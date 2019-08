Anzeige

Technologie Neuer Osram-Chef verbreitet Optimismus Dieter May organisiert das Werk Regensburg um. Nach dem Jobabbau will er mit den verbliebenen 2500 Mitarbeitern durchstarten.

Von Marion Koller und Bernhard Fleischmann

Merken

Mail an die Redaktion Dieter May, Chef von Osram OS in Regensburg Foto: Studio Büttner

Regensburg.Um Punkt 12 Uhr federt Dieter May in den Besprechungsraum der Regensburger Zentrale. Dort warten die Journalisten auf den ersten Medienauftritt des neuen Chefs nach 100 Tagen im Amt. Im weißen Hemd, mit Jeans und Sportschuhen – in Osram-Orange – wirkt er jünger als 53. May, zuletzt bei BMW tätig, sprüht vor Optimismus und Energie. Damit will er die zuletzt arg gebeutelte Belegschaft von Osram Opto Semiconductors in Regensburg anstecken. Das ist auch nötig, denn der Lichtspezialist hat vor Ort Hunderte Arbeitsplätze abgebaut. 300 Festangestellte sind nach Abfindungsangeboten gegangen, 200 Zeitarbeiter wurden gekündigt.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

### ########## ######### ### ###### ######## ####### ########: ### ########### #### ############# ## ######## ##### ######. „#### ######## ###, #### ### ### ###### ######## ## ### ####### #######“, #### ###### ###. ### ##### #############: „## ### ####, ### ######## ## #### ####### #########.“ ### ############## ########## #####. ### ############### ###### ### „#### ########“ ###, ####-######## ####.

### ### #####, ## ## #### ### ###### ######## ###### ## ################# ###### ##### ########## ####, ######### ###: „### ###### ### #####. ## #### #### ############# ####. ### #### #####, ## ### ###### ###### #########.“ ## ###### ########## ####### ## ### ##### ############## ### ######### ######. ##### ### ######: ##### ## ######## ########### ##### ############. ########## ##### ## ###### ##### #####. #### ### ### ########### ######## ### ################ ############## ### ### ### ##-############## ################ #### ####### ### ####### ## ### ############ ######## ####, #### ## ##### ###########.

##### ##### ### ### ############

### ######## ### #### ###### ##### ####### ## ### ############# ########, ########### #### ### ####### ############## ###########. „### ####### #####“, #### ###. „### ### ####### ####.“ ## ###### #### ## ### ########## ###########, ### ###### ### #### ######## ###### #####. ##### ### ############ ### ## #####. „### ###### ##### ########### #######.“ ### ### ### ### ## ##########, ##### ######## ########## ### ######## ## ####### ### ##### ## ########, ####### ### ## ############## ### ### ######## ### #####. ### ###### ########### ###### ## ########### ### ### ##### ##### ############# ###.

## ##### ##### ### ### ##### #####-####

### ##### ### ### ################ ### #####, ### ### ## ### #######, ### ### ############# #######, ### ### ########## ###########. #### ##### ###### #### #### #### #########, ############### ### ############ ## ######, ## ### #############. „### ######## ### ########.“ ### ### ################### ### ##### ## ###### #### ##### ### ###########: „### ######## ##########, ######### ### ################.“ ##### ### ###### ###### ### ### ########### ########## - ## ############ ########## ### ### ###########.

###-######### ### ### ####

### ############## #### ## ##### ############, #### ### ######## ### ##### ############. #### ############ #### ### ### ######### #############. ### #####: ######-#### ### ### ####. ##### ###### ###### ### ######## ######### ### ######### ######, #### ###### ## #######. ### ########## ### ############ ### ###### ### ############. „### ##### ### ##### #######, ### ### ### ###-#### ### #### #### ####### ############# ###########“, ####### #####-######## ##### ######. „### #####, ### ### #### ###### #### ### ##### ######## ########### #### ######. #### ### ### #### #############, #### ### ##### ### ####### ##########, ### ### ### ## ### ############ ############ #####.“

„########## ####“ ##### #### ### ###### ##########. ### ######### ### ########## ###, ### ### ##### ################## #### #######, ### ##### ################, ### ######## ### ##### ########## #### ##### #######. „#### ### #### #### ###### ### ### ##### #########, ### ######## ## ########### ### ####### ######### ## ### ########## ### ######### ######“, #### ######. ### ######: ## ###### #####-#### ### ######### ##### ### ######### #####-######## ##########. #### ##### ### ##### „###########“.

### ### ############### #### ### ############## ##### ####################### ########. ### ######## #### ## #### ############# ##########: ##########, ############ (###########), ####### (###########) ##### ############# (##############) ### #####. ### ##### ###### #### #### ### #####- ### ################ ##########. ## ####### ############ ######### #### ### #################### ### ############### #### #### ################## ### ############ ######## (#########-###########). #### ####### #### ## ## ########-#### ### ################# #### ###############, ### ############# ## ##### ### ### ################### #### ############# ### ### ####### ## ######### ######.

## #### #############, #### ################ #### ##### #### ########## ######. ### ########### ### ##### ##### #########, ## ##### ## ### ##### ######### ########## ### ####### ####### ########### ####. ## #### ##### ### #### #### #####, ### ## ### ###, ## ###### ### ### #### ## ######. ## ### #### ############# ############### ################, ### ######### ######## ### ############### ######## ## #######. ## ### #### ### ### ####### ##### ###########. „### ######## ## ################# ##### ### ######### ######## ### ### #########“, #### ###.

### ##### ##### ####### ####### #### ## #######

### ##### ##### ############ ####### #### ####### ## ####### ### ###### #### ###### ############### ######### ###### ################# ##### #### ########. ### ### #### #### ### ##### ##### ## #### ##########. ### „############# #####“ ### ##### ###### ## „########“. ### ##### ####### ### ### ### #############. #### ### ###### ###### ## ######## ### ### ##-####### ############# #######. ## ##### ########## ### ## ### ##### ######### #####: „#### ###################### ### ### ### ##### ### ############, ### ###### #### ################ #############.“

#### ##### ########, ## ##### ##### ######### ###

####### ########### ### ### ########## ##### ### ####.

########### ###### #### ########## #### ## ####.