MZ-Interview Mit TTIP wäre das wohl nicht passiert

Von Claudia Bockholt und Bernhard Fleischmann

Regional verwurzelte Unternehmen sind Deutschlands Trumpf. Davon zeigte sich DIHK-Präsident Dr. Eric Schweitzer in der MZ überzeugt.

Regensburg.Seit acht Jahren währt der Aufschwung in Deutschland. Wird Ihnen da nicht unheimlich, wenn Sie daran denken, dass der Fall umso tiefer werden kann?



Wir erleben gerade eine fast schon einzigartig lange Aufschwungphase. Das ist sehr gut. Wenn Sie daran denken, was die Unternehmer und ihre Mitarbeiter in diesem Land geleistet haben, ist es phänomenal. Denken Sie an die Arbeitslosigkeit: Vor nicht mal 15 Jahren galt Deutschland als der kranke Mann Europas. Inzwischen sind wir das Zugpferd. Das ist beeindruckend und kommt nicht von selbst, sondern daher, dass Unternehmerinnen und Unternehmer mit ihren Belegschaften sehr viel leisten und auch die Rahmenbedingungen vernünftig sind.

Entscheidend ist: Was man heute tut, wirkt sich in fünf oder zehn Jahren aus. Wir müssen darauf achten, dass Deutschland wettbewerbsfähig bleibt, dass wir den Wohlstand erhalten, den wir heute haben. Dazu gehört, dass Menschen zu vernünftigen Bedingungen in Beschäftigung bleiben und dass Unternehmer auf den regionalen, nationalen und den Weltmärkten konkurrenzfähig und möglichst besser als die Wettbewerber sind.

Um uns herum ist es deutlich unruhiger, wenn man etwa an Frankreich, Italien, Belgien denkt. Wie erklären Sie sich, dass Deutschland so vergleichsweise stabil ist?



Weil wir trotz der dringenden Notwendigkeit von Verbesserungen auch eine Reihe vernünftiger Rahmenbedingungen haben. Weil es gelungen ist – auch durch die Sozialpartnerschaft –, dass es einen Interessensausgleich gibt – der weitestgehend funktioniert – zwischen den Interessen der Mitarbeiter und jenen der Unternehmer. Eine solche Partnerschaft haben viele andere Länder in dieser Form nicht. Des Weiteren liegt es daran, dass die Menschen hier sehr tüchtig, sehr leistungsfähig, sehr innovativ und sehr fordernd gegenüber dem sind, was geändert werden muss.

„Aus Deutschland kommen über 1300 Weltmarktführer. Es folgen mit 400 Weltmarktführern die USA.“



Hinzu kommt: Die Wirtschaftsstruktur in Deutschland ist einmalig in der Welt. In allen anderen wesentlichen Industrieländern gibt es sehr kleine Unternehmen, auch bei uns. Dann gibt es sehr große, an der Börse notierte Unternehmen. Die gibt es auch anderswo, wenn auch vielleicht nicht in der Anzahl wie bei uns. Was es woanders aber nur im kleineren Umfang gibt, das ist der Mittelstand, das sind die Familienunternehmen, die in Dekaden denken und nicht in Quartalen. Das sehen Sie auch hier in Regensburg und in vielen Regionen. Aus Deutschland kommen über 1300 Weltmarktführer. Es folgen mit 400 Weltmarktführern die USA. Wenn Sie sich die Liste der Hidden Champions in Deutschland ansehen, dann befinden die sich sehr oft in Regionen, in die, wenn Sie sich die Gegend nur aufgrund einer Karte aussuchen müssten, ihren Betrieb nicht ansiedeln würden. In Deutschland unternehmen Unternehmen viel im ländlichen Bereich. Das spricht für eine sehr starke Verwurzelung mit starken Familienunternehmen, die eine besondere Verbindung zu ihrer Region haben.

Ist das in Ihren Augen auch der Grund dafür, dass es gerade in Regensburg und der Oberpfalz extrem gut läuft?



