Reisen Neue Regeln vor dem Abheben Urlauber und Reisebüros müssen ab Juli neue Bedingungen bei der Buchung beachten. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

von Michael Sperger

Was ändert sich konkret für den Urlauber?

Hat der Kunde eine Pauschalreise gebucht, haftet der Veranstalter, wenn etwas nicht so läuft, wie geplant. Dabei gibt es ein paar Dinge zu beachten: Eine Pauschalreise liegt vor, wenn der Kunde ein Komplettpaket von mindestens zwei Reiseleistungen erwirbt. Das können Flug, Hotel oder sonstige Leistungen wie Eintrittskarten oder Skipässe sein. Zweitens: Reiseveranstalter ist derjenige, der diese Leistungen zusammenstellt.

Es ist dabei egal, ob der Kunde die Reise im Internet, direkt beim Reiseveranstalter, im Reisebüro oder durch Online-Vermittler gebucht hat. „Der Verbraucher wird bei einer Pauschalreise im Vergleich mit anderen Reisen bessergestellt und erhält vor der Buchung ein vorgeschriebenes Formblatt über seine Reiseart und seine Rechte“, sagt Prof. Dr. Ernst Führich. Er hat als beratender Sachverständiger am Gesetzgebungsverfahren im Bundestag mitgewirkt.

Warum braucht es ein neues europäisches Pauschalreisegesetz?

Das Reiserecht in Europa ist mehr als 25 Jahre alt. Viele Dinge haben sich seither verändert. Mittlerweile buchen viele Urlauber Reisen über das Internet. Auf die neuen Gegebenheiten im Reisemarkt musste die EU reagieren. Ein neues Gesetz liegt seit 2013 bei der EU auf dem Tisch. Im vergangenen Jahr wurde es ins deutsche Recht eingefügt und wird für Buchungen ab 1. Juli 2018 gelten.

Das Reiserecht In Deutschland teilt sich das bestehende Reiserecht in zwei Bereiche auf. Es wird zwischen Pauschalreiserecht und Individualreiserecht unterschieden. Diese Unterscheidung bleibt auch mit der Reform, die nur Pauschalreisen betrifft, bestehen.

Das Pauschalreiserecht wurde von der Europäischen Union neu verhandelt, zuletzt neu vorgegeben und im vergangenen Jahr auch in die deutsche Gesetzgebung eingebaut. Es gilt für alle Buchungen, die ab dem 1. Juli 2018 getätigt werden.

Die Neuerungen sorgten für zahlreiche kritische Stimmen, vor allem aus den Reihen der Reisebüros. Auch Verbraucherschützer zeigen sich teils kritisch gegenüber den Neuerungen, da die deutschen Gesetze schon in der Vergangenheit ein hohes Maß an Verbraucherschutz boten.

Was sind mögliche Nachteile für die Verbraucher?

Ferienwohnungen und Hotelzimmer, die als Einzelleistung gebucht werden, fallen künftig nicht mehr unter das Pauschalreiserecht. Das heißt, dass die Buchung eventuell nicht gegen eine mögliche Insolvenz des Betreibers versichert ist. Die Folge: „Bei Auslandsbuchungen müssen Urlauber im jeweiligen Ausland ihr vorab gezahltes Geld nach dortigem Recht einklagen oder die dortigen Gewährleistungsrechte bei Mängeln geltend machen“, erklärt Führich. Unter Rechtsexperten ist diese Neuerung heftig umstritten.

Außerdem können Reiseveranstalter künftig den Preis für eine Pauschalreise bis 20 Tage vor Beginn um bis zu acht Prozent erhöhen. Die Erhöhung müssen sie allerdings mit gestiegenen Kosten belegbar begründen können. Der Kunde kann dann vom Vertrag nicht zurücktreten.

Gibt es Vorteile, die sich für Urlauber ergeben?

