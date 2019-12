Anzeige

Wirtschaft Neuer Geschäftsführer in Maschinenfabrik Holger Michalka rückt kommendes Jahr in die dreiköpfige Geschäftsführung der Maschinenfabrik Reinhausen (MR) nach.

Merken

Mail an die Redaktion Holger Michalka rückt in die Geschäftsführung von MR auf. Foto: Rittal

Regensburg.Holger Michalka rückt zum 1. April 2020 in die Geschäftsführung der Maschinenfabrik Reinhausen GmbH (MR) nach. Das gab das Unternehmen am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt. Er folgt auf Michael Rohde, der Ende 2019 in den Ruhestand geht.

Holger Michalka, Jahrgang 1974, kommt von Rittal, einem führenden Systemanbieter für Schaltschränke. Dort wirkte er 15 Jahre im In- und Ausland in verschiedenen Füh-rungsfunktionen, aktuell als Geschäftsbereichsleiter Vertrieb Europa. Der studierte Betriebswirt (Schwerpunkt Logistik) wird bei MR als Geschäftsführer „Products & Operations“ tätig sein.

MR rechnet mit „neuen Impulsen“

Dr. Nicolas Maier-Scheubeck, Sprecher der Geschäftsführung sagt: „Wir freuen uns, dass es gelungen ist, mit Herrn Michalka einen international anerkannten Vertriebs- und Logistik-Experten für uns zu gewinnen. Mit seiner langjährigen Erfahrung entlang der gesamten Wertschöpfungskette bei zugleich sehr internationaler Ausrichtung wird er neue Impulse im Reinhausen-Konzern setzen.“

Innerhalb der drei Personen umfassenden MR-Geschäftsführung verantwortet Wilfried Breuer Systemgeschäft und Vertrieb. Holger Michalka zeichnet sich dann für Komponentengeschäft und Produktion verantwortlich. Dr. Nicolas Maier-Scheubeck ist als Sprecher der Geschäftsführung für Diversifikation und Verwaltung zuständig. (am)

Weitere interessante News und Artikel aus unserem Wirtschaftsressort gibt es hier.