Das ist mit ein wesentlicher Grund. Gerade in Bayern gibt es sehr große, sehr starke Familienunternehmen. Dazu zähle ich auch BMW. Das Unternehmen ist zwar an der Börse notiert. Aber es gehört maßgeblich der Familie Quandt, die dort für Stabilität sorgt. Das ist ein hoher Wert für sich.

Ist es ein großer Vorteil, wenn die Quartalsgetriebenheit fehlt?



In Dekaden und nicht in Quartalen zu denken, ändert nichts daran, dass man auf die Ergebnisse achten muss. Es heißt aber auch, dass man Investitionsentscheidungen langfristig trifft und häufig stark in Forschung und Entwicklung ist.

Deutschland hat endlich eine Regierung. Wie glücklich sind Sie mit dem Koalitionsvertrag?



Glücklich bin ich im Privatleben. Ich habe mir abgewöhnt, in meiner Funktion beim DIHK politische Prozesse in Glück oder Unglück einzustufen.

Das Wahlergebnis im September hat die Bildung einer stabilen Bundesregierung nicht einfach gemacht. Nach dem Scheitern von Jamaika blieb im Grunde nur noch die Bildung einer großen Koalition übrig. Das war weder für die Union noch für die SPD eine Wunschkonstellation. Aber es ist ein hoher Wert, dass wir wieder eine stabile Regierung haben.

Welche Vereinbarungen gefallen Ihnen nicht im Koalitionsvertrag?



Nicht gut im Koalitionsvertrag ist: Er bürdet den Unternehmen zusätzliche Lasten auf. Er führt – abgesehen von einer Mini-Entlastung beim Soli – nicht zu einer steuerlichen Entlastung, obwohl das andere Länder ihren Unternehmen gewähren und die öffentlichen Haushalte hierzulande enorme Überschüsse erzielen.

Wir führen eine starke Diskussion in Deutschland über soziale Gerechtigkeit. Wie sehen Sie das?



Man muss die Dinge mit Maß betrachten. 80 Prozent der Unternehmen in Deutschland sind Personenunternehmen. Das heißt, sie zahlen keine Körperschaftsteuer, sondern Einkommensteuer. Damit betrifft der Mittelstandsbauch im Einkommensteuertarif maßgeblich auch die Wirtschaft. Wir brauchen dort Entlastung, damit wieder mehr in Deutschland investiert wird. Es wird ja insgesamt immer noch zu wenig investiert. Mit ein Grund dafür ist: Was Sie als Steuern zahlen, können Sie nicht investieren. Wir müssen auch sehen, was um uns herum passiert. Bei der Gerechtigkeitsdebatte hilft es, sich konkret um einzelne Themen zu kümmern – ob das Pflege oder andere Fragen sind. Ich halte wenig von Pauschaldiskussionen. Sobald man anfängt, sich mit den Details zu beschäftigen, relativieren sich viele Dinge. Meine Erfahrung lautet: Wenn es Gerechtigkeitsdebatten gibt, ist es am besten, sich mit den Alltagsproblemen auseinanderzusetzen, mit den Menschen zu sprechen und nicht von oben herab zu reagieren.

Was finden Sie am Koalitionsvertrag erfreulich?



Positiv ist: Er verstetigt die Ausgaben im Infrastrukturbereich – das sind rund 15 Milliarden Euro pro Jahr. Damit das Geld auch sinnvoll etwa für wichtige Verkehrsprojekte eingesetzt werden kann, versprechen Union und SPD ein Planungsbeschleunigungsgesetz. Das finden wir sehr wichtig. Damit können alle Vorhaben aus dem beschleunigten Bundesverkehrswegeplan, auch in Ihrer Region, endlich zügiger realisiert werden.

