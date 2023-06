Börse in Frankfurt Leichte Verluste im Dax - Anleger bleiben vorsichtig Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich auch am Dienstag zurückgehalten. Der Dax sank in den ersten Handelsminuten um 0,1 Prozent auf 15.940,85 Punkte, nachdem er tags zuvor um gut 0,5 Prozent nachgegeben hatte. Der MDax fiel am Dienstagvormittag um 0,3 Prozent auf 27.028,42 Zähler. Für den EuroStoxx 50 ging es ebenfalls um 0,3 Prozent abwärts.

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt.„Noch immer ist offen, welche Richtung der Dax einschlägt. Und so lange bleiben viele in Deckung. Neueinstiege und Gewinnmitnahmen halten sich in etwa die Waage. Die Angst, in der nächsten großen Bewegung auf der falschen Seite positioniert zu sein, hat zuletzt deutlich zugenommen“, erklärte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners.

Nach dem kürzlich beigelegten US-Schuldenstreit steht nun wieder die Zinsentwicklung im Vordergrund. Die Experten der Credit Suisse räumen einer weiteren Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank im Juni oder Juli eine Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent ein und rechnen noch für längere Zeit mit einem anhaltenden Straffungskurs. Allerdings gibt es auch immer lautere Stimmen im Markt, die in den jüngsten Konjunkturdaten Signale einer Abschwächung der US-Wirtschaft und damit einer baldigen Zinspause sehen.