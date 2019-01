Anzeige

Ernährung Neuer Anlauf für Fünf-Farben-Ampel Klarere Symbole auf Packungen sollen „Dickmacher“ leichter erkennbar machen. Nun preschen zwei Konzerne vor.

Von Sascha Meyer

Mail an die Redaktion So könnte es aussehen: der Entwurf einer möglichen künftigen Verpackung von Activia von Danone ab 2019. Foto: Alex Schelbert/Danone/dpa

Berlin.In vielen Supermärkten sollen sie heuer auftauchen: kleine, farbige Aufdrucke auf Joghurts und Tiefkühlkost. Die neuen Logos eröffnen die nächste Runde im Ringen um deutlichere Nährwert-Kennzeichnungen für Fertigprodukte. Es geht um gesündere Ernährung und weniger Übergewicht. Verbraucherschützer fordern dafür seit langem Farbsymbole, die auf einen Blick erkennen lassen, wie viel Zucker, Fett und Salz in Milchspeisen, Müslis oder Tiefkühlpizzen stecken. Ebenso lange wehrt die Lebensmittelbranche das scharf ab. Gibt es nun Bewegung?

Zur Zukunft solcher Kennzeichnungen soll bis zum Sommer ein Modell auf dem Tisch sein, das den Nährwertgehalt „gegebenenfalls vereinfacht visualisiert“. So haben es Union und SPD vereinbart. Ernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) hat Vorschläge in Aussicht gestellt, macht aber kein Hehl aus ihrer Skepsis gegen „vereinfachte“ Kennzeichnungen mit den Ampelfarben. Da bringt es Dynamik in die Diskussionen, dass zwei Branchengrößen vorlegen: Danone und Iglo wollen Anfang 2019 erste Produkte mit dem neuen Farb-Logo in die Kühlregale bringen.

Vorbild Frankreich

Verbraucherschützer machen für dieses System namens Nutri-Score mobil, das Frankreich 2017 auf freiwilliger Basis für die Hersteller eingeführt hat. Es sei das beste Modell auf dem Markt und biete die Chance, aus den „Schützengräben der Vergangenheit“ herauszukommen, sagt der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), Klaus Müller. „Wir appellieren an die Lebensmittelwirtschaft, hier ihren destruktiven Widerstand aufzugeben.“

Nutri-Score mache negative wie positive Elemente in einem einzigen Wert erkennbar, erläutert Müller. Dafür wird – jeweils für 100 Gramm – beides mit Punkten bewertet und verrechnet: einerseits der Gehalt an Kalorien, Zucker, Fett und Salz und andererseits empfehlenswerte Bestandteile wie Ballaststoffe, Proteine, Früchte oder Gemüse. Das Ergebnis ist im aufgedruckten Logo auf der Vorderseite der Packung zu sehen – in einer Skala von „A“ auf dunkelgrünem Feld für die günstigste Bilanz über ein gelbes „C“ bis zu einem roten „E“ für die ungünstigste.

Bei der deutschen Lebensmittelwirtschaft hält sich die Begeisterung in Grenzen. Durch Ampelfarben werde automatisch eine subjektive Bewertung vorgenommen, moniert der Spitzenverband BLL. Wie sie genau zustande kommt, mache das Logo nicht ersichtlich. Überhaupt werde es wissenschaftlichen Grundlagen nicht gerecht, wenn alles Rötliche mit „Stop“ verbunden werde und alles Grüne mit ungehemmtem Genuss.

Start noch im Januar

Die beiden Nutri-Score-Vorreiter in Deutschland setzen darauf, dass das neue Logo auch Kunden hierzulande anspricht. Es sei unabhängig, wissenschaftlich abgesichert, leicht verständlich und habe bereits den Praxistest bestanden, heißt es beim Lebensmittelkonzern Danone, der sein Joghurt-Sortiment damit kennzeichnen will. Geplanter Start: Ende Januar/Anfang Februar. Tiefkühl-Anbieter Iglo will im Januar loslegen.

Die Verbraucherorganisation Foodwatch drängt, weitere Anbieter in Deutschland müssten folgen. Die Idee sei ja, Produkte vergleichen zu können. Dafür brauche es eine einheitliche und verpflichtende Ampel-Kennzeichnung für alle Hersteller. Vorerst können solche nationalen Logos im EU-Markt freiwillig und als ergänzende Kennzeichnung organisiert werden. Vorgeschrieben sind europaweit einheitliche Nährwerttabellen mit 100-Gramm-Angaben.

Das sei ja eine neutrale und objektive Darstellungsform, argumentiert der Branchenverband BLL. Dagegen meint Müller, diese Angaben, die meist kleiner auf der Rückseite der Packungen stehen, würden ja auch niemandem weggenommen: „Jeder, der gerne als Hobbymathematiker unterwegs sein möchte, findet alle Informationen.“