„Es gibt durchaus Berufe mit einer beruflichen Bildung, da verdienen Sie jedenfalls nach einer Fortbildung zum Fachwirt oder Meister mehr als nach manchem Studium.“



Das zentrale Thema, das die Unternehmen in Deutschland als Problem sehen, ist der Fachkräftemangel. Inzwischen steht das für über 60 Prozent der Unternehmen an erster Stelle. Das wird in dreierlei Hinsicht angepackt. Es wird ein Fachkräftezuwanderungsgesetz geben – nicht zu verwechseln mit dem Thema Asyl. Es sollen gezielt noch mehr Fachkräfte zuwandern können. Das ist zwingend notwendig. Hinzu kommt – eine Forderung des DIHK seit vielen Jahren – ein Rechtsanspruch auf flächendeckende Ganztagesbetreuung von Kindern, damit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser gewährleistet ist. Das soll zumindest für die Grundschulen umgesetzt werden. Zudem sollen die Investitionen in Berufsschulen deutlich verbessert werden, damit auch dort die Schüler besser informiert werden, welche Perspektiven die duale Ausbildung bietet. Mehr als 100 000 Studenten brechen jährlich ihr Studium ab. Noch vor rund 15 Jahren haben von einer Million Schulabgängern rund zwei Drittel eine berufliche Ausbildung begonnen, das übrige Drittel hat studiert. Heute sind die Verhältnisse ausgeglichen. Dass so viele ein Studium beginnen, liegt unter anderem daran, dass die Schüler zu wenig wissen, was eine berufliche Ausbildung an Perspektiven bietet. Es gibt durchaus Berufe mit einer beruflichen Bildung, da verdienen Sie jedenfalls nach einer Fortbildung zum Fachwirt oder Meister mehr als nach manchem Studium. Das ist nicht bekannt. Deshalb ist es wichtig, dass man auch an den Gymnasien eine Berufsorientierung durchführt. Das ist vereinbart. Es soll sehr stark in die Berufsschulen investiert werden. Viele Berufsschulen entsprechen noch dem Standard des 20. Jahrhunderts, die Berufe und Unternehmen sind aber längst im 21. Jahrhundert angekommen.

Entsorgungs-Unternehmer und DIHK-Chef Eric Schweitzer Er ist seit März 2013 Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) – die Dachorganisation der Industrie- und Handelskammern. Gemeinsam mit seinem Bruder Axel führt der 52-Jährige das Berliner Entsorgungsunternehmen Alba Group, gebildet aus der Alba und der Interseroh. Schweitzer ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in Berlin.

Der Besuch In Regensburg hält der DIHK seine Vollversammlung ab. Dazu kommen die Präsidenten und Hauptgeschäftsführer der 79 IHKs zwei Tage lang (Mittwoch und Donnerstag). Die hiesige Kammer ist im Rahmen ihres 175-jährigen Bestehens der Gastgeber.

Es gibt bereits Angebote für Studienabbrecher, die eine Berufsausbildung beginnen, einen Teil der Studienzeit anzurechnen. Wäre das ein Modell, das man ausweiten sollte?



Da gibt es vielfältige Programme. Die Industrie- und Handelskammern engagieren sich sehr stark. Das ist richtig, aber es bleibt Nachsorge. Besser ist es, einem jungen Menschen eine bessere Wissensgrundlage für die Entscheidung für Studium oder duale Ausbildung zu vermitteln. Das Ziel muss sein, dass weniger Menschen ihr Studium abbrechen.

Sind wir bei der Digitalisierung auf dem richtigen Weg?



Für uns ist zentral, dass jedes Gewerbegebiet ans Glasfasernetz angeschlossen sein muss. Das ist im Koalitionsvertrag vorgesehen. Es muss nun auch stattfinden, damit alle Unternehmen über ein leistungsfähiges Netz verfügen.

Kommt das noch rechtzeitig. Wir hinken ja deutlich hinterher?

In diesem Thema muss richtig Licht ans Fahrrad.



