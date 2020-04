Anzeige

Aussenansicht Neue Impulse gegen die Krise Die Folgen des Corona-Virus sind eine riesige Herausforderung. Doch es gibt auch viele Dinge, die Mut für die Zukunft machen.

Von Michael Matt, Präsident der IHK Regensburg für Oberpfalz/Kelheim.

Regensburg.Das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben steht aufgrund der Corona-Krise weitestgehend still. Die ostbayerische Wirtschaft trifft die Pandemie über alle Branchen hinweg und mit voller Härte. Bund und Länder haben ein beispielloses Hilfspaket geschnürt, um die Betriebe angesichts der größten Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg zu unterstützen. Direkte Soforthilfen oder die Aussetzung von Steuerzahlungen sollen dafür sorgen, dass jeder – vom Soloselbstständigen bis zum Global Player – seine laufenden Kosten bestreiten kann und die heimische Wirtschaft so vor einer Pleitewelle bewahrt wird. Dafür haben die IHKs zusammen mit den Handwerkskammern und weiteren Wirtschaftsverbänden hart gekämpft.

Was schon jetzt Mut macht: Die Menschen in Ostbayern halten fest zusammen. In Rekordzeit haben sich vielfältigste Netzwerke gebildet, um beispielsweise die Services lokaler Händler, Dienstleister oder Gastrobetriebe an eine breite Öffentlichkeit zu tragen. Stadtmarketingvereine und Initiativen vor Ort rufen dazu auf, jetzt Gutscheine zu kaufen, die ab der Wiedereröffnung der Geschäfte eingelöst werden können. Städte, Kommunen und Vereine organisieren zahlreiche Helferkreise. Die IHK unterstützt ihre Mitgliedsbetriebe über Experten-Hotlines und mit einem breiten Informationsangebot unter www.ihk-regensburg.de/corona. Nichtsdestotrotz bleibt es ein Wettrennen mit der Zeit.

Das Rettungspaket für die Unternehmen kann nur ein erster Schritt sein. Für einen schnellen Wiederaufschwung nach der Krise braucht es Initialzündungen des Staates für die Wirtschaft – zum Beispiel in Form steuerlicher Anreize. Mit pragmatischen Strategien wird es möglich sein, die Krise gemeinsam zu überwinden. Wie diese aussehen können, darüber müssen sich alle Akteure aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft schon jetzt Gedanken machen – auch wenn niemand genau weiß, wann das öffentliche Leben wieder hochgefahren werden kann. Diese herausfordernde Zeit zeigt uns jedoch ebenfalls unsere Anpassungsfähigkeit und Stärken auf. New Work und digitales Co-Working haben sich in den letzten Wochen rasant entwickelt. Somit können wir aus der Krise heraus auch neue Impulse für die Zukunft setzen.