Nachfrage nach Chips wird steigen Die Lieferengpässe werden wohl länger dauern. Die Intel-Chefin fordert eine Förderung europäischer Halbleiterhersteller.

von Frank-Thomas Wenzel

Eine Mitarbeiterin eines Chip-Herstellers kontrolliert einen Siliziumwafer.

Berlin.Ein Ausbau der Halbleiter-Fertigung in Europa ist nach den Worten von Christin Eisenschmid, Geschäftsführerin von Intel Deutschland, von hohen staatlichen Subventionen abhängig. „Es sollte ein günstiges Umfeld geschaffen werden, das es den Chipherstellern ermöglicht, mit einer Fertigung in Europa wettbewerbsfähig zu sein“, sagte die Managerin dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Derzeit könne in Asien um 40 Prozent billiger als in Europa produziert werden. „Der größte Teil davon kommt aus den massiven staatlichen Subventionen in Asien. Dies gehört dort seit vielen Jahren zur Industriestrategie der Regierungen. Eine ähnliche Förderpolitik ist auch maßgeblich, um in Europa mehr Halbleiter zu fertigen“, so Eisenschmid.