Ich hoffe. Wir müssen nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa betrachten. In der EU leben sieben Prozent der Menschen auf der Welt, die erwirtschaften 25 Prozent des weltweiten Bruttosozialprodukts und es werden 50 Prozent der weltweiten Sozialleistungen dort ausgegeben. Wir sind nur als Europa stark. Eigentlich brauchen wir auch in der gesamten EU ein flächendeckendes Glasfasernetz für die Wirtschaft. In diesem Thema muss richtig Licht ans Fahrrad.

Vor vier Jahren stand das auch schon im Koalitionsvertrag...



2013 wurde vereinbart: 50 MBit für jeden. Heute reden wir von einem Gigabit. Das brauchen wir im ersten Schritt in jedem Gewerbegebiet. Und wir brauchen das auch in den ländlichen Regionen, um das Thema Landflucht in den Griff zu bekommen. Deutschland ist stark, weil es seine starken ländlichen Regionen hat. Dazu ist es wichtig, die Infrastruktur-Anbindung zu haben.

Sie stehen an der Spitze eines Verbandes, dessen Mitglieder die nationale Sicherheit der USA bedrohen. Fühlen Sie sich so gefährlich?



Um was geht es bei den Schutzzöllen? Es gibt die WTO-Regeln, die klären, welche Zollbedingungen zwischen Ländern gelten, die kein Freihandelsabkommen miteinander haben. Diese Regeln sind gemeinschaftlich vereinbart, auch mit den Vereinigten Staaten. Die Zollhöhen gelten immer für alle Länder. Das heißt, wenn wir in Europa zehn Prozent Zölle auf Automobile erheben, die hierherkommen, dann gelten die nicht nur für die USA, sondern für China, für Japan, für jeden anderen auch. Im Gegenzug liegen wir bei gewissen Zöllen deutlich niedriger als andere.

Das kann man nur ändern, wenn Verträge entweder auslaufen – das tun sie nicht –, oder gemeinsam mit allen Vertragspartner neu verhandelt. Es gibt eine Ausnahme: Ein Staat kann separat zusätzliche Zölle erheben, wenn seine nationalen Sicherheitsinteressen gefährdet sind. Die USA sagen nun, aufgrund der Stahl- und Aluminiumeinfuhren in die USA sei die nationale Sicherheit gefährdet. Das bei einem Nato-Partner wie der Bundesrepublik Deutschland oder vielen Nato-Partnern in der Europäischen Union zu behaupten, ist schon ein bisschen verwegen.

Wie sollte die EU reagieren?



Es ist richtig, besonnen zu reagieren. Für die Politik gilt das Gleiche wie für beruflichen oder privaten Bereich: Auf Emotionen mit Emotionen zu reagieren, führt selten zu Lösungen. Die EU ist der Verhandlungspartner für uns. Sie macht das richtig. Sie lässt bei der WTO prüfen, ob die Maßnahmen der USA rechtlich zulässig sind. Das dauert eine Weile.

Eine zweite Maßnahme ist die Prüfung, ob die EU in gleichem Umfang auch zusätzliche Zölle auf andere Produkte der USA erheben soll, falls die USA uns Zöllen mit einem Argument unterwerfen sollten, das wir für fragwürdig halten.

Das dritte ist, möglichst mit den USA in gemeinsamen Gesprächen eine Lösung zu finden. Das meine ich mit nachhaltig, konsequent und besonnen.

Um welche Dimensionen geht es?



Protektionismus hat in der Welt noch nie zu mehr Arbeitsplätzen und zu mehr Wohlstand geführt.



Das Volumen, über das wir konkret sprechen, wirkt erst einmal nicht dramatisch. In Deutschland werden ca. 45 Millionen Tonnen Stahl produziert, davon werden eine Million Tonnen in die USA exportiert. So weit das unmittelbare Problem. Wichtiger sind die Umlenkungseffekte. Nicht nur wir sind von den Zöllen betroffen, sondern auch andere, die dann ihre Stähle, die sie bisher in die USA verkaufen, bei uns verkaufen wollen. Das betrifft insbesondere die Türkei, China und Indien. Das hätte nachhaltige Auswirkungen auf unsere Stahlindustrie. Die EU prüft gerade, ob sie dann Schutzzölle erlässt, damit dieser Effekt nicht eintritt. Es darf nicht zu einem Handelskrieg kommen. Das hätte nachhaltig negative Konsequenzen. Protektionismus hat in der Welt noch nie zu mehr Arbeitsplätzen und zu mehr Wohlstand geführt. Das bewirken Freihandel und Liberalität.

