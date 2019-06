Anzeige

Generation Y Leistungsbereitschaft mit Lebensqualität Wie will die Generation Y künftig geführt werden? Agilität kommt an, aber Familie ist wichtiger als früher.

Von Rebecca Sollfrank, Wirtschaftszeitung

Ostbayern.„Ich glaube nicht, dass Werte von Generationen abhängen, sondern von Lebensabschnitten. Wenn ich jung bin und meine Karriere voranbringen möchte, lebe ich andere Werte als in der späteren Familienplanung.“ Marina Schönhofer gehört zur Generation Y und hat ihre Karriere schon sehr weit vorangebracht. Bei einem international agierenden Automotive-Unternehmen mit Sitz in Niederbayern ist sie heute im HR-Projektmanagement tätig und leitet unter anderem ein internationales Projekt zur Führungskräfteentwicklung.

Offenheit, gepaart mit Individualität

„Wenn wir alle bis 60 plus arbeiten sollen, brauchen wir beste Qualifikationen, damit die Lebensqualität im Job nicht auf der Strecke bleibt“, ist sich Daniel Scherzer sicher. Er ist Key-Account-Manager bei einem fränkischen Energieversorger. Mit Marina Schönhofer hat er nicht nur die Generation Y gemeinsam. Die Karrierewege der beiden ähneln sich ebenso. Beide machten bei ihren heutigen Arbeitgebern schon ihre Ausbildung zum Industriekaufmann beziehungsweise zur Industriekauffrau. Über das Betriebswirtschaftsstudium an der Verwaltungsakademie Ostbayern ging es zum MBA-Studium, bei Schönhofer mit der Fachvertiefung Human Ressource Management, bei Scherzer mit der Fachvertiefung Controlling.

Die Generation Y – junge Erwachsene, die nach 1980 geboren wurden – weiß vor allem ganz genau, was sie will, wie sie geführt werden und wie sie selbst einmal führen will.

Daniel Scherzer macht seine Generation an zwei Begriffen fest: „Offenheit im Sinne von gegenseitigem Lernen und Individualität.“ Der Vertriebsprofi bezeichnet sich selbst als „Mannschaftssportler“, der sich gern für die Gemeinschaft engagiert und dem die Zukunft dieser Gemeinschaft äußerst wichtig ist. Typisch für die Generation Y: Scherzer legt Wert auf die Philosophie seines Unternehmens. „Unsere Gewinne bleiben in der Region und wichtige Infrastrukturen werden rekommunalisiert.“ Dies ist einer der Gründe, warum Scherzer seinem Ausbildungsbetrieb selbst im Aufstieg treu blieb.

Ein weiterer ist, dass der Key-Account-Manager die Möglichkeit hat, sich innerhalb verschiedener Projekte zu verwirklichen, etwa bei einem Solarprojekt, das er mitplante. Im Vertriebsalltag ist für Scherzer Netzwerken essentiell. Allergisch reagiert er auf Überbürokratisierung. Und was ist aus seiner Sicht gute Führung? „Vor allem Vertrauen in die Mitarbeiter und eine gewisse Entscheidungsfreiheit etwa im Budget.“ Ein spezielles Thema liegt Scherzer, der während des Gesprächs seinen kleinen Sohn auf dem Arm hat, besonders am Herzen: ein offener Umgang mit dem Thema Elternzeit, der ein neues Bild des Familienvaters zulasse. „Gute Führung muss Lösungen für Teilzeit anbieten und die Rückkehr in den Job vereinfachen. Mitarbeitende sollten um solche Dinge nicht kämpfen müssen.“

Umdenken in der Führungsebene nötig

Ein Umdenken in der Führungsebene fordert auch Marina Schönhofer. „Ein Großteil der Führungskräfte, die heute 50 Jahre oder älter sind, versteht noch nicht, warum meine Generation einen Karriereschritt schon mal ablehnt, wenn er die Lebensqualität aufgrund eines zu hohen Arbeitsvolumens zu stark einschränken würde.“ Dass die Generation Y weniger auf Leistung pocht, meint sie damit nicht, weder beim Mitarbeiter noch bei der Führungsebene. Schönhofer erlebt die Y-Führung im Gegenteil durchaus anspruchsvoll. „Vorgesetzte mit Mitte 30 legen ein neues Tempo an den Tag, fordern nach Projektbesprechungen sofort Maßnahmen und definieren Verantwortlichkeiten klar.“ Sie persönlich findet das gut, weil man um schnellere und agilere Prozesse in Zukunft ohnehin nicht herumkomme. „Unsere wichtigste Aufgabe ist es dabei, die wertvolle Expertise älterer Mitarbeiter auf diesen Weg mitzunehmen.“ Das wird nach Meinung der HR-Projektmanagerin genauso spannend wie die Frage, wie Arbeit in der digitalen Zukunft generell aussehen wird. „Sie wird geprägt sein von Digitalisierung, Apps und Papierlosigkeit. Das ist ein Umbruch, der uns sowohl strukturell als auch emotional enorm fordert. Das schaffen wir nur gemeinsam und generationenübergreifend.“

