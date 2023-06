Start-ups Neue Ideen und erfolgreiche Einhörner Einhörner kommen nicht nur in Märchen vor. Von ihnen ist auch die Rede, wenn es um bestimmte Firmen geht. Was Start-Ups sind und was die mit Einhörnern zu tun haben, weiß ein Experte.

Ein FlixBus fällt auf und transportiert viele Menschen für wenig Geld von einem Ort zum anderen. Das hat das Unternehmen dahinter sehr erfolgreich gemacht.

Existieren Einhörner wirklich? Klar, es gibt sie sogar in Deutschland. Nur sind damit keine Fabelwesen gemeint, sondern Unternehmen: sogenannte Start-ups. Aber was genau ist eine Start-up-Firma? Vor allem, was haben die mit Einhörnern zu tun? Niclas Vogt vom Startup-Verband kennt sich damit aus.

Was ist ein Start-up?

„Start-ups sind junge Unternehmen“, sagt Niclas Vogt. „Meist sind sie jünger als fünf Jahre alt, in manchen Fällen aber auch zehn. Wichtig ist, dass ein Start-up etwas Neues macht, etwas, das vorher noch nie dagewesen ist.“ Das kann zum Beispiel ein neues Produkt oder eine Technik sein. Häufig haben Gründerinnen und Gründer von Start-ups nur wenig Geld, um ihr Unternehmen zu starten. Kommt ihre Idee aber gut an, wachsen Start-ups teilweise extrem schnell. Zum Beispiel erreichen sie schon nach kurzer Zeit hohe Verkaufszahlen.

Was sind Einhörner?

„Sehr erfolgreiche Start-ups nennt man auch Unicorns (gesprochen: junikorns) oder auf Deutsch Einhörner“, erklärt Niclas Vogt. „Sie werden mit Milliarden bewertet.“ Das bedeutet: Als Einhörner werden zum Beispiel Unternehmen bezeichnet, die mit mindestens einer Milliarde US-amerikanischer Dollar bewertet werden. Das galt früher als so außergewöhnlich wie eben ein Einhorn im Märchen. Aktuell zählt der Startup-Verband 29 solcher Einhörner in Deutschland.

Welche berühmten Start-ups und Einhörner kommen aus Deutschland?

Ein Start-up aus der Stadt Düsseldorf hat vor einigen Jahren etwas erfunden, das nun in zahlreichen Kinderzimmern steht: die Toniebox. Mittlerweile verkauft das Unternehmen die Boxen auch in anderen Ländern. Zum Einhorn hat es das Start-up bisher allerdings nicht geschafft. Anderen Gründern aus Deutschland ist das schon gelungen, zum Beispiel denen von GetYourGuide. Auf der Internetseite von GetYourGuide kann man etwa Eintrittskarten, Führungen durch fremde Städte oder Kochkurse buchen. Wer Glück hat, entdeckt auf der Straße ein weiteres Einhorn aus Deutschland: einen grünen Bus der Firma FlixBus.