Arbeitsmarkt Nachfrage nach Arbeitskräften rückläufig Die Nachfrage nach Arbeitskräften aus der Wirtschaft ist laut Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit gesunken.

Freie Stellen für Fachkräfte: Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist leicht gesunken. Foto: Jan Woitas

Nürnberg.Der Index wurde für September mit 238 Punkten angegeben, drei Punkte weniger als noch im August und 19 Punkte weniger als vor einem Jahr. Dennoch ist die Nachfrage längerfristig betrachtet noch immer hoch. Der Durchschnitt des Jahres 2004 wird mit 100 angegeben. Der BA-X beruht auf aktuellen und tatsächlichen Stellengesuchen von Unternehmen.

Hintergrund des aktuellen Rückganges sei eine konjunkturelle Schwächephase. Diese mache sich vor allem in der Zeitarbeit, im verarbeitenden Gewerbe und in der Logistik bemerkbar, teilte die Bundesagentur am Freitag mit.

Saisonbedingten Rückgang der Arbeitslosigkeit erwartet

Die Behörde stellt am kommenden Montag ihre Arbeitsmarktstatistik für den Monat September vor. Gerechnet wird mit einem saisonbedingten Rückgang der Arbeitslosigkeit im Vergleich zum August.