Für wie gefährlich halten sie eine mögliche Eskalationsspirale?



Spekulieren hilft uns da nicht. Wir sollten alles dafür tun, dass kein Handelskrieg stattfindet. Denn das würde den Menschen überall schaden. Nicht nur in Europa, auch in den USA. Die Produkte würden überall teurer, und das bezahlen letztlich die Verbraucher. Das schafft auch in den USA keine Arbeitsplätze. Die deutschen Unternehmen haben in den USA in der Vergangenheit über 350 Milliarden Euro investiert und sie beschäftigen dort über 850 000 Mitarbeiter. Das größte Automobilwerk von BMW steht in den USA. BMW ist der größte Automobilexporteur der USA von seinen Standorten dort aus. In einer weltweiten Arbeitsteilung bringt Protektionismus nur Nachteile.

Was können wir Deutsche tun, um solche Situationen nicht entstehen zu lassen? Wir stehen ja nicht nur in den USA wegen unseres hohen Leistungsbilanz- und Handelsüberschusses in der Kritik.



Es gibt keine natürliche Parität zwischen den Ländern. Der eine produziert mehr, der andere konsumiert mehr. Dass wir einen Überschuss haben, liegt ja nicht daran, dass die Bundesregierung protektionistisch die eigenen Unternehmen schützt. Vielmehr bringen die deutschen Unternehmen Produkte auf den Weltmarkt, für die sich Kunden entscheiden, weil sie diese für gut halten. Es ist noch nie einer besser geworden, indem er den Wettbewerber schlecht macht. Man wird nur besser, wenn man sich selbst anstrengt. Das gilt für alle Lebenslagen. Ich glaube eher nicht, dass unser Leistungsbilanzüberschuss negativ wirkt. Denn er ist ein Zeichen dafür, dass die deutschen Unternehmen und die Mitarbeiter sehr innovativ und fleißig sind und sehr gute Produkte erzeugen, die auf dem Weltmarkt gefragt sind.

Was können wir tun? Hätten wir ein Freihandelsabkommen wie TTIP, wäre es wohl zu der jetzigen Situation nicht gekommen. Wir sollten also daran arbeiten, mehr Freihandelsabkommen zwischen der EU und den anderen Wirtschaftsregionen der Welt abzuschließen. Mit Südkorea und Kanada haben wir schon eins, zum Wohle beider Seiten. Bald haben wir das mit Japan – und wir sollten auch mit den USA einen neuen Anlauf versuchen.

Die Wirtschaft funktioniert global. Wie hoch schätzen Sie da noch den Einfluss eines deutschen Wirtschaftsministers ein?



Die Bundesregierung hat einen guten Einfluss. Unter anderem deshalb, weil die Bundeskanzlerin international über ein sehr hohes Ansehen verfügt. Der Bundeswirtschaftsminister spielt im Kabinett eine wichtige Rolle. Das lebt neben der fachlichen Zuständigkeit sehr von der Person. Herr Gabriel hatte eine sehr starke Stellung. Auch Herr Altmaier ist eine starke Persönlichkeit.

Wie gut ist Ihr Draht zur Bundesregierung? Wir stark ist der Einfluss des DIHK?



