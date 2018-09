Unternehmen MR will Ausnahmen vom Tarifvertrag Die Maschinenfabrik Reinhausen wehrt sich gegen Teile des Metaller-Abschlusses. Ab Mittwoch wird verhandelt.

Von Bernhard Fleischmann

Regensburg.Die Tarifpolitik in der Metall- und Elektroindustrie ist aus dem Ruder gelaufen. So sieht es der Geschäftsführer der Regensburger Maschinenfabrik Reinhausen (MR), Dr. Nicolas Maier-Scheubeck. Zu viele soziale Anliegen seien in die Tarife gepackt worden, die nach seiner Meinung dort nicht hingehören. Damit meint er etwa das tarifliche Zusatzentgelt – „ein Hammer, ein nicht stemmbarer Kostenblock“. Dieses Entgelt entspricht 27,5 Prozent eines Monatslohns. Bestimmte Beschäftigte können dabei wählen, ob sie das Geld haben wollen oder mehr Freizeit: Acht Tage sind möglich für Schichtarbeiter, Eltern mit Kindern bis acht Jahren und Beschäftigte mit pflegebedürftigen Angehörigen. Unternehmen sind nach Maier-Scheubecks Ansicht nicht dazu da, solche privaten Anliegen auszugleichen oder zu finanzieren. Unternehmen müssten flexibel bleiben und könnten nicht in einen sozialen „Partymodus“ einsteigen. Um Abweichungen vom Tarifvertrag zu realisieren, muss das Unternehmen mit der IG Metall und dem Betriebsrat über einen Ergänzungstarifvertrag verhandeln. An diesem Mittwoch ist der erste Termin.

„Man muss nicht erst warten, bis es einem schlecht geht.“ Nicolas Maier-Scheubeck



Die MR steckt keinesfalls in wirtschaftlicher Not. Sie ist in ihrem Geschäft Weltmarktführer und ordentlich profitabel. Dennoch mag sich Maier-Scheubeck einigen Hemmnissen beziehungsweise Verteuerungen des Tarifvertrags nicht fügen. „Man muss nicht erst warten, bis es einem schlecht geht“, sagt er und verweist auf den internationalen Wettbewerb.

Die MR exportiere zu 90 Prozent. Sein Unternehmen schaffe hohe lokale Wertschöpfung und habe einen dreifach höheren Personalkostenanteil als etwa die Automobilindustrie, an deren Gegebenheiten sich in seinen Augen der Metaller-Tarif vor allem orientiere. Die Autobauer erhielten für ihre Logistiker Vorzugskonditionen von der IG Metall. „Die wollen wir auch“, so Maier-Scheubeck, der noch einen Seitenhieb auf die Autobranche hinterherschickt: „Wir schaffen Tätigkeiten in Deutschland, die andere ins Ausland verlagern.“ Er verweist auf den MZ-Bericht über Unternehmen, die Werke in Ungarn bauen.

40-Stunden-Woche: eine harte Nuss

Damit geht er auf das Thema Materialwirtschaftszentrum ein. Laut IG Metall droht die Geschäftsleitung, die Einheit mit 90 Mitarbeitern in eine eigene GmbH ohne Tarifbindung auszugliedern oder es an einen Dienstleister fremd zu vergeben.

Grundsätzlich haben weder MR noch IG Metall Interesse an einem öffentlichen Theaterdonner und wollen lieber in Ruhe verhandeln. Maier-Scheubeck empfindet die ersten Gespräche gar als hochprofessionell von beiden Seiten geführt und sagt, er sei „total entspannt“. Auf Arbeitnehmerseite heißt es aber durchaus, dass man die geplanten Kürzungen nicht einfach so hinnehmen werde.

Dabei geht es unter anderem auch darum, die Ruhezeit von elf auf neun Stunden zu verkürzen oder für 50 Prozent der Mitarbeiter die wöchentliche Arbeitszeit auf 40 Stunden auszuweiten. Letzteres ist eine harte Nuss und im Tarifvertrag mit relativ komplizierten Quotenregelungen verbunden. Maier-Scheubeck verweist auf Fachkräftemangel und möchte in Schlüsselbereichen sogar für alle Mitarbeiter die 40-Stunden-Woche haben.

Es gibt übrigens laut Dr. Maier-Scheubeck keinerlei Zusammenhang zwischen dem Tarifthema und der verschobenen Investition im Regensburger Gewerbegebiet Haslbach. Grund dafür sei vielmehr gewesen, dass das Konzept für das Gebäude und die Beschaffenheit des Baugrunds nicht zusammengepasst hätten. Obendrein schreckten die Bautermine und -preise ab. Man müsse den Plan neu justieren. Zeitdruck gebe es nicht.

