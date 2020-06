Anzeige

Konjunktur Leitzins bleibt auf Rekordtief Die EZB lässt den Leitzins für den Euroraum bei null Prozent. Zudem steckt sie weitere 600 Milliarden in Anleihen.

Merken

Mail an die Redaktion Europas Währungshüter stemmen sich bereits mit gewaltigen Summen gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Foto: Arne Dedert/dpa

Frankfurt.Der Leitzins im Euroraum bleibt auf dem Rekordtief von null Prozent. Das entschied der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) nach Angaben der Notenbank am Donnerstag in Frankfurt.

Zudem steckt die EZB in der weitere 600 Milliarden Euro in Anleihen. Der EZB-Rat beschloss die Ausweitung des Notkaufprogramms für Staats- und Unternehmenspapiere auf 1,35 Billionen Euro am Donnerstag in Frankfurt, wie die Notenbank mitteilte. Das Programm soll nun bis mindestens Ende Juni 2021 laufen. (dpa)