Die Urlauber haben in Zukunft zwei Jahre Zeit, Preisminderung und Schadensersatz für Mängel geltend zu machen. Bisher musste die Forderung einen Monat nach Reiseende angemeldet werden. Fraglich ist, ob Urlauber solche Mängel zwei Jahre später noch beweisen oder Veranstalter diese widerlegen können. Im britischen Verbrauchergesetz gab es diese Regel bereits. Das ermöglichte es in einem Fall Touristen aus Großbritannien, lange nach dem Urlaub in Spanien Hotelbetreiber zu verklagen: Sie hatten angegeben, eine Lebensmittelvergiftung vom Hotel-Buffet erlitten zu haben. Eine Rechnung einer Apotheke reichte als Beweis. Die Konsequenz: 50 Millionen Euro Schadensersatz, wie der mallorquinische Hotel-Verband Fehm mitteilt.

Was bereitet den Reisebüros am meisten Sorgen?

Große Schwierigkeiten dürfte der neue Reisetyp „verbundene Reiseleistung“ mit sich bringen: Wenn ein Kunde bei einem Besuch im Reisebüro oder auf einem Internetportal innerhalb von 24 Stunden mehrere Reiseleistungen für einen Urlaub bucht, gelten diese nicht mehr als Einzelleistungen. Wollen die Büros oder Webseitenbetreiber nicht als Veranstalter in eine mögliche Haftung genommen werden, müssen sie reagieren – und zwar mit einem von mehreren verschiedenen Formblättern, auf dem sie darauf hinweisen, dass sie nur Vermittler und nicht Veranstalter sind.

Für die Kunden bedeutet die Buchung von „verbundenen Reiseleistungen“, dass bei Problemen und Reklamationen hier die Ansprechpartner direkt die Hotels und Airlines sind. Doch ganz so einfach ist auch hier die Sache nicht: In Fall einer Insolvenz der gebuchten Airline oder des Hotels kommen die Reisebüros oder Internetseiten für die Erstattung der vom Kunden geleisteten Zahlungen auf. Für einen solchen Fall muss ein Reisebüro zusätzlich versichert sein. Diese Insolvenzversicherungen sind nicht billig.

Wer sind die Verlierer der Gesetzesreform?

Große Konzerne und Internetplattformen werden kaum Probleme mit den Regularien und Formblättern haben. Darum kümmert sich deren Rechtsabteilung. Für beratende Reisebüros könnte es indes schwierig werden, die neue Pauschalreiserichtlinie anzuwenden. „Viele mittelständische Reisebüros haben zu Recht Angst, bei der Buchung Fehler zu machen, oder zum falschen Formblatt zu greifen“, sagt Führich. Der Verband selbstständiger unabhängiger Reisebüros hatte daher versucht, das neue Gesetz zu stoppen. Sie sammelten 50 000 Unterschriften und schickten eine Petition an den Bundestag – allerdings ohne Erfolg. „Die Reisebüros werden sich auf die Neuerungen einstellen und damit zurechtkommen müssen“, sagt Führich. Als emeritierter Professor klärt er Vertreter von Reisebüros bei Vorträgen in ganz Bayern über die Regelungen auf und gibt Tipps aus seiner über 30-jährigen Erfahrung als Reiserechtler.

Bringt das neue Gesetz wirklich Verbesserungen?

Das Gesetz dient der weiteren Vereinheitlichung der Rechtslage in Europa in einem gemeinsamen Reisemarkt. Für den deutschen Verbraucherschutz ist es jedoch kein wirklicher Fortschritt. Der deutsche Reisende genoss im europäischen Vergleich einen hohen rechtlichen Schutz, wie Führich erklärt. Es sind vor allem die Reisenden anderer Länder der Europäischen Union, die profitieren. Negativ zu bewerten sei allerdings, dass die möglichen Preiserhöhungen bei Pauschalreisen zulasten der Kunden gehen können, wie Sarah Günther vom Bundesverband der Verbraucherzentrale sagt.

Endgültig ist das neue Gesetz nicht. In zwei Jahren beabsichtigt die EU, die Regelung erneut zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.

