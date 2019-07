Anzeige

Aussenansicht Lieber vor Ort einkaufen Jeder Euro, den wir im Online-Versandhandel ausgeben – und nicht in lokalen Geschäften – fehlt am Ende uns selbst.

Josef Kammermeier, Vizechef des Bayerischen Apothekerverbands

Mail an die Redaktion Josef Kammermeier ist stellvertretender Vorsitzender des Bayerischen Apothekerverbands. Er betreibt selbst eine Apotheke in Regensburg. Foto: Kammermeier

Sind Sie in einem Sportverein engagiert? In der Freiwilligen Feuerwehr? Oder einer der zahlreichen anderen Organisationen, die das gesellschaftliche Gefüge einer Kommune ausmachen? Dann achten Sie doch beim nächsten Vereinsfest vielleicht mal darauf, wer die Getränke spendiert oder wer als Sponsor auf den Trikots der C-Jugend steht.

Das ist nicht der amerikanische Online-Buchhändler oder der holländische Arzneimittelversender. In aller Regel sind das Geschäfte und Betriebe vor Ort. Sie sind es auch, die ortsnahe Arbeits- und Ausbildungsplätze bieten und mit ihrer Gewerbesteuer für die Gemeinden eine wesentliche Einnahmequelle darstellen.

Versandhandel erscheint bequemer und billiger

Doch all das funktioniert nur, wenn die Menschen am Ort auch am Ort einkaufen. Der Online-Handel rüttelt dieses Gefüge seit geraumer Zeit kräftig durcheinander. Laut einer Information der Verbraucherzentrale haben mehr als 70 Prozent der Deutschen in den letzten zwölf Monaten mindestens einmal online eingekauft.

Das ist auf den ersten Blick verständlich. Scheint der Einkauf über das Internet oftmals bequemer und manchmal auch billiger. Doch jeder Euro, den wir im Versandhandel ausgeben, fehlt der heimischen Wirtschaft und damit am Ende uns selbst. Natürlich muss uns, die wir Dienstleistungen vor Ort erbringen, klar sein, dass sich Ansprüche und Verhalten von Menschen ändern. Da müssen wir uns weiterentwickeln und serviceorientierter werden.

Lokal und online geht auch

So bieten viele örtliche Geschäfte ihre Waren inzwischen ebenfalls auf einer eigenen Website an und liefern die Bestellung zum Kunden nach Hause. Oft schneller als der Großkonzern mit Firmensitz jenseits der Grenze.

Die Entfernungen bei der Lieferung aus dem Ausland sind übrigens auch ein Grund, warum Einkaufen vor Ort in der Umweltbilanz besser abschneidet, als der Online-Versandhandel.

Weniger CO2 und Müll

Die Verbraucherzentrale beruft sich auf Studien, wonach zum Beispiel der CO2-Ausstoß beim Versandhandel im Vergleich zum stationären Handel bis zu zweieinhalb Mal höher ist. Das Müllaufkommen durch die Transportverpackungen ist da noch gar nicht eingerechnet.

Daher meine Bitte: Überlegen Sie vor der nächsten Bestellung im Internet doch einmal, ob Sie das Produkt oder die Leistung nicht auch bei einem Anbieter am Ort oder in der Nähe erhalten.

Die Außenansicht gibt die subjektive Meinung der Autorin wieder und nicht unbedingt die der Redaktion.

