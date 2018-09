Interview Leidenschaft schafft Erfolg Für Trendforscher Axel Gloger sind Familienunternehmen kein Auslaufmodell. Gegenüber Konzernen haben sie sogar oft Vorteile.

Von Thoma Tjiang

Axel Gloger: „Nach der Finanzmarktkrise zeigt sich aber, dass das Überlebensgen, das Familienunternehmen in sich tragen, viel stärker ist, als jeder anonym geführte Börsenkonzern es sein kann."

Nürnberg.Herr Gloger, Sie kennen sich aus in der Wirtschaft und wissen um die Herausforderungen, vor denen Unternehmer stehen. Wie sieht Ihre Anleitung zum Optimismus aus?

Axel Gloger: Man darf sich als Unternehmer nicht von negativen Ereignissen überwältigen lassen. Vielmehr muss man sich unter allen Umständen die Freude am Gelingen bewahren und das Scheitern als ganz normalen Vorgang hinnehmen. Es gibt immer ein danach, ein „nach dem Scheitern“. Scheitern an sich ist ein Ereignis, das viele Informationen produziert, die mich besser machen können. Kontinuierlich an die eigene Idee zu glauben und durchzuhalten, ist wichtig.

Gilt das anders als etwa bei AGs insbesondere für Familienunternehmen mit dem weiten Blick in die Zukunft?

Familienunternehmer unterscheiden sich deutlich vom Konzernvorstand. Morgens sitzt die Zukunft schon am Frühstückstisch. Die Unternehmereltern wollen, dass ihre Firma weitergeführt wird. Das ist ein wichtiger Kompass, der unternehmerisches Handeln lenkt. Ein Vorteil, der sich im nächsten Halbjahr erzielen lässt, ist weniger wichtig, als einen gesunden Betrieb an die nächste Generation zu übergeben. Die Navigation hat Jahrzehnte und mehr im Blick.

In der Öffentlichkeit schielt man gern auf die gewichtigen Dax-Konzerne. Sind sich die Unternehmerfamilien ihrer Stärke eigentlich bewusst?

Da hat eine Art Renaissance eingesetzt. Gerade vor der Finanzmarktkrise 2008 wurden Familienunternehmen gern als Dinosaurier und damit als eine aussterbende Art belächelt. Nach der Finanzmarktkrise zeigt sich aber, dass das Überlebensgen, das Familienunternehmen in sich tragen, viel stärker ist, als jeder anonym geführte Börsenkonzern es sein kann. Spätestens seit 2009 wissen die Menschen auf der Straße, was ein Familienunternehmen ist, und kennen deren Stärken.

Wenn wir diese Sicht noch etwas zuspitzen, sind wir bei den Hidden Champions. Allein in Bayern gibt es rund 250 – teils unbekannte – Weltmarktführer. Wie passt das mit dem Sitz in der bayerischen Provinz zusammen?

Das passt sehr gut zusammen. Die Hidden Champions aus der Provinz – die Großregion Regensburg oder die Großregion Nürnberg haben dafür gute Beispiele – zeigen, dass es Verwurzelung braucht. Diese richtige Heimat kann in der Provinz, in dem kleinstädtischen oder gar dörflichen Gepräge besser stattfinden als in der bindungslosen Großstadt. Auf dem Land sind Hauspreise erschwinglicher, die Familien stabiler und dort gedeiht auch Expertentum, weil man da, ich sag mal „in Ruhe“, arbeiten kann. Die Ablenkungen und Stressfaktoren der Großstadt fallen dort weg. In der Provinz wird nicht nur das Familienunternehmen weitervererbt, auch der Ingenieur oder Facharbeiter arbeitet oft schon in zweiter oder dritter Generation für das Unternehmen vor Ort. Das belegen übrigens auch Fluktuationszahlen von teils unter zwei Prozent pro Jahr.

In Konzernen werden Vorgänge gern nach dem Prinzip erledigt: Checklisten abhaken, wenig falsch machen und dafür auch wenig Verantwortung tragen. Das verlangt eine bürokratische Organisation, die dazu neigt, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Nehmen wir als Beispiel für das Großmachen von Unternehmen Erich Sixt. Als er mit seinen zwei Standorten in einem etablierten Markt angetreten ist, war er beseelt von seiner Idee. In ausdauernder, überzeugter und lustvoller Arbeit hat er die Marktführerschaft errungen. Das kann man nicht im BWL-Buch erklären, das lässt sich auch nicht mit Checklisten erreichen.

„Leidenschaft“ ist ja kein Thema im BWL-Studium oder im BWL-Standardlehrbuch von Wöhe, übrigens ebenso wie „Familienunternehmen“. Kritisieren Sie daher die Betriebswirtschafts-Leere mit Doppel-E?



Die Einführung in die Betriebswirtschaftslehre von Wöhe ist seit 60 Jahren das marktführende Lehrbuch mit einer Millionenauflage. Die Eigenwerbung spricht vom bestverkauften Lehrbuch der Welt. Ich habe mal das Stichwortverzeichnis angeschaut, das ist fast so umfangreich wie das Münchner Telefonbuch – da steht alles drin. Da findet sich unter „F“ alles vom Factory Outlet bis Factoring – nur das Familienunternehmen gibt es nicht. Auch den „Mittelstand“ oder das „Inhaberunternehmen“ findet sich nicht. Da wird ein wichtiger Teil gerade der deutschen Wirtschaft ignoriert.

Welchen Schluss ziehen Sie daraus?

Losgelöst vom Wöhe muss man sich die Frage stellen, ob die Mainstream-Betriebswirtschaftslehre überhaupt der richtige Zulieferer und Ausbilder für die vielen kleinen und mittleren Familienunternehmen ist.

Umgekehrt lässt sich aber auch fragen, ob die Familienunternehmen und Hidden Champions versäumt haben, ihre Stimme zu erheben?

Das wurde lange delegiert, Unternehmer haben sich um ihr Geschäft gekümmert, die Politik um die Ausbildung und die Universitäten. Private Hochschulen haben dieses Feld aufgebohrt und entsprechende Schwerpunkte etabliert. Unternehmer sollten begreifen, dass sie für ihre Sache auch die Stimme erheben müssen, damit sie in der Öffentlichkeit und auch in den Medien wahrgenommen werden. Sonst überlässt man die Luft- und Meinungshoheit den anderen, die im Zweifelsfall nicht die eigene Meinung vertreten. Mein Rat: Unternehmer, unternehmt selbst etwas!

Gilt das auch angesichts des Fachkräftemangels, der gern mit Konzerngehältern und Extras entschieden wird?

Natürlich haben Siemens, BMW, Henkel und andere vergleichsweise unerschöpfliche Personalmarketing-Budgets und bringen so auch die Arbeitgebermarke zum Strahlen. Mittelständler sollten Abbrecher bei der Ausbildung verhindern und stärker in Schulen aktiv werden. Ein Hersteller von landwirtschaftlichen Maschinen hat seine Maschinen auf dem Schulhof präsentiert und die Schüler konnten auch mal eine Runde drehen. Das schafft Attraktion ohne Millionenbudget.