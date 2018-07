Innovation Neuer Raum für Prototypen Im Techlab der TechBase wird angewandte Forschung vorangetrieben. Die Makers Box bietet fünf Elektronikarbeitsplätze.

Von Maria Stich, Wirtschaftszeitung

Merken

Mail an die Redaktion Harald Schmid befreit ein Druckerzeugnis von überschüssigem Material.

In der Makers Box stehen fünf Arbeitsplätze zur Verfügung.

Mit dem Metalldrucker im SappZ lassen sich komplexe Verbundstücke fertigen. Fotos: Istvan Pinter

Regensburg. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern war die Gründerquote in Deutschland mit 1,08 Prozent im vergangenen Jahr gering – so gering wie noch nie. Alexander Rupprecht, Geschäftsführer der R-Tech GmbH, glaubt, dass das vor allem an der guten Konjunktur hierzulande liegt. Die meisten Arbeitnehmer zögen auch trotz innovativer Ideen gut bezahlte Festanstellungen einer Gründung vor, denn der Schritt in die Selbstständigkeit ist mit Unsicherheit verbunden. Unter anderem um jungen Gründern diesen Schritt zu erleichtern, wurde 2016 das Innovationszentrum Regensburg, die TechBase, eröffnet. „Wir wollen jungen Gründern die Angst nehmen und ihnen die Chance geben, das Abenteuer Geschäftsgründung zu wagen“, erklärt Rupprecht. In einem der beiden Gebäudeteile der TechBase, dem Gründerzentrum, sind deshalb Coworking-Büros sowie normale Büros untergebracht, die zu günstigen Konditionen an Neugründungen, Start-ups und Studenten vermietet werden.

Enger Kontakt zur Hochschule



Die Mitarbeiter der R-Tech GmbH, die die TechBase im Auftrag der Stadt Regensburg betreibt, fungieren dabei nicht nur als reine Vermieter, sondern stehen den Unternehmern beratend zur Seite und ermöglichen eine enge Vernetzung der Firmen untereinander sowie beispielsweise mit dem Elektromobilitätscluster Regensburg, dem IT-Logistikcluster und der Digitalen Gründerinitiative Oberpfalz. Das Gründerzentrum wird vom Freistaat gefördert. Den zweiten, der Öffentlichkeit bisher unbekannteren Gebäudeteil der TechBase bildet das sogenannte Techlab, dessen Kosten die Stadt komplett selbst trägt. Sein ursprünglich geplanter Name „Forschungs- und Verfügungsgebäude“ lässt seinen Zweck erahnen: Die Büroflächen und Werkstätten im Techlab sind in erster Linie der angewandten Forschung vorbehalten. So werden in der TechBase Start-ups und die Industrie mit der Wissenschaft zusammengeführt. Aktuell sind dort insgesamt je drei Projekte der Universität und der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) Regensburg untergebracht. Neben den Büros sind vor allem die 120 bis 160 Quadratmeter großen Werkstätten für die Forschungseinrichtungen interessant. Ursprünglich waren das leere nackte Räume, die nach den Bedürfnissen der Hochschulen für die einzelnen Projekte um- und ausgebaut wurden. Für das Sensorik-Applikationszentrum (SappZ) wurde ein Teil der Werkstätten zu einer Dunkelkammer für Laser umfunktioniert, in einem der anderen Räume steht der beeindruckende Metalldrucker des SappZ. Für den Studiengang Medieninformatik wurde ein Traversensystem an der Decke eines anderen Werkstattraums verschraubt. An ihm sollen später Geräte für Tests zu Augmented Reality befestigt werden.

„Die kurzen Distanzen zur Uni und zur OTH sind ausschlaggebend dafür, dass die Auslastung so gut ist. Die Studenten können zum Beispiel vormittags eine Vorlesung in Medieninformatik besuchen und nachmittags in der Werkstatt praktisch an Augmented Reality arbeiten“, sagt Rupprecht.

Zwar sind derzeit alle Werkstätten belegt, aber die Verträge mit Universität und OTH wurden nur für die jeweiligen Projekte geschlossen. Nach deren Abschluss könnte man auch anderen Forschungsprojekten und Instituten die Möglichkeit geben, die Räume zu nutzen – solange die Themen inhaltlich zur TechBase passen. Grundsätzlich sei man für alle technologischen Innovationen offen, ihre Schwerpunkte lägen aber auf den Themen Sensorik, Softwareentwicklung, Automotive und Elektromobilität, Energie und Umwelttechnik sowie IT-Sicherheit.

Schritt für Schritt wachsen



Ein weiterer Teil des Techlabs ist die Makers Box. Hier stehen fünf Arbeitsplätze zur Verfügung, die von Firmen über einen flexiblen Zeitraum gemietet werden können – beispielsweise, um an einem Prototyp zu feilen. Werkzeuge an sich werden nicht bereitgestellt, dafür eine Reihe elektronischer Messgeräte, ein Stromanschluss und das hausinterne Netzwerk. Harald Schmid nutzt mit seiner Firma Gramm UG seit Mai letzten Jahres die Büroräume im Obergeschoss der TechBase. Seit Dezember 2017 hat er für seine beiden großen 3-D-Drucker außerdem einen Platz in der Makers Box angemietet. Schritt für Schritt ist seine Firma gewachsen und Schritt für Schritt konnte er mehr Räume nutzen.

„Wo sonst kann man das machen? Die Konditionen waren gut, die Arbeitsumgebung ist super und es ist alles da, was ich brauche. Durch das interne Netzwerk kann ich von meinem Büro aus auf die Maschinen in der Makers Box zugreifen“, erklärt Schmid. Im Techlab soll der Gedanke der Sharing Economy gelebt werden. So helfen sich die Gramm UG mit ihren beiden Kunststoffdruckern und das SappZ mit seinem Metalldrucker gegenseitig immer wieder aus und drucken Einzelteile für den jeweils anderen.

Derzeit nutzt neben Harald Schmid nur die Firma Scarabot einen Arbeitsplatz in der Makers Box. Um sich für einen der drei freien Plätze zu bewerben, müssen Interessierte nur ein Formular auf der Website der TechBase herunterladen und ausfüllen.

Dieser Text ist ein Beitrag aus der Wirtschaftszeitung. Hier geht es zum E-Paper: www.die-wirtschaftszeitung.de/epaper

Lesen Sie zu diesem Thema auch