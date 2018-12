Anzeige

Vortrag Marshallplan gegen den Klimakollaps Franz Josef Radermacher, Globalisierungsexperte und Club-of-Rome-Mitglied, referierte beim Businessclub.

Regensburg. „Life is a desaster“ – mit diesem pessimistischen Fazit beschloss Prof. Dr. Dr. Franz Josef Radermacher, renommierter Wissenschaftler, Globalisierungsexperte und Club-of-Rome-Mitglied seinen Vortrag beim Businessclub der Wirtschaftszeitung am Donnerstagabend im Communication Center der Continentalarena. Zuvor nahm Radermacher seine rund 80 Zuhörer mit auf die weltpolitische Bühne, von der aus er den Wirtschaftsstandort Deutschland im Kontext von Globalisierung und Klimafrage analysierte.

Mit deutlicher Sprache und Ironie legte er dar, warum Deutschland noch eine Insel der Seligen ist, dies aber auf Dauer nicht bleiben wird. „Wir befinden uns in Zentraleuropa am besten Ort der Welt“, sagte Radermacher. „Solange die Maschine Weltökonomie läuft, wird es uns gut gehen. Doch alleine der Brexit könnte dazu führen, dass sie an einer wichtigen Stelle nicht mehr läuft.“

Parforceritt durch die Krisen



Entscheidend für das Funktionieren der Weltökonomie sei die Lösung des Klima- beziehungsweise Energieproblems. Die aktuellen Lösungsansätze seien allerdings, so Radermacher, zum Scheitern verurteilt. Weder Lebensstilmaßnahmen noch staatliche Klimaschutzanstrengungen könnten einen signifikanten Beitrag zur Kohlendioxid-Reduktion leisten, sagte er. Und das habe mit den Bevölkerungszahlen zu tun. „Im Verhältnis gibt es in Europa kaum Menschen. Die Mehrheit lebt woanders“, so Radermacher. Bevölkerungswachstum und Wohlstandsstreben in den Entwicklungsländern würden dazu führen, dass die Emissionen dort in den nächsten Jahrzehnten um ein Vielfaches steigen würden. Seit 2000 seien weltweit 1,5 Milliarden Menschen – dreimal die Bevölkerung Europas – dazu gekommen, bis 2050 werde die Weltbevölkerung noch einmal um 2,5 Milliarden wachsen. Das meiste Wachstum verzeichne Afrika – einer der Kontinente, der ohnehin schon massiv unter dem Klimawandel leiden würde. „Wir sind schon durchgedreht, als es hieß, eine Million Flüchtlinge zu integrieren. Die Bevölkerung Afrikas wird sich binnen 30 Jahren verdoppeln. Wo sollen diese Menschen hin? Was sollen sie tun?“, fragte Radermacher.

Es liege auf der Hand, dass es im Eigeninteresse der Europäer sein müsse, die Klimaprobleme in und mit den Entwicklungsländern zu lösen. „Wenn sich der Globus auf den Weg macht, so zu leben wie wir, wird er das nicht aushalten.“ Das zeige sich aktuell am Beispiel Chinas. Dort seien im letzten Jahrzehnt fünf Millionen Menschen aus der Armut herausgeholt worden. Folge sei, dass China nun höhere Kohlendioxid-Emissionen verzeichne als USA, Europa und Japan zusammen.

Appell an Unternehmer



Radermacher, der vom Klimagipfel in Kattowitz angereist war, stellte auch den Pariser Klimaschutzvertrag infrage: „Jeder darf darin erklären, was er tun möchte, muss aber nicht tun, was er sagt. Und selbst wenn alle täten, was sie sagen, würde es nicht reichen.“

Radermacher übte jedoch nicht nur Kritik an der seiner Meinung nach „absurden Weltsicht“, sondern präsentierte auch einen Lösungsansatz – den vom Senat der Wirtschaft Deutschland und dem Club of Rome entwickelten „Marshallplan mit Afrika“. „Ziel des Plans ist es, Wohlstandszuwachs zu ermöglichen, ohne die Klimaprobleme zu verschärfen.“ Radermacher skizzierte drei zentrale Maßnahmen, die klimaneutrale Wachstumsprozesse ermöglichen sollen: die Aufforstung von 200 Millionen Hektar degradierter Böden in Afrika, die Erhöhung der Effektivität der Landwirtschaft und die Erzeugung synthetischer Kraftstoffe. Als wirksames Instrument nannte Radermacher auch hochwertige Kohlendioxid-Kompensationsprojekte durch den Privatsektor.

Am Ende appellierte Radermacher an das größtenteils aus Vertretern mittelständischer Unternehmen bestehende Auditorium. „Erwarten Sie keine Lösung von der Politik. Ein erfolgreicher Mittelständler hilft sich am besten selbst.“