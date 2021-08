Anzeige

Verkehr Lokführergewerkschaft will sich äußern Fahrgäste der Deutschen Bahn könnten an diesem Freitag erfahren, ob es noch einen weiteren Streik geben wird.

Merken

Mail an die Redaktion Noch ein Streik? Die Lokführergewerkschaft will sich äußern. Foto: Peter Kneffel/dpa

Berlin.Gibt es noch einen Streik? Die Lokführergewerkschaft GDL will sich zu ihrem weiteren Vorgehen äußern. „Bisher liegt kein verhandelbares Angebot vor, eine gütliche Lösung scheint nicht in Sicht“, hieß es in der Ankündigung zur Pressekonferenz (11.00 Uhr) mit dem Vorsitzenden Claus Weselsky in Berlin.

Arbeitgeber stelle sich weiterhin taub

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hatte in der vergangenen Woche zwei Tage lang große Teile des Bahnverkehrs lahmgelegt. Sie kämpft für mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. Sie hatte mit einem weiteren Streik gedroht, sollte die Bahn kein besseres Angebot vorlegen. Der Arbeitgeber stelle sich weiterhin taub, kritisierte die GDL.

Der erste Streik war für die Fahrgäste 15 Stunden vor Beginn angekündigt worden. Weselsky hatte am Dienstag in Aussicht gestellt, für den Fall eines weiteren Streiks früher als beim ersten Mal über den Streikbeginn zu informieren. (dpa)