Wir pflegen zu allen für uns relevanten Mitgliedern der Bundesregierung ein konstruktives, vertrauensvolles Miteinander. Das mag auch daran liegen, dass wir uns nicht nur als Kritiker verstehen, sondern versuchen, auch konstruktiv zu Lösungen beizutragen. Wir sind nicht die Einzigen, die sich für die Interessen der Wirtschaft einsetzen, aber wir versuchen, sie zu bündeln. Nehmen Sie die Gewerkschaften. Bei manchen Themen haben sie die gleiche Interessenslage, etwa bei der Industriepolitik. Auf anderen Gebieten anderen sind die Interessen natürlich unterschiedlich. Wir kämpfen für gute Rahmenbedingungen für die Wirtschaft und versuchen, Fehlentwicklungen zu verhindern.

Ein Beispiel bitte



Wir waren nicht unbeteiligt daran, dass es in der neuen Legislaturperiode keine Steuererhöhungen für Unternehmen gibt. Deutschland hat kein Einnahme-, sondern ein Ausgabeproblem. Allein im vergangenen Jahr hat der Staat 35 Milliarden Euro Überschuss erzielt. Die drei Jahre davor fielen auch Überschüsse an. Alle anderen für uns relevanten Industrieländer senken nachhaltig die Steuern. Wenn man weiß, dass 90 Prozent der Investitionen in Deutschland durch die Privatwirtschaft stattfinden, nicht durch den Staat, dann ist klar, dass bei Steuererhöhungen weniger investiert würde.

Im vergangenen Jahr ist die Abschreibungsgrenze für sogenannte geringfügige Wirtschaftsgüter von 400 auf 800 Euro erhöht worden. Das ist eine steuerliche Entlastung von 1,5 Milliarden Euro insbesondere für kleinere Unternehmen.

Das heißt, es findet gerade ein internationaler Steuersenkungswettlauf statt...



Na klar. Ich würde es nicht Wettlauf nennen, sondern Wettbewerb. Die USA haben die Steuern von 39 auf 21 Prozent gesenkt, mit Bundessteuern sind das 25 Prozent. Sie haben die Sofortabschreibung für alle Investitionen eingeführt. Frankreich will auf 25 Prozent senken, Großbritannien hat auf 19 Prozent gesenkt und will noch auf 17 Prozent herunter. Wir in Deutschland liegen bei den Steuern inzwischen im oberen Drittel und haben noch überlegt, die Steuern zu erhöhen. Das wäre ein gefährlicher Irrweg. Denn dann würde weniger in Deutschland investiert, dafür mehr woanders. Der Staat hat ja nicht zu wenig Geld, er kann es seit mehreren Jahren gar nicht mehr auf die Straße bringen.

Wir haben ja auch eine Hochkonjunktur. Es kommen wieder andere Zeiten...



Die Politik muss jetzt etwas bei der Steuerbelastung unternehmen, damit keine schlechteren Zeiten kommen.



Das höre ich seit neun Jahren. Im Vergleich zu 2010 haben wir 60 Prozent mehr Steuereinnahmen im Jahr. Die Einnahmen des Staates sind um mehr als 300 Milliarden Euro gestiegen. Ich sage, die Politik muss jetzt etwas bei der Steuerbelastung unternehmen, damit keine schlechteren Zeiten kommen.

Worin bestehen in Zukunft die Herausforderungen für die Industrie- und Handelskammern?



Mit den Kammern und der Pflichtmitgliedschaft haben wir eine gute Struktur, die dazu beiträgt, dass wir wirtschaftlich erfolgreich sind. Die Unternehmen in den Industrie- und Handelskammern setzen sich in der Selbstverwaltung für gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen auf lokaler, auf regionaler, auf Landes-, Bundes- und europäischer Ebene ein. Das hat kein anderes Land der Welt. Über 200 000 Persönlichkeiten engagieren sich ehrenamtlich in den IHKs. Wir haben die geringste Jugendarbeitslosigkeit in Europa. Das liegt nicht zuletzt an der dualen Berufsausbildung, die getragen wird von den Kammern. Wir brauchen die Verwurzelung in den Regionen. Dadurch sind die IHKs vor Ort ein sehr respektierter Gesprächspartner – und das parteipolitisch unabhängig.

