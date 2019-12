Anzeige

Luftverkehr Lufthansa verkauft Catering-Sparte LSG Der Verkauf des Europageschäfts der Lufthansa-Catering-Sparte LSG an die Schweizer Gategroup ist besiegelt.

Mail an die Redaktion Ein Fahrzeug der LSG Sky Chefs fährt über das Betriebsgelände am Flughafen Frankfurt. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Frankfurt.Die Lufthansa hat den Verkauf des Europageschäfts ihrer Catering-Sparte LSG an die Schweizer Gategroup abgeschlossen. Über den Kaufpreis hätten beide Seiten Stillschweigen vereinbart, teilte die Airline mit.

Lufthansa bleibt in den Werken München und Frankfurt Minderheitseigner eines neu zu gründenden Gemeinschaftsunternehmens. Damit werde ein „nahtloser Übergang des Cateringgeschäftes sichergestellt“. Die Partnerschaft gewährleiste „ein hohes Maß an Sicherheit für die Arbeitsplätze“, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr. Die Gewerkschaft Verdi hatte gegen den Verkauf Widerstand geleistet.

Konzentration auf Airlinegeschäft

In dem Vertrag verpflichtet sich Lufthansa langjährig, die Bordverpflegung an den Langstrecken-Standorten Frankfurt, München und Zürich von der Gategroup zu beziehen. Lufthansa will sich stärker auf das Airlinegeschäft konzentrieren. Der Deal steht noch unter Vorbehalt der Kartellbehörden. Die übrigen Teile der Bordverpflegungssparte sollen im kommenden Jahr verkauft werden.

Die LSG-Sky-Chefs beschäftigen weltweit rund 35500 Mitarbeiter. In den verkauften Unternehmensteilen arbeiten rund 7100 Mitarbeiter, die einen Jahresumsatz von 1,1 Milliarden Euro erwirtschafteten. Der Verkauf an Gategroup habe „keine wesentlichen Auswirkungen“ auf das operative Ergebnis und den Gewinn in den Jahren 2019 und 2020, so Lufthansa.

