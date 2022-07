Anzeige

IHK-Jahresempfang „Kurze Reisewege steigen im Kurs“

Merken

Mail an die Redaktion Beim Sommerempfang (v. l.): Wolfgang Scheinert, Wolfgang Dersch, Michael Matt, Jürgen Helmes, Ulrich Brandl Foto: Franziska Frank

REGENSBURG.Über die Zukunft der Tourismusregion Ostbayern diskutierten die über 160 Gäste des Sommerempfangs der IHK Regensburg für Oberpfalz/Kelheim. „Die Tourismusbranche hat eine enorme Bedeutung für die regionale Wirtschaft“, betonte IHK-Präsident Michael Matt. Matt lud dazu ein, die eigene Region immer wieder neu zu entdecken. „Kürzere Reisewege steigen im Kurs.“ Dieser Trend halte seit der Corona-Pandemie an.

Wie es um die Zukunft der Branche bestellt ist, darüber diskutierte Hauptgeschäftsführer Jürgen Helmes mit Branchenvertretern. Wie keine andere Branche hatte beispielsweise das Gastgewerbe Pandemie-Maßnahmen zu schultern. „Die Betriebe mussten zwischen Komplett-Lockdowns und komplexen Öffnungs-Regeln immer wieder ihre Planungen ändern. Das Personal hat sich zwischenzeitlich umorientiert“, so Helmes. Heute sehen die IHK-Experten eine Erholung im regionalen Tourismus, jedoch nicht überall. „Der innerstädtische Tourismus und das Tagungswesen weisen noch eine zu geringe Auslastung auf.“

Großer Aufholbedarf

Wolfgang Scheinert, stellvertretender Vorsitzender des Tourismusverbands Ostbayern (TVO) lieferte Zahlen. So lägen die Ankunfts- und Übernachtungszahlen von Januar bis April 2022 noch weit unter denen von Januar bis April 2019. Verglichen mit diesem Vor-Corona-Zeitraum sei dies noch immer ein Minus bei den Ankünften von 29 Prozent sowie bei den Übernachtungen von knapp 25 Prozent.

Während das Gastgewerbe auf dem Land zumindest von vorübergehenden Corona-Lockerungen profitieren konnte, litten vor allem der Städte- und Bädertourismus. „Ohne die Überbrückungshilfen hätten viele Betriebe vor dem Aus gestanden.“ Helmes führte aus, dass über 10.000 Betrieben aus dem Gastgewerbe in der Oberpfalz und dem Landkreis Kelheim mit insgesamt 13 Hilfsprogrammen in den letzten beiden Jahren geholfen wurde. Das Fördervolumen für diese betrug insgesamt rund 253 Millionen Euro. Dass viele Gastgewerbetreibende die Hilfen nutzten, um in ihre Häuser zu investieren, berichtete der Vorsitzende des IHK-Tourismusausschusses, Ulrich N. Brandl, prämierter Hotelier aus dem Bayerischen Wald. „Diejenigen Betriebe, welche den Qualitätstourismus in unserer Heimat schon vor Corona vorangetrieben hatten, nutzten die Hilfen, um weiter zu investieren. Sie wissen, dass der Inlandstourismus weiterhin an Bedeutung gewinnen wird.“

Regensburg als Zugpferd

Derweil verzeichnet auch die Stadt Regensburg als überregionaler Tourismusmagnet und Zugpferd für die Tourismusregion wieder mehr Gäste. „Wer mit offenen Augen durch die Altstadt schlendert, der sieht sie wieder die Touristen aus nah und fern“, freute sich der Kulturreferent Regensburgs Wolfgang Dersch. Der Tagestourismus mache mit etwa drei Vierteln den Löwenanteil beim Umsatz aus und sei wieder gut unterwegs. Der Übernachtungstourismus habe noch Luft nach oben, aber Dersch legt mit dem aktuellen Wiederaufkeimen der Events auch hier wieder Optimismus an den Tag. „Wir hoffen für 2022 auf über 800.000 Übernachtungen in Regensburg.“ Mit dieser Zielmarke läge man noch im verträglichen Rahmen unter der Übernachtungszahl vor Corona, welche rund eine Million auswies. Die Kulturmetropole strahle wesentlich in die Region aus. Ziel sei es, dass die Touristen ihre Aufenthaltszeit steigern, indem sie nach Erkundung der Stadt auch die Schönheiten der Region entdecken. Regensburg soll für Dersch über das gesamte Jahr hinweg ein Anziehungspunkt werden.

Das Gastgewerbe reagiert indes auf die Bedürfnisse seiner Gäste mit den Lehren, welche es aus der Pandemie zog. „Nachhaltigkeit ist ein Qualitätskriterium, darüber hinaus sind den Gästen Stornierbarkeit und kurzfristige Buchungsmöglichkeiten wichtig“, wusste Wolfgang Scheinert.