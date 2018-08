Jobmarkt Mit Ideen auf Mitarbeiter-Fang Chefs müssen kreativ sein. Ein Bäcker bietet „Brezen gegen Bewerber“, ein Hotel lockt mit einem preiswürdigen Imagefilm.

Von Marianne Sperb

Regensburg.„Sie empfehlen uns einen Bewerber. Wir versorgen Sie mit Brezen“: Die Bäckerei Mareis in Niederbayern sucht Fachverkäufer, Fahrer, Bäcker, Konditoren oder auch „Brezendreher mit Qualitätsgespür“. Aber der Jobmarkt ist leergefegt, Mitarbeiter sind schwer zu finden. Das Unternehmen geht deshalb ungewöhnliche Wege. Es lockt mit Brezen-Abos. Wer einen Bewerber vorschlägt, wird drei Monate mit knuspriger Backware versorgt, falls sich der Kandidat vorstellt. Kommt es zur Anstellung, spendiert Mareis zwölf Monate lang frische Brezen. Fakultativ wird die Kundenkarte mit 50 oder 200 Euro aufgeladen.

„Beste Mitarbeiter sind eine Zukunftsinvestition und gerade in der Hotellerie Wettbewerbsfaktor Nummer eins.“ Hoteldirektor Alfons Weiß



Chefs auf Mitarbeiter-Suche müssen kreativ sein. Über den Daumen gepeilt, kommen im Schnitt zwei Lehrstellen auf einen Bewerber, sagt Andreas Keller, Leiter des Bereichs Berater bei der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz. Ende Juli waren bei der Kammer mehr als 1300 freie Ausbildungsplätze in Niederbayern und der Oberpfalz gemeldet. Allerdings: Trotz sinkender Schülerzahlen und trotz des Trends zu Akademisierung blieben die Lehrlingszahlen in der Region in den vergangenen Jahren vergleichsweise stabil, betont Keller. Immer öfter würden sich junge Menschen mit Hochschulreife für eine Lehre entscheiden, auch Werbe-Kampagnen von Kammer und Unternehmen zeigten Wirkung.

Die Betriebe locken mit Goodies. Sie stellen Smartphones, einen E-Roller oder, wie ein Bäcker in der Region, sogar ein E-Auto, mit dem der Mitarbeiter nachts lautlos anrollen und das er auch privat fahren darf. Eigene Kindergärten, Geldgeschenke zu Geburtstagen, Firmenausflüge mit Partnern, Fortbildungen: Die Liste der Lockmittel ist lang. Vor allem Betriebe wie Bäckereien und Metzgereien, die wenig prickelnde Arbeitsbedingungen bieten können, legen sich ins Zeug.

Geld ist für die Bewerber nicht mehr alles. „Die Vorstellungen haben sich geändert“, beobachtet auch Andreas Keller. Die Work-Life-Balance, flexible Arbeitszeiten, auch die Sinnhaftigkeit des Jobs zählen heute stärker. Und das Image des Betriebs.

Witzig und bildstark

Der Bayerwaldhof in Kötzting zielt in diese Kerbe und hat gerade einen Imagefilm herausgebracht. Zimmermädchen flitzen, Wischmob voraus, im Rollcontainer durch Flure. Ein Koch posiert – im Stil von Renaissance-Maler Giuseppe Arcimboldo – mit Lollo bianco als Schnurrbart. Ein Bardame lässt Eiskristalle wie Diamanten ins Glas rieseln. Eine Bedienung im Dirndl säbelt triumphierend eine imposante Flasche Louis Roederer. Rezeptionistinnen sitzen auf der Theke und schlürfen, Beine baumelnd, ein Tässchen Kaffee. Bildstark und witzig vermittelt die Kampagne „Neugierig – Mideinand@Bayerwaldhof“, wie aufregend, rasant und vergnüglich der Job im Hotel sein könnte.

„Beste Mitarbeiter sind eine Zukunftsinvestition und gerade in der Hotellerie Wettbewerbsfaktor Nummer eins“, sagt Direktor Alfons Weiß. „Deshalb gehen wir neue Wege im Employer Branding.“ Das Haus mit knapp 190 Mitarbeitern sucht laufend motivierte Bewerber. Neben der Imagepflege in sozialen Netzwerken, in Trailern, Broschüren und auf der Homepage, setzt es auch auf Boni, Coaching oder niedrigschwelligen Kontakt, etwa mit Speeddating für Bewerber: „Einfach Formular ausfüllen, wir rufen dich an!“

Die Kampagne wirkt bereits. „Wir bekommen viele Bewerbungen – und zwar sehr sehr gute“, sagt Weiß. Außerdem wurde die Jury des Human Resources Excellence Award 2018 aufmerksam, die innovatives Personalmanagement würdigt. Weiß: „Einen nationalen Preis haben wir schon sicher.“

Offene Ausbildungsstellen zu besetzen, wird schwieriger, sagt IHK-Ausbildungsberater Michael Humbs. Vor Ausbildungsstart 2017 waren in den Agentur-Bezirken Regensburg, weiden und Schwandorf bereits mehr als 3700 unbesetzte Stellen gemeldet. Auch 2018 seien die Chancen auf Ausbildung für Jugendliche hervorragend. „Nahezu alle Betriebe nutzen bei der Azubi-Suche verstärkt ergänzende Rekrutierungswege und setzen neue Medien ein“, beobachtet er. „Social-Media-Aktivitäten nehmen deutlich zu.“

„Hast du’s im Blut?“

Chefs verlassen sich öfter auf außergewöhnliche Werbung. Zum Beispiel Max Bögl in Neumarkt. Der Bauriese fragt markig: „Hast du’s im Blut?“, macht Bock auf den Job mit einer Reihe von Goodies bis hin zum eigenen Auto und wirbt in der Kampagne boeglblut.de: „Starte in ein Berufsleben mit Zukunft!“

Frische Ideen punkten – und handfeste Belohnungen. Auch bei Mareis. Die Bäckerei hatte mit den üblichen Prämien um Mitarbeiter und Azubis geworben, aber vor allem das Brezen-Abo schlug durch. Der Back-Profi mit 13 Filialen und 190 Beschäftigten hatte sieben Wochen nach dem Start von „Brezen gegen Bewerber“ 90 Anfragen auf dem Tisch, erzählt Mareis-Mitarbeiterin Edith Ludwig. „Sonst wären das vielleicht 20 gewesen.“