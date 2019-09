Anzeige

MZ-Serie Mutiger Fürsprecher des Handwerks Dr. Georg Haber will Studienabbrecher gewinnen. Dass Betriebsnachfolger fehlen, beschäftigt den Regensburger auch privat.

Von Marion Koller und Claudia Bockholt

Mail an die Redaktion Setzt sich auf vielen Ebenen für das regionale Handwerk ein: Dr. Georg Haber, Präsident der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz Foto: Lex

Regensburg.Herr Dr. Haber, Bilder und Skulpturen schmücken Ihr Büro. Was bedeutet Ihnen Kunst?



Die Holzskulptur stammt von meinem Freund Wigg Bäuml aus Kallmünz und das abstrakte Bild hat mein Freund Heiner Riepl gemalt. Beide Werke geben mir etwas und bieten viel Raum für Interpretation. Glauben Sie mir, wir haben tolle Leute in der ostbayerischen Kunst und Kultur, aber es ist vor allem für junge Leute sehr schwierig, davon zu leben. Das Stadtlagerhaus hätte als Kultur- und Kreativzentrum großes Potenzial. Da muss man Druck auf die Stadt ausüben, sonst passiert gar nichts, denn das kostet eine Menge Geld. Es ist ein fantastisches Gebäude. Ich war am Dach – und hatte einen wunderschönen Rundumblick. Wir in Regensburg bräuchten so etwas. Ich bin viel unterwegs und oft todtraurig, weil ich dann sehe, dass hier die Aushängeschilder fehlen.

Lange Jahre lief der Konjunkturmotor wie geschmiert. Jetzt stottert er ein wenig.



Die Industrie spricht von einer Delle, aber nach vielen Jahren der Hochkonjunktur müssen die etwas vertragen.

Unsere Schlüsselindustrie, die Autohersteller, haben Fehler gemacht – und viele meiner Handwerker hängen dran.

Meinen Sie mit Fehlern den Dieselskandal und die zögerliche Entscheidung für E-Antriebe?



Kein Mensch weiß, ob die E-Antriebe die beste Lösung sind. Aber die Ausbeutung der Seltenen Erden und der Wasserressourcen in Afrika, sind mir suspekt. Es gibt kein Schwarz oder Weiß. Es kommt auch aufs Verbraucherverhalten an. Man sollte alle Fakten auf den Tisch legen und dann nach Lösungen suchen. Außerdem müssen wir alle unser Verhalten ändern.

Sie sprechen von einer guten Auslastung im Handwerk. Wie lange müssen Privatkunden warten, bis sie einen Fachmann kriegen?



11,7 Wochen beträgt im Schnitt die sogenannte Auftragsreichweite. Wenn Sie einen Maler brauchen, kann es also sein, dass Sie so lange warten müssen.

Auch bei den Maurern und Betonbauern, Heizungs- und Sanitärfachleuten brummt es.

Union und SPD wollen nach 15 Jahren die Meisterpflicht in zwölf Berufen wieder einführen. Ein langgehegter Wunsch der Handwerkskammern.



Ich freue mich, dass die Bundesregierung ein Gesetz vorlegen will. Gut, dass man erkannt hat, dass sich die Welt seit 2004 verändert hat. In gewissen Handwerken war der Qualitätsverlust enorm. Fliesenleger und Parkettleger gehören dazu.

Jeder konnte machen, was er wollte. Die Preise wurden kaputtgemacht in den Berufen, wo jetzt korrigiert wird – bei den Fliesenlegern, Raumausstattern und Bodenlegern.

Ostbayerische Handwerksbetriebe müssen Aufträge ablehnen, weil der Nachwuchs fehlt.



Wer etwas Besonderes produziert, bekommt Nachwuchs. Die Landshuter Bäckerei Mareis ist ein toller Betrieb in Sachen Marketing. Die hat zwei Schichten eingeführt, um mehr Nachwuchs zu gewinnen. Trotzdem starten die meisten lieber früh. Ein weiteres Beispiel: Ich überlege mir heute, ob ich Fleisch esse. Eine Gesellschaft, die ihre Tiere schlecht behandelt, ist keine gute Gesellschaft. Wenn man den jungen Leuten vermitteln kann, dass sie in der Fleischproduktion eine große Verantwortung haben, und gut bezahlt werden, kriegt man sie. Leider vermarkten sich die Lebensmittelhandwerker, darunter die Metzger, nicht immer positiv.

Die Akademisierung hält an.



Aber mit der Akademisierung allein ist es nicht getan – okay, im MINT-Bereich schon. Auch mit dem Meister allein ist es nicht getan. Wir brauchen Fachkräfte. Geringqualifizierte müssen wir fördern. Sie brauchen keinen Bauhelfer mehr, weil künftig ein kollaborierendes System dem Maurer die Materialien und Werkzeuge reicht. Man muss das Ganze sehen. Die Zahl der Schulabgänger von allen Schultypen sinkt – in Ostbayern ist sie im letzten Jahr um vier Prozent zurückgegangen.

Es zeichnet sich aber ab, dass das Handwerk nicht nur für Mittel- und Realschüler interessant ist, sondern auch für Abiturienten. Wir haben mehr als neun Prozent Gymnasiasten bei den neuen Ausbildungsverträgen.

Warum soll ich ein Handwerk lernen, wenn ich studieren kann?



