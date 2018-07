Wahl Michael Matt ist neuer IHK-Präsident Die IHK-Vollversammlung hat den Geschäftsführer von Matt Optik zum neuen Präsidenten gewählt. Er folgt auf Gerhard Witzany.

Mail an die Redaktion Michael Matt ist der neue IHK-Präsident. Foto: Hanke/IHK

Regensburg.Der neue Präsident der IHK Regensburg für Oberpfalz / Kelheim ist Michael Matt, Geschäftsführer der Matt Optik GmbH & Co. KG in Regensburg. Die IHK-Vollversammlung hat den erfolgreichen Unternehmer am Mittwoch zu ihrem neuen Präsidenten gewählt. Fünf Jahre lang stand zuvor Gerhard Witzany, Vorstand der Nabaltec AG in Schwandorf, dem IHK-Bezirk vor.

An der Spitze von Deutschlands viertgrößter Optikerkette

Matt steht an der Spitze einer der größten Optikerketten Deutschlands. Derzeit hat das Unternehmen 86 Filialen und rund 450 Mitarbeiter. Im aktuellen Branchenbericht des Zentralverbandes der Augenoptiker und Optometristen rangiert Optik Matt mit einem Jahresumsatz von 60,5 Millionen Euro auf Platz vier der größten Filialisten. „Ich freue mich auf die spannenden Herausforderungen“, sagte Matt nach der Wahl.

Aktiv den Wirtschaftsraum Oberpfalz-Kelheim mitzugestalten, nannte Matt als Motiv für sein ehrenamtliches Engagement. „In der IHK spricht die Wirtschaft mit einer Stimme, um die Interessen der Unternehmen gegenüber Politik und Öffentlichkeit zu vertreten“, führte Matt aus. Gemeinsam mit sieben Vizepräsidenten bildet Matt für die nächsten fünf Jahre das IHK-Präsidium.

Fachkräftesicherung und digitaler Wandel

Als besondere Herausforderungen für die Zukunft des IHK-Bezirks sieht der neue Präsident Matt die Fachkräftesicherung und den digitalen Wandel. „Die Digitalisierung betrifft früher oder später alle Unternehmen – auch im Einzelhandel. Nachhaltige Strategien vor allem in der Qualifizierung von Mitarbeitern sind hier notwendig.“ Nicht nur bei diesem Thema müsse man Zukunftstrends im Blick haben, sondern auch im Bereich Mobilität. Die Region brauche ein gut ausgebautes Verkehrsnetz und eine intelligente Verknüpfung der Verkehrsträger, um für Unternehmen und die Gesellschaft attraktiv zu bleiben.

Als Vizepräsidenten wählte die IHK-Vollversammlung sieben Vertreter aus Industrie, Handel und Dienstleistungen. Dies sind: Peter Esser, persönlich haftender Gesellschafter der Mittelbayerischer Verlag KG in Regensburg, Bernd Fürbringer, geschäftsführender Gesellschafter der Franz Kassecker GmbH in Waldsassen, Thomas Hanauer, Geschäftsführer der emz-Hanauer GmbH & Co. KGaA in Nabburg, Dr. Rolf Pfeiffer, geschäftsführender Gesellschafter der Deprag Schulz GmbH u. Co in Amberg, Dr. Alois Plößl, Geschäftsführer der Rhanerbräu Verwaltungs-GmbH in Schönthal bei Cham, Stefan Rödl, Geschäftsführer der Rödl GmbH in Neumarkt und Karin Siegert, Inhaberin von Herrenausstatter Siegert e.K. in Regensburg.

