schießl/HWK

Cham.16 Prüflinge haben die Meisterprüfung für Schreiner bestanden. Zwei von ihnen sind Frauen.

Sie stellen raffinierte Werkbänke und edle Schränke her: Beim praktischen Projekt des Schreiner-Meisterkurses im Bildungszentrum der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz in Cham traten 16 Prüflinge an. 18 Tage lang hatten sie Zeit, ihr individuelles Meisterstück zu planen, zu fertigen und zu dokumentieren. Abschließend waren die Jungmeister bei der CNC-Prüfung, einer praktischen Situationsaufgabe sowie im Fachgespräch zum Meisterprüfungsprojekt vor dem Prüfungsausschuss gefordert.

Wenige Wochen zuvor hatten die Teilnehmer die theoretische Prüfung absolviert, so dass sie bald ihren Meisterbrief in Empfang nehmen dürfen.

In 1000 Unterrichtsstunden bereiteten sich die Absolventen in den vergangenen sechs Monaten auf ihre Meisterprüfung vor. Neben theoretischen Lerninhalten wie Betriebsführung, Kundenberatung oder Kostenrechnung gehörten auch innovative Lackierungstechniken und der praktische Umgang mit CNC-gesteuerten Holzbearbeitungsmaschinen zum Kursprogramm.

Maximilian Schöberl aus Tegernheim im Landkreis Regensburg wurde Kursbester in der praktischen Prüfung. Von seinem Meisterstück, einer aufwendigen Werkbank mit raffinierten Details, war der Prüfungsausschuss besonders begeistert. Das Stück überzeugte durch das Zusammenspiel der Holzarten und die exakte Verarbeitung. Schöberl hat sich nach dem Abitur für eine Schreinerausbildung entschieden. „Ich habe schon immer sehr gerne kreativ mit Holz gearbeitet“, sagt er, „durch den Meisterkurs konnte ich meine Kenntnisse und Fertigkeiten vertiefen.“

Die Absolventen des Meisterkurses 2021/2022: Michael Baierl (Lupburg), Josef Bauer (Wald), Nicolas Birken (Schweinfurt), Fabian Ernst (Teisnach), Alexander Kreuzer (Schönsee), Dominique Lang (Regensburg), Marco Prehn (Burglengenfeld), Sandro Reißer (Lupburg), Maximilian Rieder (Schönthal), Andreas Schmaußer (Parsberg), Martina Schmeidl (Roding), Maximilian Schöberl (Tegernheim), Luis Urban (Neumarkt in der Oberpfalz), Lukas Wolf (Regenstauf), Julian Wutz (Arnschwang), Lorenz Comanns (Regensburg).

− fl