Wenn ich Geisteswissenschaftler werden will, studiere ich, aber wenn ich eine Alternative zu einem technischen Beruf auf akademischer Ebene haben will, bin ich im Handwerk gut aufgehoben. Die Durchlässigkeit im Bildungssystem ist groß. Das heißt nicht, dass die alle im Handwerk bleiben. Die gehen vielleicht erst einmal an die Hochschule und kehren dann ins Handwerk zurück. An der Ostbayerischen Technischen Hochschule in Regensburg klären wir über Karrieren im Handwerk auf. Übrigens haben wir mittlerweile über 180 duale Studierende aus dem Handwerk.

Hat eines Ihrer beiden Kinder ein Handwerk gelernt?



Leider nein. Meine Tochter hat Hotelkauffrau gelernt und sich bei Condor zur Flugbegleiterin ausbilden lassen. Mein Sohn ist Neurologe. Er war drei Mal in meinem Betrieb für Metallrestaurierung. Er hat gesehen, dass ich in jungen Jahren wenig Freizeit hatte.

Sie erleben im eigenen Unternehmen, dass die Betriebsnachfolge eines der wichtigsten Zukunftsthemen ist.



Rund 11 000 von 38 000 Betrieben im ostbayerischen Handwerk werden bald zur Übergabe anstehen. Deren Chefs sind heute 55 bis 65 Jahre alt. Das wird schwierig werden. Die Handwerkskammer ist gefordert, die Betriebe beim Generationswechsel zu begleiten. Wir müssen den Inhabern nahelegen, frühzeitig daran zu denken, dass sie aus dem Betrieb heraus eine Lösung finden. Den jungen Leuten müssen wir zeigen, dass Selbstständige gut verdienen können. Auch in meinem Betrieb habe ich mich frühzeitig um mögliche Nachfolger bemüht.

Gelingt es dem Handwerk, die Geflüchteten zu integrieren?



Die Flüchtlinge haben uns geholfen, den Nachwuchsmangel aufzufangen, aber die Zahlen sinken. Insgesamt bilden wir in Niederbayern und der Oberpfalz fast 900 Geflüchtete aus. Inbegriffen sind die 276 Neuabschlüsse für den Herbst. Die beliebtesten Berufe der Neuanfänger: Friseur, Kfz-Mechatroniker, Elektroniker und Anlagenmechaniker. Die Abbrecherzahlen sind unwesentlich höher als bei den Einheimischen. Da wurde so viel Unsinn geredet. Insgesamt arbeiten 1331 Geflüchtete als Festangestellte im ostbayerischen Handwerk.

Auszubildende sollen nach dem Willen der Bundesregierung einen Mindestlohn erhalten. Als Untergrenze gelten 515 Euro monatlich.

Das ist für Ostbayern nahezu irrelevant. Sagen Sie mir ein Handwerk, wo in unserer Region weniger bezahlt wird. In Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern bekommt der Friseurnachwuchs weniger.

Wie viel verdient ein Meister?



Ein Meister im Bau kriegt so um die 6000 Euro brutto im Monat. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Meister in einem anderen Handwerk weniger als 4000 Euro verdient.

Wo bleibt das Handwerk im digitalen Umbruch?



Die Digitalisierung ist essenziell für das Handwerk. Gerade deswegen lege ich bei der Politik immer wieder meinen Finger in die Wunde. Der große Makel ist, dass man nicht versucht hat, die Glasfaserleitungen gleich bis zum Gebäude zu denken. Erst 2016 kam das Umdenken. Bayern ist das einzige Land, das 1,5 Milliarden Euro für eine Breitbandförderung in die Hand genommen hat.

„Es kann doch nicht sein, dass wir in einer aufstrebenden Region am Nadelöhr des Pfaffensteiner Tunnels scheitern.“ Dr. Georg Haber



Beim Thema Mobilfunkausbau bin ich nicht so zufrieden. Statt die Rechte für den neuen, superschnellen Mobilfunkstandard 5 G für sechs Milliarden Euro an die Anbieter zu versteigern, hätte Deutschland eine flächendeckende Versorgung fordern sollen. Die Mobilfunkanbieter sagen jetzt: „Wir haben sechs Milliarden ausgegeben. Das müssen wir erst wieder verdienen.“ Wir haben dafür zu sorgen, dass der ländliche Raum nicht auf der Strecke bleibt.

Welche Bedeutung besitzt der Mobilfunk fürs Handwerk?



Er ist enorm wichtig. Der Heizungsbauer braucht eine gute Verbindung, um sich bei Herstellerplattformen einloggen zu können. Der Maurer muss von der Baustelle aus abfragen können, ob die Ware da ist. Der Forstwirt braucht den Mobilfunk, um mit Hilfe von Drohnen Bäume mit Borkenkäfer zu identifizieren. Auch kommt auf alle Planungs- und Bauberufe das Building Information Modeling (BIM) zu, die Vernetzung aller Informationen zu einem Bau. Die Firmengruppe Max Bögl kann das, aber auch ein Fünf-Mann-Betrieb muss es lernen, um künftig an Aufträge zu kommen.

Die Handwerkskammer errichtet im Charlottenhof in Schwandorf ein Zentrum für digitale Gebäudetechnik, das nach dem BIM-Standard entsteht.



Ja, wir ziehen das durch. Aber noch ist es schwierig, Handwerker und Architekten zu finden, die BIM beherrschen.

Zum Glück berät uns Spezialist Prof. Mathias Obergriesser von der OTH. Würde ich Ihnen jetzt die Augmented-Reality-Brille aufsetze, könnten Sie bereits durch das Gebäude gehen.

Was würden Sie anpacken, wenn Sie einen Tag lang Regensburger OB wären?



Ich würde auf den Unteren Wöhrd schon immer ein Parkhaus stellen. Und es kann doch nicht sein, dass wir in einer aufstrebenden Region am Nadelöhr des Pfaffensteiner Tunnels scheitern.

