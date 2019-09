Anzeige

Zukunft Mittelbayerische begrüßt neue Azubis Sieben junge Menschen starten ihre Ausbildung beim Medienhaus – eine von ihnen bereits zum zweiten Mal.

Von Sandra Adler

Mail an die Redaktion Chefredakteur Josef Pöllmann (2.v.l.) führte die neuen Azubis (v.l.) durch den Newsroom: Akkrawat Puangsri, Anna-Lena Duschinger, Sina Hitzelberger, Francesca Heim, Emma Bardutzky, Lena Schrüfer und Ahmad Abdullah. Foto: Tino Lex

Regensburg.Der Herbstanfang ist für viele junge Menschen gleichzeitig der Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Auch bei der Mittelbayerischen starten sieben von ihnen ihre Ausbildung. Am Montag hatten sie zum Auftakt die Chance, alle Unternehmensbereiche im Kurz-Durchlauf kennen zu lernen.

Eine Führung durch den Newsroom

Lena Schrüfer, Emma Bardutzky, Anna-Lena Duschinger und Francesca Heim machen eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement. Abläufe koordinieren, Rechnungen überblicken und Kunden betreuen – all das wird in den nächsten Jahren zu ihren Aufgaben gehören. Ahmad Abdullah absolviert eine einjährige Einstiegsqualifizierung im Druckzentrum, um danach eine Ausbildung als Elektroniker für Betriebstechnik zu beginnen. Akkrawat Puangsri lässt sich zum Maschinen- und Anlagenführer umschulen. Sina Hitzelberger steht bereits zum zweiten Mal am Beginn einer Ausbildung im Medienhaus. Nachdem sie bereits erfolgreich eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement abgeschlossen hat, möchte sie nun Fachinformatikerin für Systemintegration werden. Bei seiner Führung durch den Newsroom erklärte Chefredakteur Josef Pöllmann die Abläufe und Aufgaben in der Redaktion.

Mehr als eine gedruckte Zeitung

Die Mittelbayerische ist längst mehr als eine gedruckte Zeitung. Über regionale Nachrichten und Geschichten sowie die relevantesten überregionalen Themen informiert die Redaktion die Leser schnell und aktuell auf den digitalen Kanälen, der Website und in den sozialen Medien. Die Möglichkeiten digitaler Medien erprobt die Redaktion regelmäßig mit neuen Formaten – etwa im Video-Bereich. Zum Schluss ging es für die sieben neuen Auszubildendenen daher ins Webvideo-Studio, wo normalerweise Videos und Podcasts produziert werden und wo ein besonderes Highlight auf die „Neuen“ wartete. Vor der Kamera posierten und winkten sie. Per Studio-Technologie wurden sie plötzlich in eine traumhafte Strandkulisse oder in den tiefsten Dschungel gebeamt. Video-Kollege Philipp Froschhammer und die sogenannte Greenscreen-Technik machten das möglich.