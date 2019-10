Anzeige

Zusammenarbeit Maschinenfabrik investiert in Indien Mit einem neuen Partner will die Maschinenfabrik Reinhausen die Marktposition bei Hochleistungskunststoffen stärken.

Mail an die Redaktion Grasim Industries Limited und die Maschinenfabrik Reinhausen GmbH haben eine Vereinbarung zur Gründung des Joint Ventures Aditya Power Composites in Indien unterzeichnet (von links): Rohit Pathak (CEO Aditya Birla Grasim Insulators), Marcus Hartmann (Reinhausen Power Composites Executive Director Business Development), Sanjeev Sachdev (Jt President & CMO Aditya Birla Grasim Insulators).

Regensburg.Auf der internationalen Branchenmesse INMR in Tucson im US-Bundesstaat Arizona hat die Maschi­nenfabrik Reinhausen GmbH (MR) die Gründung der Aditya Birla Power Composi­tes Ltd. (ABPC) mit Sitz im nordwestindischen Halol bekanntge­geben. ABPC ist ein Joint Venture zwischen Grasim Industries (51 Prozent) und der Regensburger MR (49 Prozent). In einer neu zu errichtenden Fabrik sollen bereits ab dem 2. Halbjahr 2020 Ver­bundhohlisolatoren für Anwendungen in Umspannwerken mit bis zu 400 Kilovolt in ei­nem speziellen Injektionsverfahren hergestellt werden.

Standort Regensburg kann sich weiter spezialisieren

Nicolas Maier-Scheubeck, Sprecher der Geschäftsführung der MR, sagte: „Damit ist unser Geschäftssegment Power Composites künftig an drei Standorten (Deutschland, Frankreich, Indien) vertreten, ver­fügt als einziger Anbieter weltweit über alle Technologien zur Herstellung von Ver­bundhohlisolatoren und kann somit alle Anforderungen in allen Marktsegmenten be­dienen.“ Zugleich ist MR damit der erste Hersteller solcher Komponenten in In­dien. „Mit Aditya Birla – zweitgrößtes Unternehmen In­diens und Muttergesellschaft unseres Joint Venture-Partners Grasim Industries – haben wir einen Partner gefunden, der (...) mit seiner Grund­stoff-Ex­pertise interessante Potentiale für künftige Material- und Prozessinnovatio­nen bie­tet.“ Für die Mitarbeiter an den Standorten Regensburg und im französischen Cusset biete ABPC vor allem die Möglichkeit der weiteren gezielten Spezialisierung auf einzelne Marktsegmente, insbesondere auch in Form einer schrittweisen Vor­wärts­integration von der Komponente zum Produkt. Zudem verfüge das Geschäftssegment Power Composites künftig über ein global wettbewerbsfähiges Produkt-Portfolio sowie einen schlagkräftigen Vertrieb in Indien. „Gerade in einem schwie­riger wer­denden Marktumfeld stellt diese Investition ein deutliches Bekenntnis der MR zu­guns­ten Power Composites dar.“

Die Maschinenfabrik Reinhausen Familienunternehmen: Die 1868 gegründete Maschinenfabrik Reinhausen GmbH (MR) mit Sitz in Regensburg ist ein Fa­milienunternehmen in fünfter Generation. Mit 43 Tochtergesellschaften und sieben verbundenen Unternehmen ist das Unternehmen in globalen Nischen der elektrischen Energietechnik erfolgreich.

Marktführer: MR ist laut eigenen Angaben weltweit unter anderem führend bei Automatisierungs- und Steuerungslösungen für Leistungstransformatoren. Mehr als 50 Prozent des weltweit erzeugten Stroms fließt über MR-Produkte. Mit 3400 Mitarbeitern erwirt­schaftete MR im Jahr 2018 einen Umsatz von knapp 750 Millionen Euro.

Die Zeichen stehen auf Expansion

Kalyan Ram Madabhushi, CEO Global Chemicals und Group Business Head Fertilisers & Insulators Aditya Birla Group (Grasim), betonte: „Wir liefern seit über 50 Jahren Isolatoren für die Energiewirtschaft.“ Dieses Joint Venture sei für Grasim der nächste wichtige Schritt, um in das Segment der Verbundhohlisolatoren zu expandieren.

