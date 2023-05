Interview mit Mitbegründer Nach Einstieg von Investor und Kurzarbeit: So geht es mit „mymuesli“ weiter von Regina Ehm-Klier

Passau, Stadt.„mymuesli“ galt als das Vorzeige-Start-up Niederbayerns. Gegründet 2007 von drei Studenten, die in ihrer Wohnung in der Passauer Fußgängerzone Müslis per Hand zusammenstellten, sorgte das junge Unternehmen für frischen Wind in der Gründerszene. Nachdem Teile des Unternehmens in Kurzarbeit gehen und ein Investor eingestiegen ist, stellt sich die Frage: Wie ist es um „mymuesli“ bestellt? Die Antwort gibt Philipp Kraiss, einer der Mitbegründer, im Interview mit unserer Zeitung.

### ###### ######### ### ### ######## ############. ### ### ## ## ######## ########, #### ######?

####### ######: ### ##### ### ##### ##### #### ##### ##### ######## ## ####. ### ### ##### ##-#######-########### ### ###### ######### ####### ######## ###### ### ### ##### #### ###############. ### ##### ### ########## ### ###### ######### ##### #### #####. ### ###### ### ### ###### ### ### ########### #### ### ## ###.

## #### ########, #### ## ### ######## ########, #### ########## ########## #####. ### ### ####?

######: ### ########### ######## ##### ####. #### ### ######## ### ###### ######### ###### ##### ####### ###, #### ## #### ############# ###### ###### ##########, ### #### ## ##### ## ### ####### ### ############ ####### #####. #### ##: ### ##### ########## ##########. ### ###### ###### ######## ##### ####. ### ##### ##### ## ########## ########, ####### ########-############# ### ###### ##### ####### ##### – ### ### ###### ### #### ##### ##### ########. #### ### ########## ############### ### ### ### #### ##### #####. ### ### ###### #### ############# ########.

### ##### #### ### ########## ######?

######: ### ##### #### ##### ##### ####. ### ##### ### ########## #### #### ####### #######, ### ######## ##### ## ########## ### ####### ###. ### ########## ### #### ####-####-#####. ####### ######## #### ## ####### ###### ### ######/#########.

### ######## #### ## ###### ########, ###### ### ########### ################## ###### ### #########. ############ ### ### ##################### ####### #########, #### ###### ########## #### ### ### #####. ### ###### ### #### ## ### ###### #########?

######: ### ##### ### #### ### ########### ### ##### ### ## ### ####### ###### ### ####### #####-######## ## ########### ## ###-####### ##########. ###: ### #### #### ### ### ### ####### ##########, ### ################# ###### ######## ####. ### ### ### ######## ####### ### ##########. ### ##### #### ###### #### ######## ## #####-###########, ### ###### ########## #### ##### ########## ### #### ### ############ ### ##### ############# ######. ####, ### ############# ### ## ###### ##### ##### #### ########## ### ### ##########.

##### ### #####-## ### ###### ## ### ########?

######: ### ######## ##### ### #### ###########. ## ########## ##### ### ##### ##-######## ######## ########, ## ### ### #### #####-## ####. ### ###### ### ##### ###### ####### ### #####-### #### ########, #### #### #### ##### ### ### ### ### ##############.

### ###### ### ### ############ ### ###### ######. ### ##### ###?

######: ## ####### ######### ####### ##### ### ### ######## ######, ####### ### ##### #### ####### ### ### ################. ###### ####### ### #### ## ########### ########## ### ###### ########## ### ######. ###### ###### ### ##### ### ##### ############ ####### #########. ########## #### ### ### ######## #### ###### ################## ##### ### ####### ##### ######. ###### ##### ### ############# ######### #### ##### ####### – ### ###### #### ############ #######. ### ## ###### ### ### ##### #### ## ### ####### #### ############# ##### #######. ### #### #### ### ####### ########## ## ###################, ### ### ######## ####.

#### ## ###### ####### #### ###### ###### ## ########?

######: ##### #########. ### ##### ### ### ####### #### #############. ### ###### ## ### ### ################ #######, ##### ##### ### ########## ### ##### ###, ###### ### ######, ######## ## #####. ### ##### ####### ##########, ### ### ##### ######### ############ #### ### ############### ######. #### ######### ########. ### ### ### ######## ########, ##### ### #### ##### ####-#######. #### #### ##### #### ##### ##### #########, ########, ######## ### ##########. #### ### ##### ### ####### ## ### ## ##### #####, ###### ### #### ############### ######## ###### ## ### ##### ######## ### ### ###### ####### ###############.

### ########## ### ## ########## ######## ### ######### #########?

######: ## ##### ###### ##. ##### ############ ### ######## ############ #### ###, ### ##### ### #### ######### ###. ###### ########### ##### ### ########, ### ### ##########-##### ### ### ######## ##### ### ### ########, #### ### #### ## ###### ######### ### ###### ############# ####. ### #####-########## ###### #### ###, ### ###### ### #### ########.

### ####### ### ############## ### ###### ########, ### ####### ######### ######### ########## ## ######. ######## ### ###?

######: ### ###### ## #####, ### #### ########## ######. ### #### ### ######. ### ####### #### ### #### ###########, #### #### ####### ## ### ####### ######### ###, ##### #### ####### #### ### ########. ### #### ### ####-########-##### ####### ## ### ############ ##########. ##### ##### ### ### ############, ### ### ### ####### ##############, #### ## ##### #### ########## ###. ######-###### ##### ### ### ################## ### ######-################ ######## ##### ########.

######## ### ### ####### ######## ### ### ###### #####-##### ###? #### ########## ### #### ### ##########, ### ######## ### ### ##### ,#######‘ ######?

######: ####. ### #### ## ### ####### ###### ######. ### ########### #### ########## ##### ### ## ###########, #### ### ###### #### ################## ### ################### #####. ### ######## ########## #### #### ### ############, ############ #### ## ## #### ###########. ### ### #### ######### ####, ### ##### ##########-######### ########, ###-###########, ##### ### ###### #### ######, #### ##### ##### ## ### ######### #### ####. ## ########## ### ##### ############## #######. ### ### ### ### #### ### ##### ######### ### ###.

##### ### ### ### ####### ### ############ ### ######## ## ###### ### #######?

######: ####, ### ####### ### ### #### ##### ### ###. ########: ##### ######## ###### ######### ### ### ############# ### ####### ######, ### ### ### ## ########### ########### ##########.

### ##### #### ######### ####### ### ### ####?

######: ### ##### ####! ### #### ######### ###### #########. ### ####### ###### #### #### ### ### ######-###### ######### ########, #### ### ### ####### ##, ###### ### ####### #### ######. ## ### #######, ## ##### ############# ########### ########## ## #######. ### ### ##### ### ### ############# ### ############### ######### ### ### ######### ######.

###### ### ######?

######: ####.

## ### ### ####, ##### ###### ## ######-######### ## #########. ### ### ### ### ###### ########?

######: ### #### #### ### ### #######, ##### #### #### ##### ### ############# ## ###### ########- ### ##################### ##########. ### ######, ## ### ######## ###### ## #####. ######## ##### ### #### ######### – ##### ## ######-##########, #### ## ######-#######, ##### ## ######### ## ######### ######, #### ### ##### ####### ### ################. ### ### ########## ##### #### ##########, #### ### ##### ############# #####. ### ###### ### ## ##### ######## #############.

#### ## ##### ########?

######: ###### #########. ## ### ######## #### ###### ###### ### ############### ### ### ####### ########.