Arbeit Linke: Vier-Tage-Woche mit Lohnzuschüssen einführen Vier statt fünf Tage Arbeit? Die Linke verspricht sich von dem Modell mehr Produktivität und Wohlbefinden der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - und legt einen Plan zur konkreten Einführung vor.

dpa

Mail an die Redaktion Linken-Chefin Janine Wissler spricht sich für die Einführung einer Vier-Tage-Woche aus. Foto: Martin Schutt/Martin Schutt/dpa/Archiv

Berlin.Die Linke fordert Lohnzuschüsse für kleinere Betriebe für einen Übergang zur Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich. Vor dem Tag der Arbeit am 1. Mai legte Parteichefin Janine Wissler einen Plan vor, wie die Arbeitszeitkürzung konkret vonstatten gehen könnte. Dazu gehört, zunächst mit Modellversuchen zu starten und die Vier-Tage-Woche dann in drei Schritten in einem Zeitraum von zwei Jahren einzuführen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen aus Wisslers Sicht frei wählen können, ob sie vier oder fünf Tage arbeiten.

„Studien zeigen, dass die Vier-Tage-Woche sowohl Produktivität als auch Wohlbefinden steigert“, argumentierte Wissler. „Allerdings haben viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer große Bedenken, weil sie Angst vor Lohneinbußen haben.“ Deshalb müsse es vollen Lohnausgleich geben.

Die IG Metall hatte sich zuletzt für die Einführung der Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich stark gemacht. In einer Forsa-Umfrage für den „Stern“ sprachen sich 55 Prozent der Befragten gegen Modelle aus, bei denen Arbeitnehmer weniger Stunden arbeiten, dabei aber das gleiche Gehalt beziehen würden. 42 Prozent waren laut „Stern“ dafür.

Befürworter verweisen auf positive Erfahrungen aus anderen europäischen Ländern. Gegner warnen davor, dass Unternehmen finanziell überfordert werden könnten, und dass die anfallende Arbeit sich nicht ohne weiteres auf weniger Arbeitsstunden verteilen lasse.