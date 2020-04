Anzeige

Marktführer Logistik-Spezialist Witron ist gefragt Lebensmitteleinzelhändler vertrauen in der Corona-Krise auf Wissen aus Parkstein. Es sorgt dafür, dass die Versorgung klappt.

von Christine Straßer

Parkstein.Eine Frage ist: Wann wird das eigentlich alles gegessen? Die Nudeln, die Tomatensoße oder der Doseneintopf, die gehamstert wurden, als Ausgangsbeschränkungen verkündet wurden. Eine andere Frage ist: Wie gelang es, quasi über Nacht für Nachschub zu sorgen? Eine Frage der Logistik. Der Weltmarktführer für Logistikzentren, über die Lebensmitteleinzelhändler ihre Filialen beliefern, sitzt in Parkstein im Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Die Witron Logistik und Informatik GmbH entwickelt, baut und betreibt hochkomplexe Logistikzentren. Die Maschinen heben unzählige Tonnen am Tag, arbeiten im Zweifelsfall ohne Stopp und kommissionieren Handelseinheiten filialgerecht.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

### ##### ### ##############

#### ###### ###### ### ######################## ####### ### ##### ### ### ###########, ### ################# #### ## ###### ####. #### ### ### #### ## ### #########, ### ## ##### ########## ### ####### ######, ############# #### ### ###### ### ###### ######## ### #### ###### ### ########### ### ######### #########. ### ####### ####. ####### ##### ## ##########, ### ######## ##### ### ### ############### ##### ####### #####.

########## ##########, #### ####### ########## ##### ### ######### ######, ### ###### ###### ######. ######## ### ######## ### ############# ##### #### ###########, ### #### ################### ## ##### ###### ########## ### ### ########## #####. ### ############# ################# ###### ###### ## ################# ####### ### #### ### ########## ##########.

### ### ######-########## ########### ### ######-##### ### #####, #### ## ################### ######### ## ##### ########### ############ ###### ####. ### ######### ###### ###### #### ####### ### ### #########. ######### #### ### ######## #################, #### ######## #### ## ###### ##### #####? „####“, #### ##########. ####: #### ########### ### ########### ####, ### #### ############.

#### ############

##### ### ### ######-##### ### ############ ## ################## ###########. ##### ##### ######### #### ####### ##### ## ### ########### ###### #### #### ####### ### ############ ###### ####### ######. ########## ### ######, #### ####### ############ ### ##### ####### ######. ### #### #### ###### ########## #####, ### ### ###### ### ##############. ### ##########, ######## ### ### ###### ## ########, ###### #### ##########. #### ##### ###### ############### ########. ### ###### #### ### ########## #### ####### ###### ###.

#### #### #### ###### ## ########## ## ######### ### ######, ## ### ################# ## ### ### ############ ## ##########. ### ###### ##### ####### ##### ### ######### ####. ### ############### ### ### ###### ### ###### #### ###### #######, #### ##########. ##### ####### ### ########### ###### ### ########## ######-##### ##### #### #### ######## ############# ######.