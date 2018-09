Arbeitsmarkt Mehr Lehrlinge zum neuen Ausbildungsjahr Das neue Ausbildungsjahr beginnt, die Zahlen steigen leicht. Trotzdem bleiben Ausbildungsstellen frei, Bewerber fehlen.

Von Michael Sperger

Merken

Mail an die Redaktion Zahlreiche Jugendliche und Erwachsene packen ab September eine Ausbildung an. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Regensburg.Ab Montag starten wieder viele junge Menschen ins Berufsleben. Sie lernen zum Beispiel schreinern, kochen, technische Berufe oder starten eine kaufmännische Lehre. Zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres gibt es eine gute Nachricht: Es gibt wieder mehr Lehrlinge. „Im Juli 2018 waren bayernweit 103 280 Ausbildungsplätze gemeldet. Dies entspricht einem Plus von 3,8 Prozent im Vorjahresvergleich“, sagt Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft.

Die Zahlen zeigen: Die bayerischen Unternehmen würden gerne etwas für die Ausbildung tun. Das Problem: Oft fehlen Bewerber für die Ausbildungsstellen. Im Agenturbezirk Regensburg der Agentur für Arbeit blieben 1808 Stellen für Lehrlinge unbesetzt.

Problem bleibt weiter bestehen

„Die Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen ist ungebrochen hoch“, sagt Ralf Kohl. Er ist bei der Industrie- und Handelskammer in Regensburg für die Berufsbildung zuständig. Dabei gibt es weiterhin Probleme: Zum einen kommen aufgrund des demografischen Wandels weniger Absolventen aus der Schule und zum anderen halte der Trend zum Studium weiter an. „In allen Branchen und in allen Regionen fehlen uns Auszubildende“, sagt Kohl.

Eine Lösung suche man schon lange, gefunden sei die aber noch nicht. Lösungsansätze gibt es aber: „Die Unternehmen müssen ihren Fokus auf alternative Zielgruppen legen“, sagt Kohl. Solche wären zum Beispiel junge Mütter, die man in einer Teilzeitausbildung binden kann, Kandidaten für duale Studiengänge oder Flüchtlinge. Auch im Handwerk fährt man diese Linie. Aktuell absolvieren dort 785 Flüchtlinge eine Lehre. „Die Strategien der Betriebe wirken schon. Das sieht man an den leicht steigenden Zahlen“, sagt Kohl.

„In allen Branchen und in allen Regionen fehlen uns Auszubildende.“ Ralf Kohl, Leiter Berufsbildung bei der IHK Regensburg



Um diese Zahlen weiter zu steigern, müssen die Vorteile besser „verkauft“ werden. Man könne unter gewissen Umständen später auch noch ohne Abitur studieren. „Mit einer Ausbildung mündet die berufliche Karriere nicht in einer Sackgasse“, sagt Kohl. Die positiven Effekte seien aber zu wenig bekannt, das Image von Ausbildungsberufen oft noch altmodisch. Der Fachkräftenachwuchs erlerne mittlerweile vor allem kaufmännische Qualifikationen, die auf neue, digitale Geschäftsmodelle ausgerichtet seien.

Die Top fünf der IHK-Ausbildungsberufe in der Region sind Kaufmann für Büromanagement, Industriekaufmann, Kaufmann im Einzelhandel, Industriemechaniker und Elektroniker für Betriebstechnik.

Die meisten Lehrlinge fehlen laut Agentur für Arbeit im Einzelhandel. Dort werden aber auch die meisten Lehrstellen angeboten, insgesamt sind es im Agenturbezirk Regensburg 375 als Kaufmann im Einzelhandel. Dazu kommen 224 Stellen als Verkäufer – allein in diesem Jahr.

„Als einer der größten Ausbildungsbetriebe im deutschen Einzelhandel legen wir auf die Aus- und Weiterbildung unserer Nachwuchskräfte besonderen Wert“, sagt Christina Stylianou, Leiterin der Unternehmenskommunikation bei Netto. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Maxhütte-Haidhof im Landkreis Schwandorf. Auch im Jahr 2018 habe Netto die Planzahlen für Auszubildende erreicht. In der Region Ponholz kamen 140 neue Auszubildende hinzu, speziell in der Stadt Regensburg starteten über 40 Nachwuchskräfte ihr Ausbildungsprogramm.

Aber nicht jeder, der eine Ausbildung beginnt, zieht sie auch bis zum Ende durch. 2016 wurde mehr als jeder fünfte Arbeitsvertrag in Bayern vorzeitig aufgelöst. „Im Vergleich zum bundesdeutschen Durchschnitt von fast 26 Prozent ist es ein besserer Wert. Allerdings ist dieser immer noch zu hoch“, sagt Brossardt von der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Knapp zwölf Prozent der Jugendlichen gingen so bundesweit auf Dauer verloren. Wichtig sei vor allem die Anfangszeit im Betrieb. „Damit den Auszubildenden der Übergang von der Schule ins Berufsleben gelingt, ist eine entsprechende Planung und Vorbereitung der ersten Tage sehr wichtig“, sagt Brossardt. Der erste Eindruck zähle, wenn man den Lehrlingen eine positive Einstellung zur Ausbildung vermitteln wolle.

Handwerk kämpft um Lehrlinge

2573 Lehrlinge starten 2018 ihre Lehre im Oberpfälzer Handwerk. Das sind 2,14 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr. In der Lehrstellenbörse der Handwerkskammer sind ostbayernweit Ende August 1287 freie Ausbildungsplätze gemeldet. In Stadt und Landkreis Regensburg beispielsweise 110, in der Stadt Weiden 18 und im Raum Neumarkt 72. Daher taten sich die Jugendlichen vergleichsweise leicht bei der Suche nach einer Lehrstelle. „Die Lage am Ausbildungsmarkt ist für Bewerber heute so gut wie nie“, sagt Hans Schmidt, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz.

In Ostbayern sind nach seiner Auskunft etwa 213 000 Mitarbeiter in 38 000 handwerklichen Betrieben beschäftigt. Der Fachkräftemangel ist dort weiter ein großes Thema. Für die hohe Nachfrage durch den aktuellen Boom reichen auch die neuen Azubis nicht.

„Die Stärken des Handwerks müssen verstärkt kommuniziert werden“, sagt Schmidt. Das seien das attraktive Beschäftigungsfeld, Aufstiegsmöglichkeiten, flache Hierarchien, die familiäre Atmosphäre oder digitales Arbeiten. Die Handwerkskammer arbeitet zum Beispiel mit Angeboten zur Berufsorientierung in der Schule daran, das Image des Handwerks aufzupolieren, mehr junge Leute auf die Vorteile aufmerksam zu machen und so die freien Ausbildungsplätze zu füllen.

Weitere Meldungen aus der Wirtschaftswelt lesen Sie hier.