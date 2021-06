Anzeige

Zahlung Naht das Ende der Girokarte? Zahlung Die Deutsche Kreditbank macht Visa-Debitkarten zum Standard. Das könnte weitreichende Folgen haben.

von Anne Grüneberg

Merken

Mail an die Redaktion Bei der Zahlung mit Karte in Geschäften oder auch im Internet deutet sich eine Änderung an. Foto: Fabian Sommer/picture alliance/dpa

Regensburg.Viele Bankkunden haben im Alltag mehrere Plastikkarten in Gebrauch: Die klassische Girokarte für das Abheben von Bargeld am Automaten und das Bezahlen im Geschäft sowie eine Kreditkarte fürs Onlineshopping und den Einsatz im Ausland. Die Deutsche Kreditbank DKB will das jetzt ändern und ihren fast fünf Millionen Kunden künftig nur noch eine sogenannte Visa-Debitkarte zur Verfügung stellen. „Bei Einführung erhalten alle Bestands- und Neukunden die Debitkarte automatisch“, sagt DKB-Pressesprecher Hauke Kramm. Die Giro- und Kreditkarten sollen für die Kunden aber vorerst weiterhin verfügbar bleiben. Man prüfe derzeit die genauen Details, heißt es.

Bei einer Debitkarte wird das Konto sofort belastet

Eine Debitkarte ist eine Mischform zwischen Girokarte und Kreditkarte. Debit heißt übersetzt Lastschrift oder Abbuchung, denn bei einer Debitkarte wird das Konto beim Bezahlen sofort belastet – und nicht wie bei herkömmlichen Kreditkarten erst im darauffolgenden Monat. Die Debitkarte ist also keine Kreditkarte, die einen Kredit gewährt. Trotzdem wird sie von den führenden beiden Kreditkartenunternehmen herausgegeben: Von Visa und Mastercard. Sie biete genau das, was die Kunden wollten, wirbt DKB-Sprecher Kramm: Onlineshopping, weltweite Akzeptanz und gleichzeitig eine direkte Abbuchung vom Konto.

„In Deutschland ist das Girosystem weit verbreitet. Verbraucher werden nur ungern ihre Girokarte hergeben.“ David Riechmann, Verbraucherschützer



Verbraucherschützer aber sind skeptisch. „Viele kleine Geschäfte akzeptieren keine Visa- oder Mastercards“, warnt David Riechmann, Referent für Bank- und Kapitalmarktrecht bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. „In anderen Geschäften kann man nur ab einem bestimmten Wert, also zum Beispiel ab 50 Euro, mit Kreditkarte zahlen“, sagt er.

Das hänge damit zusammen, dass die Kreditkartenfirmen oft höhere Gebühren von den Händlern verlangten. Dagegen sei die Bargeldabhebung mit Visa- oder Master-Debitkarten kein Problem. „Die meisten Automaten in Deutschland haben mittlerweile ein Visa- und Mastercard-Zeichen und akzeptieren diese Karten“, sagt er. Meistens ist die Bargeldabhebung kostenlos, bei vielen Banken sogar europa- oder weltweit.

Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht einfach ändern

Auch andere Banken experimentieren mit dem Debit-Modell. So bieten einige Sparkassen seit neustem eine neue Sparkassen-Card mit Debit-Mastercard-Funktion an. Dabei bleibt die Karte formal eine Girokarte, hat aber trotzdem die 16-stellige Kartennummer, das Ablaufdatum und die Prüfziffer, die man fürs Onlineshopping braucht. Anders als die DKB will die Sparkasse aber nicht standardmäßig die alten Karten durch neue Debit-Karten ersetzen. Es handelt sich um ein zusätzliches oder alternatives Angebot, für das sich die Kunden entscheiden können, wenn sie möchten.

Finanzexperte Riechmann weist daraufhin, dass genau das das Problem der DKB werden könnte. Denn der Bundesgerichtshof hat kürzlich entschieden, dass Banken ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht einfach ohne die Zustimmung der Kunden ändern dürfen. In dem Verfahren ging es um eine Gebührenerhöhung bei der Postbank – aber das Urteil hat weitreichende Folgen für die gesamte Branche. So wollte auch die Comdirect-Bank ihre Kontenmodelle komplett überarbeiten und unter anderem alle Kunden mit einer Debitkarte ausstatten. Die Girokarte wäre dann nur noch auf Wunsch verfügbar gewesen. Doch mit dem BGH-Urteil hat die Comdirect ihre Pläne erstmal wieder eingestellt.