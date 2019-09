Anzeige

Wirtschaft Massive Umstrukturierung bei Continental Der Standort Regensburg sei zwar nicht betroffen, heißt es. Roding könnte es aber hart treffen. Die Werksschließung droht.

Von Andreas Maciejewski

Elmar Degenhart, Vorstandsvorsitzender der Continental AG

Regensburg.Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental will sich mit einem weitreichenden Umbauprogramm gegen die aufziehende Branchenkrise stemmen. Bis Ende 2023 seien weltweit 15 000 Stellen von Veränderungen betroffen, davon 5000 in Deutschland, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch nach einer Aufsichtsratssitzung in Hannover mit. Bis 2029 dürften sogar 20 000 Stellen betroffen sein, darunter 7000 in Deutschland.

Ein Conti-Sprecher betonte, mit den „Veränderungen“ beziehe man sich auf neue Jobanforderungen. Es gehe nicht um Stellenabbau oder gar Kündigungen. Ziel sei es, vielen der betroffenen Mitarbeiter auf dem konzerninternen Arbeitsmarkt neue Beschäftigungen anzubieten.

Continental: Regensburg nicht betroffen

Auf Nachfrage teilte eine Pressesprecherin mit, dass der Standort Regensburg von der Umstrukturierung nicht betroffen sei. Laut Pressemitteilung könnte es aber Roding mit seinen 540 Mitarbeitern hart treffen. Pressesprecher Vincent Charles betont aber auf Nachfrage der Mittelbayerischen, dass es sich vorerst um eine Überprüfung handle.

Der Plan lautet: 2024 soll die Produktion und Entwicklung von hydraulischen Komponenten für Benzin- und Dieselmotoren (Hochdruckpumpen) eingestellt werden. Etwa 320 Arbeitsplätze würden demnach in Roding wegfallen. „Für die weiteren rund 220 Arbeitsplätze ist ein Übergang in funktionsnahe Aufgabenfelder vorgesehen“, heißt es. Bereits in den vergangenen Monaten wurden an dem Standort Dutzende Stellen abgebaut.

Sollte der Plan tatsächlich umgesetzt werden, hätte das zur Folge, dass das Werk in Roding geschlossen wird. Weitere Details nannte Charles nicht. Wann Continental über die Ergebnisse der Überprüfung informieren wird, ist unklar.

Continental plant Strukturumbau

Damit und über mögliche Teilverkäufe will Conti die jährlichen Bruttokosten von 2023 an um rund 500 Millionen Euro senken. Der Umbau dürfte insgesamt rund 1,1 Milliarden Euro kosten, der Großteil davon in den Jahren 2019 bis 2022. Im Gegenzug würden in Bereichen wie der Softwareentwicklung neue Arbeitsplätze „in hoher Zahl“ entstehen, so ein Sprecher. Dazu will der Konzern die Weiterbildung anschieben.

Mit dem Strukturumbau und der Strategie für das Jahr 2030 sei Conti gut vorbereitet auf den Wandel in der Branche, sagte Vorstandschef Elmar Degenhart. „Wir gehen darüber hinaus mit unserem Strukturprogramm die sich abzeichnende Krise in der Autoindustrie offensiv an und werden wie vor zehn Jahren aus ihr ein weiteres Mal gestärkt hervorgehen.“

Conti schließt Kündigungen nicht aus

Über Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern will Conti zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr berichten. Auch betriebsbedingte Kündigungen wollte Degenhart nicht ausschließen, diese seien aber das „allerletzte Mittel“. Continental beschäftigte zuletzt gut 244 000 Mitarbeiter.

Zugestimmt hat der Aufsichtsrat der Schließung des Standortes Henderson, North Carolina, in den USA. Dort produzieren derzeit rund 650 Mitarbeiter hydraulische Bremssysteme. Das Werk konnte in den vergangenen Jahren kein neues Kundenprojekt gewinnen.

(Mit Material der dpa)

