Medien Mehr Wirtschaft für die Region Die Wirtschaftszeitung informiert ab sofort auf ihrer neuen Website darüber, was die Wirtschaft in Ostbayern bewegt.

Mail an die Redaktion Die Wirtschaftszeitung informiert künftig auch auf ihrer neu gestalteten Website darüber, was die Wirtschaft in Ostbayern bewegt. Foto: Özlem Dobulga

Regensburg.Seit zehn Jahren berichtet die Wirtschaftszeitung des Mittelbayerischen Verlags monatlich darüber, was die Wirtschaft in der Region bewegt. Seit einem Jahr auch im wöchentlichen Newsletter. Nun hat das Medium einen weiteren Entwicklungsschritt getan: Seit heute veröffentlicht die Redaktion der WZ wirtschaftsrelevanten Content auf ihrer grundlegend überarbeiteten Website und bietet ihren Lesern Berichte, Interviews, Reportagen, Meldungen, Meinungsbeiträge, Porträts, Veranstaltungstipps und Unternehmensbeiträge nun auch täglich und digital. Darüber hinaus werden neue Formate wie Videos und mittelfristig auch Podcasts genutzt, um spannende und interessante Geschichten von und über die Entscheider und Unternehmen in Ostbayern zu erzählen.

Der neue Internetauftritt der Wirtschaftszeitung sorgt aber auch für eine intelligente Verzahnung der zahlreichen Elemente im Wirtschaftszeitungskosmos und bündelt sie an einer Stelle. E-Paper, Themenbeilagen, Blätterkataloge, Businessclub-News, Wissenswertes zum Newsletter: ist der Punkt, an dem alles zusammenläuft.