Wahl Neuer IHK-Präsident mit Weitblick Der Optiker-Unternehmer Michael Matt steht künftig an der Spitze der Regensburger Kammer. Er setzt auf Teamarbeit.

von Christine Straßer

Merken

Mail an die Redaktion Michael Matt will als IHK-Präsident die Nähe zu den Mitgliedern suchen. Foto: altrofoto.de

Regensburg.Zum ersten Mal seit 1936 steht wieder ein Einzelhändler an der Spitze der Industrie- und Handelskammer (IHK) Regensburg für Oberpfalz/Kelheim. Einstimmig hat die IHK-Vollversammlung am Mittwoch Michael Matt zum neuen Präsidenten gewählt. Der 59-jährige Geschäftsführer der Optik Matt GmbH & Co. KG zählt die Themen Fachkräftesicherung, Digitalisierung und moderne Mobilität zu den wichtigsten Herausforderungen, die er in seiner fünfjährigen Amtszeit aufgreifen möchte. „Die IHK kann hier Impulse liefern, die Politik beraten und die Unternehmen unterstützen“, ist Matt überzeugt. Seinen ersten Amtstag verbrachte der neue IHK-Präsident am Donnerstag beim Tag der offenen Tür der IHK in Regensburg, wo zahlreiche Vorträge um die Frage kreisten, wohin die Reise der Wirtschaft in Zukunft hingeht.

Matt räumt ganz offen ein, dass ihm die Entscheidung, für das Ehrenamt des IHK-Präsidenten zu kandidieren, nicht leicht gefallen ist. „Ich hatte ein paar schlaflose Nächte“, sagt er. Schließlich steht er an der Spitze eines Familienunternehmens, das derzeit 86 Optiker-Filialen umfasst und fast 500 Menschen beschäftigt. Matt besprach sich mit seiner Frau Birgit, mit der er seit 34 Jahren verheiratet ist, und dem kleinen Führungskreis in seinem Unternehmen, bevor er schließlich aus voller Überzeugung heraus zusagte. Denn das neue Amt komme ihm auch entgegen, schildert er. „Ich bin jetzt in einem Alter, wo es Zeit ist, sich aus dem operativen Geschäft etwas zurückzuziehen und sich mehr ins Strategische zu verlegen.“

Sehen Sie ein Video zur Vorstellung des neuen IHK-Präsidenten:

Handel rückt in den Fokus



„Wir freuen uns sehr darüber, dass wir einen Familienunternehmer an der Spitze haben“, unterstreicht IHK-Geschäftsführer Dr. Jürgen Helmes. Denn neben den Global Playern zeichne sich die Region schließlich vor allem aus durch die Verantwortung der Familienunternehmer. Das hatte auch der bayerische Finanzminister Albert Füracker (CSU) am Mittwoch beim Festakt zum 175-jährigen Bestehen der IHK Regensburg in seiner Rede im Alten Rathaus betont. Helmes ist überzeugt, dass mit Matt nun wohl auch neue Schwerpunkte im Bereich Handel gesetzt werden – freilich ohne den Dienstleistungssektor und die Industriebranche zu vernachlässigen. Denn wie Helmes anführt: „Ostbayern ist die industriestärkste Region in ganz Bayern. Wir haben einen hohen Internationalisierungsgrad und eine hohe Exportquote.“

Matt folgt auf Gerhard Witzany, den Vorstand der Nabaltec AG in Schwandorf, der nach fünf Jahren im Amt nicht mehr als IHK-Präsident angetreten war. „Mein Amtsvorgänger übergibt mir ein gut aufgestelltes Haus und einen soliden Haushalt“, bedankte sich Matt. Optimale Voraussetzungen also, um eigene Akzente zu setzen. Matt betont, dass er davon überzeugt ist, dass der Austausch wertvoll ist – gerade für den Einzelhandel, aber vielleicht ja nicht nur. „Es ist meine Überzeugung, dass es wichtig ist, zusammenzustehen und sich nicht nur als Wettbewerber zu sehen.“ Matt präsentiert sich als Teamplayer – schon allein deshalb, weil er nur im Doppelpack zu haben ist. „Ich mache alles zusammen mit meiner Frau“, sagt er. Und das Angebot seiner sieben Vizepräsidenten, ihn tatkräftig zu unterstützen, will er gerne annehmen.

„Für den Austausch mit unseren Mitgliedern mache ich mich stark.“ Michael Matt, neuer IHK-Präsident



IHK-Geschäftsführer Helmes betont zudem, dass die Nähe zu den Mitgliedern gepflegt wird. Wie die IHK weitergeführt wird, wollen Matt und Helmes nicht einsam in ihrem Kämmerlein bestimmen. Deshalb wird im November ein Workshop für die Unternehmer der Region stattfinden, dessen Ziel es ist, die Themen zu erarbeiten, die sie der IHK-Spitze mit auf den Weg geben wollen. „Daraus wird das Programm für die nächsten fünf Jahre entstehen“, kündigt Helmes an. Das 175-jährige Jubiläum der Kammer bedingt es zudem, dass Matt und Helmes im Herbst auf Tour durch den Bezirk gehen.

Sehen Sie ein Video zur IHK Regensburg:

Matt betont das Emotionale



Neben der Boomtown Regensburg, wo sich der Stammsitz von Optik Matt befindet, weiß Matt schon länger um die Unterschiede in der Region, in ganz Bayern, ja sogar in Deutschland. Das Filialnetz hat zwar immer noch seinen Schwerpunkt im Freistaat, das Unternehmen ist aber längst über die Landesgrenzen hinausgewachsen. In Waldmünchen hat Matt die Werkstattarbeit der Optikerkette zentralisiert. Auch um den ständigen Wandel in der Wirtschaft weiß er nicht nur, sondern erlebt ihn seit Jahren mit. Denn der handwerkliche Teil des Optikerberufs ist stark zurückgegangen. Heute dreht sich vieles um die Kommunikation mit dem Kunden und das Serviceangebot. Die Digitalisierung sieht er dabei als Bereicherung. Angst macht sie ihm nicht. „Das Internet bildet ja nur das ab, was der Verbraucher haben möchte“, sagt Matt. Der Kunde entscheide, was es am Markt gebe. Daran sieht Matt nichts Schlechtes. Das Optikergeschäft sei von der Abwanderung der Kunden ins Internet aber auch weniger betroffen als die Textilbranche, räumt er ein. Matt ist der Überzeugung, dass sich Einzelhändler darauf besinnen müssen, Kunden über Emotionen zu packen und zu binden.

Da passt es geradezu perfekt, dass die erste Veranstaltung, die Matt als IHK-Präsident eröffnen wird, genau um dieses Thema kreist. In Weiden wird es nächste Woche am Mittwoch um das Thema Handel 4.0 und erfolgreiche Markenbildung in digitalen Zeiten gehen. Matt schmunzelt. „Da habe ich mich schon angemeldet, bevor ich wusste, dass ich als neuer IHK-Präsident antrete.“

Unsere Reporter berichten vom Tag der offenen Tür bei der IHK: