Industrie Millionendeal für drei Vorstände Führungstrio verlässt den Amberger Zulieferer Grammer und kassiert hohe Summen. Für die Mitarbeiter gibt es eine Garantie.

Von Marion Koller

Merken

Mail an die Redaktion Der Amberger Zulieferer produziert Teile für die Auto-Innenausstattung. Foto: Grammer AG

Amberg.Die mehr als 13 000 Jobs beim Autozulieferer Grammer AG scheinen sicher zu sein – zumindest für die nächsten siebeneinhalb Jahre. Diese Garantie gibt es. Sie gilt laut Pressesprecher Timo Günther von der IG Metall Bayern auch, nachdem am späten Montagabend die dreiköpfige Vorstandsriege in Amberg ihren Rückzug angekündigt hat. Betriebsratschef Lars Roder sagte zur Mittelbayerischen, er mache sich „überhaupt keine Sorgen um Arbeitsplätze und Standorte“.

Der Vorstandsvorsitzende Hartmut Müller sowie seine Kollegen Gerard Cordonnier (Finanzen) und Manfred Pretscher (Technik) werden ihre Ämter aufgeben. Grund ist die Mehrheitsübernahme von Grammer durch Ningbo Jifeng im September.

Der chinesische Autozulieferer ergatterte 84 Prozent der Aktien. Vorher waren es 50 Prozent. Ningbo Jifeng hat nun das Sagen. Die drei scheidenden Vorstände erhalten millionenschwere Abfindungen. Das verdanken sie der sogenannten „Change-of-Control“-Klausel in ihren Verträgen. Diese ermöglicht es ihnen bei einem Eigentümerwechsel, gegen Zahlung einer fest vereinbarten Abfindung freiwillig das Unternehmen zu verlassen.

Bis zu drei Jahresgehälter



Laut Betriebsratsvorsitzendem Roder verdiente Vorstandschef Hartmut Müller im Vorjahr 1,5 Millionen Euro. Zwei bis drei Jahresgehälter werde er als Abfindung kassieren. Jeweils über zwei Millionen Euro streichen seine beiden Kollegen als Abfindungen ein.

Unternehmenssprecher Ralf Hoppe begründete den Rückzug des Führungstrios: „Die Eigentumsverhältnisse haben sich deutlich verändert. Die Spielregeln und die Ausrichtung des Unternehmens müssen neu diskutiert werden.“ Vorstandschef Müller habe das nicht auf sich nehmen wollen. Hoppe betonte, dass die Zusagen für Mitarbeiter und Standorte weiterhin gelten. „Das hat Großaktionär Jifeng versichert.“ Auch Aufsichtsratschef Klaus Probst unterstrich das. Er sucht bereits Vorstandsnachfolger.

Im Sommer hatte das Unternehmen Ningbo Jifeng die Grammer AG übernommen. Vorstandschef Müller hatte die Chinesen selbst ins Boot geholt, um den Großaktionär Hastor, einen bosnischen Clan, hinauszudrängen. Ende August, nach Abschluss der Übernahme, sagte Vorstandschef Müller in einem Interview mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX noch: „Es ist eine positive Situation für uns, da wir unsere Strategie fortsetzen können, wie wir es wollen.“

Die Grafik zeigt die 13 größeren deutschen Standorte. Weltweit hat Grammer 40 Niederlassungen.

Grammer habe jetzt einen stabilen Ankerinvestor, der die Pläne des Unternehmens unterstütze und beim Ausbau des China-Geschäfts helfe. Müller betonte zudem, dass er einen guten Draht zum neuen Eigentümer habe und regelmäßig mit dem Senior-Chef Yiping Wang telefoniere. Zudem setzte er auf ein langfristiges Interesse der Chinesen an Grammer und vertraute darauf, dass diese es nicht vor allem auf Patente oder Technologien des deutschen Herstellers abgesehen hätten. Das kann sich nun langfristig ändern.

In der Mitteilung vom Montagabend heißt es aber, der neue Hauptaktionär unterstütze auch die Wachstums- und Innovationsstrategie sowie die Finanzierungs- und Dividendenpolitik von Grammer. Die Börsennotierung soll ebenso bleiben wie die Marke. „Nach Angaben des Hauptaktionärs beabsichtigt er nicht, mehr als zwei Mitglieder des Aufsichtsrats zu besetzen“, heißt es von Grammer. Das wäre auch unter den Vertretern der Anteilseigner die Minderheit.

Jifeng ist viel kleiner



Grammer geht es gut. Mit Kopfstützen und Mittelkonsolen für Autos und mit Sitzen für Traktoren, Baumaschinen und Lkw hat der Zulieferer im vergangenen Jahr 1,8 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet. Jifeng produziert Kopfstützen und Armlehnen für chinesische Autobauer, ist aber mit 250 Millionen Euro Umsatz viel kleiner. Das Unternehmen gehört zu zwei Dritteln der Familie Wang. Sie hat den Ehrgeiz, in den nächsten fünf Jahren einer der weltweit führenden Automobilzulieferer zu werden. Trotzdem will Horst Ott, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Amberg, bei der Grammer-Aufsichtsratssitzung am Mittwoch detailliert wissen, wie es weitergeht.

Weitere Nachrichten aus der Wirtschaft lesen Sie hier.