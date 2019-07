Anzeige

Angebot Mehr als nur Postdienstleister Seit 20 Jahren bietet City Mail Postdienstleistungen jeglicher Art – und befindet sich auf dem Weg zum Logistikunternehmen.

Von Gerd Otto

Mail an die Redaktion Ein City-Mail-Mitarbeiter an seinem Arbeitsplatz im Briefsortier- & Logistikzentrum des Unternehmens Foto: Sascha Janne

Regensburg.„Wir liegen auch nach dem 1. Juli weiterhin um fünf bis sechs Prozent unter den Preisen der Deutschen Post AG“, betont der bei der City Mail GmbH für Verkauf und Marketing zuständige Prokurist Rainer Lindner. Der Versand eines Standardbriefes für Privatkunden kostet bei City Mail 0,75 Euro, die Bundespost verlangt seit dem 1. Juli 80 Cent. In der Mail Alliance, einem bundesweiten Verbund regionaler privater Postunternehmen, sei man sich einig, dass man unverändert eine günstige Alternative in der Zustellung bleiben wolle, erklärt Lindner.

Ein deutschlandweites Netzwerk

Systempartnerschaften wie Mail Alliance stellten in einer immer komplexeren Wirtschaftswelt eine inzwischen häufig zu beobachtende Form der Kooperation dar, sagt Michael Kunter, Geschäftsführer von Mail Alliance mit Sitz in Würzburg. So haben neben vielen anderen Branchen auch die privaten Briefdienstleister die Chancen derartiger Verbünde erkannt. Im Zusammenspiel aller Beteiligten komme es zu einer echten Win-win-Situation, da jeder einzelne eigenständig agiere, aber gleichzeitig vom deutschlandweiten Netzwerk profitiere, erklärt Kunter. Die Verbindung dezentral angebotener Leistungen mit einer zentralen Organisation habe dazu geführt, dass unter dem Dach der Betreiberfirma des Netzwerks, der Mailworxs GmbH, Monat für Monat weit mehr als zehn Millionen Sendungen der beteiligten regionalen Briefdienstleister in ganz Deutschland verarbeitet werden.

Hinter der Marke Mail Alliance stehen mehr als 20 regionale Verlagshäuser wie zum Beispiel das Regensburger M – Das Medienhaus sowie der Mehrheitsgesellschafter Postcon, die Logistic-Mail-Factory der Mediengruppe Pressedruck Augsburg und der Citipost-Verbund der Verlagsgruppe Madsack in Hannover. Die von 120 privaten Briefdienstleistern akquirierten Sendungen werden bundesweit in den Umschlagzentren Berlin, Hannover und Würzburg zusammengeführt.

Speziell mit Blick auf die Gewerbekunden werden außerdem zunehmend digitale Angebote entwickelt, wie Citymail-Geschäftsführer Mario Eichelmann erklärt. Statt Geschäftsbriefe im Haus zu bearbeiten, könne man auch die komplette Abwicklung an City Mail delegieren. „Wir drucken die Briefe aus, falzen und kuvertieren sie und kümmern uns um den Versand“, sagt Lindner und Eichelmann ergänzt: „Diese Dienstleistung ist besonders beliebt bei Lohn- und Gehaltsabrechnungen oder auch für Mahnschreiben.“ Für den Kunden bedeute dies eine große Zeitersparnis. Vor allem aber verweist man bei City Mail auf den Service-Gedanken. „Unsere Kundenberater sind nicht nur telefonisch erreichbar, sie kommen auch persönlich zum Kunden vor Ort“, sagt Lindner.

Dieser Service, also die Vor-Ort-Perspektive, zieht sich wie ein roter Faden durch die Entwicklung der Regensburger Firma, die sich längst auf dem Weg vom Briefdienstleister zum Logistikunternehmen befindet. Schon seit 20 Jahren bietet City Mail Kunden in Niederbayern und der Oberpfalz Postdienstleistungen jeglicher Art. Im Jahr 1999 gegründet, ist das Unternehmen seit 2002 als 100-prozentige Tochter von M – Das Medienhaus tätig. Inzwischen verarbeiten mehr als 120 Mitarbeiter rund 30 Millionen Sendungen pro Jahr. Dabei werden hauptsächlich Geschäftskunden aus der Region betreut, von mittelständischen Betrieben bis hin zu Konzernen aus den unterschiedlichsten Branchen sowie von Organisationen wie etwa aus dem Gesundheitsbereich.

Mitarbeitergewinnung im Fokus

Rainer Lindner und Mario Eichelmann gehen von einem wachsenden Bedarf an derartigen Dienstleistungen aus. Neue Angebote wie der digitale Posteingang kämen hinzu, sagt Eichelmann. Hier würden die Anbieter sich nach den Bedürfnissen der Geschäftskunden richten. Besonders wichtig sei für City Mail in diesem Zusammenhang auch die Mitarbeitergewinnung. „Speziell in den Bereichen Sortierung und Zustellung suchen wir Mitarbeiter“, erklärt Eichelmann.

Die beiden Verantwortlichen an der Spitze der City Mail GmbH laden ihre Kunden jederzeit auch gerne in das moderne Briefsortier- & Logistikzentrum des Unternehmens nach Regensburg ein, um ihnen einen Austausch mit den Spezialisten von City Mail zu ermöglichen.

