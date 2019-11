Anzeige

Bilanz Nabaltec wächst schwächer als erwartet Das Schwandorfer Chemieunternehmen kann den Wachstum bei Umsatz und Ertrag fortsetzen, bleibt aber unter den Erwartungen.

Schwandorf.Die Schwandorfer Nabaltec AG kann in den ersten neun Monaten 2019 Wachstum bei Umsatz und Ertrag fortsetzen. Der Konzernumsatz lag laut einer Mitteilung des Unternehmens im Berichtszeitraum bei 141,3 Mio. Euro. Der Quartalsumsatz lag bei 43,9 Mio. Euro und damit 0,9 Prozent über dem Vergleichsquartal des Vorjahres.

Das operative Ergebnis (EBIT) erreichte in den ersten neun Monaten 2019 einen Wert von 17,3 Mio. Euro und übersteigt damit das vorläufige Ergebnis von 17,1 Mio. Euro um 1,2 Prozent sowie den Vorjahreswert von 14,0 Mio. Euro um 23,6 Prozent.

Wachstum unter den Erwartungen

„Trotz des bisher umsatz- und ertragsstärksten dritten Quartals lagen wir unter unseren Erwartungen. Insbesondere im Produktsegment Spezialoxide zeigte sich der Umsatz im abgelaufenen Quartal deutlich rückläufig. Die Nachfrage im Produktsegment Funktionale Füllstoffe war weitgehend stabil. Eine besonders erfreuliche Entwicklung erzielte der Produktbereich Böhmit mit einem Umsatzanstieg von 63,2 Prozent im dritten Quartal“, so Johannes Heckmann, Vorstandsvorsitzender der Nabaltec AG.

„Die Abschwächung der Feuerfestindustrie als Folge einer konjunkturellen Eintrübung der europäischen Stahlindustrie geht auch an uns nicht ganz spurlos vorüber“ Johannes Heckmann, Vorstandsvorsitzender der Nabaltec AG



Im Produktsegment „Funktionale Füllstoffe“ stieg der Quartalsumsatz um 7,2 Prozent auf 29,9 Mio. Euro nach 27,9 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. In den ersten neun Monaten 2019 errechnet sich damit im Produktsegment ein Umsatz von 96,2 Mio. Euro nach 87,9 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Im Produktsegment Spezialoxide wurde im dritten Quartal ein Umsatz von 14,0 Mio. Euro erzielt, was einem Rückgang um 10,3 Prozent entspricht. In den ersten neun Monaten 2019 addierte sich der Umsatz auf 45,1 Mio. Euro nach 47,3 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.

Weniger Nachfrage aus der Stahlindustrie

„Die Abschwächung der Feuerfestindustrie als Folge einer konjunkturellen Eintrübung der europäischen Stahlindustrie geht auch an uns nicht ganz spurlos vorüber“, berichtet Johannes Heckmann weiter. „Das Marktumfeld wird schwieriger, insbesondere im europäischen Raum.“

Darüber hinaus sei die Produktionsleistung der Tochtergesellschaft Nashtec noch nicht auf dem geplanten Niveau. Grund hierfür seien technische Probleme. „Dies veranlasste uns im Oktober, die Umsatzprognose 2019 anzupassen. Wir werden mit der neu herausgegebenen Bandbreite von 181 Mio. Euro bis 184 Mio. Euro unseren Vorjahresumsatz von 176,7 Mio. Euro trotz der aktuellen Entwicklungen erneut übertreffen“, so Heckmann

Die Ertragsprognose für das Gesamtjahr 2019 mit einer EBIT-Marge in der Bandbreite von 10,0 Prozent bis 12,0 Prozent wird weiterhin bestätigt. 2018 lag die EBIT-Marge bei 10,4 Prozent.

