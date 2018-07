Finanzen Mut zum Risiko, aber mit Köpfchen Gespräch mit Karolina Decker und Kamila Danilowicz-Gösele, Gründerinnen der Investment-Plattform für Frauen FinMarie

Von Oxana Bytschenko, Wirtschaftszeitung

Merken

Mail an die Redaktion Danilowicz-Gösele, Gründerinnen von FinMarie Foto: FinMarie"> Karolina Decker (re.) und Kamila

Danilowicz-Gösele, Gründerinnen von FinMarie Foto: FinMarie

Berlin.Frau Decker, Frau Danilowicz-Gösele, Sie starten im Winter die erste Investment-Plattform für Frauen in Deutschland: FinMarie. Brauchen Frauen eine eigene Finanzberatung?

Kamila Danilowicz-Gösele: Wir glauben ja, auf jeden Fall. Momentan gibt es so etwas nicht. Die Angebote auf dem Markt gehen sehr auf Männer ein, was Sprache, Design und die Zusammenstellung der Portfolios angeht. Es ist wirklich ein Männermarkt – und Frauen fühlen sich dort weder vertreten noch verstanden. Wir wollen das ändern. Frauen sollen merken, dass es wichtig ist, finanziell unabhängig zu sein. Die Zeit, sich darum zu kümmern, ist jetzt und nicht erst in zehn oder 20 Jahren. Deshalb starten wir FinMarie.

Warum sind Finanzberater nicht schon früher darauf gekommen?

Danilowicz-Gösele: Das ist für uns auch kaum zu verstehen, denn der Markt ist groß. 50 Prozent der Bevölkerung sind Frauen und sie haben wirklich sehr viel Geld. Das glaubt man gar nicht, aber sie erben ja auch zweimal im Leben. Ich glaube, das resultiert aus den Vorurteilen: Männer verbindet man mit Geld, Frauen geben das Geld gern aus und investieren nicht. Die Denkweise ändert sich gerade, weil Frauen unabhängiger sind. Viele Studien sagen auch, dass Frauen bei Investitionen die besseren Entscheidungen treffen.

Einige Umfragen kommen zu dem Schluss, dass Frauen bei Geldanlagen weniger risikobereit sind.

Danilowicz-Gösele: Sie sind nicht risikoavers – sie sind risikobewusst. Sie wissen um das Risiko und was eine Geldanlage kostet. Wenn Frauen sich Wissen aneignen, kommen für sie auch große Investitionen infrage.

Karolina Decker: Das ist der entscheidende Punkt: Frauen müssen sich erst Wissen aneignen, sie treffen keine Ad-hoc-Entscheidungen.

Im Freundeskreis spricht man wenig über Geldanlagen. Was ist der Grund Ist das Thema zu kompliziert oder zu langweilig?

Decker: Die Menschen beschäftigen sich mit Finanzthemen grundsätzlich ungern, weil die Erträge erst später kommen. Wenn ich etwas mache und der Ertrag morgen sichtbar ist, mache ich es gern. Steht der Ertrag in zehn Jahren an, verschiebe ich es immer auf morgen.

Danilowicz-Gösele: Frauen sollten allgemein mehr mit ihren Freunden über ihre Bedenken und Erfolge in Sachen Geldanlagen sprechen. Dadurch könnten andere profitieren und Fehler vermeiden. Jede Frau muss lernen, mit ihren Finanzen zu haushalten und mutiger zu werden. Statt Sparbuch sind Aktien oder ETF eine sinnvollere Alternative. Ganz wichtig ist es auch für die Kinder: Sie können durch uns lernen, wie man intelligent mit Geld umgeht.

Wie wird FinMarie arbeiten?

Decker: Unsere Zielgruppe sind Frauen von 18 bis 60 Jahren, für die wir ein individuelles Portfolio, abhängig vom Anlageziel und den Investments, erstellen. Je nach Lebenssituation kann es angepasst werden.

Danilowicz-Gösele: Wir setzen die Sparverträge über breit diversifizierte ETF um – börsengehandelte Fonds, die der Wertentwicklung eines Index folgen, wie zum Beispiel dem DAX. Wichtig ist für uns die Nachhaltigkeit: Wir werden nicht in Wertpapiere investieren, die zum Beispiel mit Tabakproduktion oder Waffen zu tun haben, oder in Unternehmen, die in Steueroasen angesiedelt sind. Das liegt Frauen und uns am Herzen.

Wenn Männern die Finanzwelt zu komplex ist, würden Sie sie beraten?

Decker: Wir wollen Frauen in den Markt einbeziehen, aber Männer nicht ausschließen. Wir bringen Frauen bei, dass Investieren etwas Gutes ist. Und wenn ein Mann so gut wie eine Frau investieren möchte, dann würden wir nicht nein sagen.

•Dieser Text ist ein Beitrag aus der Wirtschaftszeitung. Hier geht es zum E-Paper. www.die-wirtschaftszeitung.de/epaper

Lesen sie dazu auch folgenden Artikel: Madame Moneypenny klärt auf