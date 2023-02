Impact Investing „Nachhaltige Investments werden wichtiger“ von Jan-Lennart Loeffler

Grün investieren und damit Geld verdienen ist möglich. Aber Anleger müssen sich über ihre Ziele im Klaren sein.

„Beim Impact Investing sollte man auf ein bisschen Rendite verzichten“, sagt Gregor Dorfleitner, Wirtschaftswissenschaftler aus Regensburg.

Regensburg.Wer sein Geld anlegt, möchte damit in der Regel Rendite erzielen. Doch das reicht vielen Anlegern nicht. Sie wollen, dass sich Unternehmen für die Umwelt einsetzen oder gezielt in grüne Projekte und Technologie investieren. Der Wirtschaftswissenschaftler Gregor Dorfleitner, Inhaber des Lehrstuhls für Finanzierung an der Universität Regensburg, erklärt, was es mit sogenannten ESG- und Impact Investing auf sich hat – und ob es sich auch lohnt.

Anleger achten zum Beispiel immer mehr darauf, dass die Unternehmen, von denen sie Aktien halten, sich vorbildlich hinsichtlich der Einhaltung von Umwelt- (Environment) und sozialen Standards (Social) verhalten und gut geführt werden (Governance) – also einen guten ESG-Score haben. Oder Anleger kaufen Anleihen, mit denen klimaschützende Projekte finanziert werden.

Herr Professor Dorfleitner, kann ich die Welt retten und damit gut verdienen?

Gregor Dorfleitner: Man kann schon sagen, dass in unseren Untersuchungen in der Regel die Unternehmen, die einen höheren ESG-Score hatten, auch die erfolgreicheren Unternehmen waren. Wer in solche Unternehmen investiert hat, konnte dann besser Renditen erzielen. Aber da haben wir das alte „Henne-Ei“-Problem: Was war zuerst da? Es geht im Grunde um gutes Management. Und Unternehmen, die grundsätzlich gut geführt sind, die sind dann auch in einer ESG-Hinsicht gut geführt. Aber das ist natürlich immer ein Blick in die Vergangenheit.

Wie sieht es aktuell aus?

Dorfleitner: Wenn wir uns das Jahr 2022 anschauen, dann haben ESG-Investments schlechter performt als der Aktienmarkt. Das lag daran, dass speziell die großen Tech-Unternehmen wie Apple, Meta oder Alphabet speziell in den ESG-Scores sehr gut abschneiden. Und die Tech-Branche war 2022 stark unter Druck. Die Kurse sind dort zum Teil massiv eingebrochen.

Woher weiß ich als Anleger überhaupt, wie gut oder schlecht ein Unternehmen diese ESG-Kriterien erfüllt?

Dorfleitner: Bei den großen, weltweit aktiven Aktiengesellschaften schauen viele genau hin. Die werden von Ratingagenturen beobachtet, wobei die schon mal zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.

Woher kommen diese unterschiedlichen Ergebnisse?

Dorfleitner: Nehmen wir zum Beispiel ein Unternehmen wie VW, das immer noch Autos mit Verbrennungsmotor herstellt, aber das auf relativ umweltfreundliche Art und Weise und mit möglichst wenig CO2-Emissionen bei der Herstellung. Dann ist es bei dem einen Rating-Anbieter zumindest in der Umwelt-Dimension sehr hoch eingeschätzt. Aber ein anderer misst dann den CO2-Abdruck des Produkts und da schneidet dasselbe Unternehmen dann sehr niedrig ab.

Welche Rolle werden nachhaltige Investmentmöglichkeiten in Zukunft spielen?

Dorfleitner: Nachhaltige Investments werden immer wichtiger. Als wir vor zehn Jahren begonnen haben, uns mit dem Thema zu beschäftigen, war das noch eine Nische. Aber nun werden diese Investments auch durch die Regulierung auf EU-Ebene gefördert. Zum Beispiel müssen Banken im Beratungsprozess zur Geldanlage explizit Nachhaltigkeitspräferenzen bei ihren Kunden abfragen. Und wenn Sie als Kunde dann sagen, dass das für Sie wichtig ist, dann muss Ihnen die Bank auch was anbieten.

Und in was sollte ich mein Geld dann stecken?

Dorfleitner: Das ist wie bei jeder Geldanlage immer eine individuelle Entscheidung. Beim ESG-Investing geht es auch um die Frage, wie viel Risiko ich eingehen möchte. Unternehmen die sich hinsichtlich Umweltstandards, Sozialem oder Unternehmensführung gut aufstellen, haben auch weniger Risiko. Insofern ist das eine Form von Risikomanagement bei der Anlage. Aber das ist etwas, was viele Anleger, die an nachhaltiger Geldanlage interessiert sind, eigentlich gar nicht in den Vordergrund stellen.

Was wollen denn diese Anleger?

Dorfleitner: Diese Anleger sehe ich eher beim sogenannten Impact Investment. Man muss unterscheiden zwischen ESG-Investment und Impact Investment: Im ersten Fall stecke ich mein Geld in Unternehmen, die bereits hohe ESG-Richtlinien erfüllen. Im anderen Fall will ich durch mein Investment etwas ändern. Und eine Befragung deutscher Anleger, denen es um Nachhaltigkeit geht, hat ergeben, dass die meisten eigentlich eher Impact Investing betreiben wollen.

Und wie kann man das tun?

Dorfleitner: Man kann zum Beispiel in Green Bonds oder Sustainability Bonds investieren, also Anleihen, mit denen nachhaltige Projekte – zum Beispiel erneuerbare Energien – finanziert werden. Diese Anleihen sind wirklich interessant, weil man dort am ehesten diesen „Impact“ tatsächlich erreichen kann. Das Entscheidende ist die sogenannte Additionalität. Also die Frage, ob durch mein Investment irgendwas Zusätzliches entsteht, das vorher nicht da war. Aber da muss ich mir die Produkte schon sehr genau ansehen.

Sie sagten vorher, dass man beim ESG-Investing gute Renditen erzielen konnte. Wie sieht es beim Impact Investing aus?

Eigentlich sollte man da auf ein bisschen Rendite verzichten.

Aber manche wollen oder können nicht auf Rendite verzichten.

Dorfleitner: Das stimmt, wenn zum Beispiel ein Selbstständiger, der keine Rentenversicherungsansprüche hat, eine Altersvorsorge aufbauen möchte, dann muss er einfach auch eine gewisse Rendite erzielen. Das ist ja nicht verwerflich.

Wir haben viel über Aktien gesprochen. Auch Anleihen werden wieder interessanter. Und wie steht es mit Immobilien, wenn man nachhaltig investieren will?

Dorfleitner: Wenn man diese drei Anlageklassen nimmt, also Aktien, Anleihen und Immobilien, dann geht das alles auch in nachhaltig. Das ist die gute Nachricht. Wir hatten bereits über die Green Bonds gesprochen. Aber auch im Immobilienbereich geht das, wenn ich in dem Haus, das ich mir gekauft habe, dann eine Photovoltaikanlage installiere, mit der ich den Strom erzeuge. Oder ich investiere in einen Immobilienfonds, der auf nachhaltiges Bauen spezialisiert ist.