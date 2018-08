Hightech Mühlbauer weist Gewinn aus Die Aktionäre freuen sich trotz sinkender Umsätze über eine satte Dividende. Für 2018 plant der Rodinger Konzern vorsichtig.

Von Christine Strasser

Bei der Produktion von Spezialmaschinen für ID-Karten ist der Mühlbauer Konzern führend.

Roding.Die Ausführungen zur Aktie sind im Geschäftsbericht des Mühlbauer Konzerns knapp gehalten. Ganz so als hätte das von Josef Mühlbauer geführte Familienunternehmen die Börse abgehakt. Andererseits kaufen sowohl Firmengründer Mühlbauer als auch die Gesellschaft seit Jahren eifrig das eigene Papier. Welche Motive hinter dem Rückkauf stehen, bleibt auch bei der Hauptversammlung am Donnerstag in Roding offen. Der Erwerb eines Unternehmens, eine Mitarbeiterbeteiligung oder der Aktieneinzug – Das alles sei im Bereich des Möglichen, heißt es.

Angesichts einer grundsoliden Bilanz ohne Bankverbindlichkeiten aber dafür mit rund 70 Millionen flüssigen Mitteln kann das Unternehmen auf Kapitalmaßnahmen zur Finanzierung des Wachstums auch leicht verzichten. Dabei ist der Spezialmaschinenbauer zur Produktion von Reisepässen, ID-Karten, Halbleiterprodukten oder auch RFID-Anwendungen – eine Technologie zum automatischen und berührungslosen Identifizieren – in einem forschungsintensiven Umfeld unterwegs. Das macht Vorstand Mühlbauer insbesondere für den Halbleiterbereich deutlich. Nur der Technologieführer bekäme hier die Aufträge. „Sind Sie nur fünf Prozent dahinter, haben Sie schon verloren“, schilderte er den Aktionären.

Harter Verdrängungswettbewerb



Der intensive Wettbewerb lässt sich an den Unternehmenszahlen ablesen. Der Mühlbauer Konzern blickt auf ein durchwachsenes Geschäftsjahr zurück. Er erzielte 2017 einen Umsatzerlös von 266,4 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahr (294 Millionen Euro) verringerte sich somit das Umsatzvolumen um 27,6 Millionen Euro. Diese Geschäftsentwicklung wirkte sich auch auf das operative Ergebnis aus. So machte Mühlbauer zwar 42,4 Millionen Euro Gewinn. Im Vergleich zum Vorjahr (48,1 Millionen Euro) stellt das allerdings einen Rückgang um 5,7 Millionen Euro dar. Der Cash-flow aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit ging stark zurück auf rund 33,7 Millionen Euro (Vorjahr: rund 54,4 Millionen Euro). Die Investitionstätigkeit wurde dennoch gesteigert, um die Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten.

„Ich lebe nach dem System, mehr einzunehmen, als auszugeben.“ Josef Mühlbauer, Vorstand der Mühlbauer Holding AG



„Wir haben nicht alles so geschafft, wie wir es eigentlich wollten“, sagte Mühlbauer. Auch das erste Halbjahr 2018 beschert dem Technologieunternehmen in Bezug auf den Umsatz rückläufige Zahlen und das, obwohl seit Januar wieder mehr Aufträge eingingen. Beim Ausblick bleibt Mühlbauer denn auch verhalten. „Die Welt ist gefährlicher und unberechenbarer geworden“, sagte der 61-jährige Unternehmensgründer. Deshalb bleibe er lieber etwas vorsichtig. Momentan der Mittelständler zwar Umsatzerlöse auf Vorjahresniveau in Aussicht. Für das operative Ergebnis kalkuliert das Management jedoch mit einem neuerlichen Rückgang – ohne dabei eine Bandbreite zu nennen.

Die Aktionärsvertreter zeigten sich dennoch hoch zufrieden. Sowohl Günter Hausmann von der Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz wie auch Thomas Walch, der für die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger sprach, waren vor eines: voll des Lobes. Das mag an der angesichts der Umstände doch großzügigen Ausschüttung liegen. Erneut zahlt Mühlbauer eine Dividende von 1,50 Euro je Aktie aus. Das kostet das Unternehmen gut 21,5 Millionen Euro und ist insofern beachtlich, da so immerhin rund 80 Prozent des Nachsteuerergebnisses an die Aktionäre gehen.

Millionenauftrag in Aussicht



Vor allem auf dem asiatischen Markt spürt Mühlbauer den Verdrängungswettbewerb. In dieser Region verzeichnete der Konzern, der mit rund 3200 Mitarbeitern an etwa 35 Standorten weltweit tätig ist, im vergangenen Jahr den größten Umsatzrückgang. Mühlbauer erläutert, dass chinesische Konkurrenten mit erstklassigen Produkten aufwarten. Er machte auch deutlich, dass 95 Prozent der Aufträge aus dem Ausland kommen, weshalb man dort präsent sein müsse. In den Irak lieferte das Rodinger Unternehmen beispielsweise im vergangenen Jahr sechs Millionen Führer- und Fahrzeugscheine. In Algerien wurde zusammen mit der dortigen Staatsdruckerei eine Fabrik, die Smart Cards herstellt, eingeweiht. Mikronesien besitzt nun ein Passausgabe-System aus der Oberpfalz. Kurz bevor stehe nun, wie Mühlbauer ankündigt, der Abschluss eines Auftrags über 100 Millionen Euro. Um welches Land es dabei geht, darf er aber noch nicht verraten.

