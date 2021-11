Anzeige

Auto Neuer Smart kommt nächstes Jahr aus China Im kommenden Jahr will Daimler den neuen Smart aus chinesischer Produktion auf den Markt bringen. Inzwischen ist China der wichtigste Markt für die Marke Mercedes-Benz geworden, die Nachfrage sei enorm.

Mail an die Redaktion Der neue Smart kommt nächstes Jahr aus chinesischer Produktion. Foto: Uli Deck/dpa

Stuttgart.Daimler und sein Großaktionär Geely halten daran fest, den Smart-Pkw aus chinesischer Produktion im kommenden Jahr auf den Markt zu bringen.

„Wir kommen sehr gut voran“, sagte der für China verantwortliche Daimler-Vorstand Hubertus Troska am Donnerstag bei einer Online-Veranstaltung. Im September war auf der IAA in München eine Studie des neuen Smart vorgestellt worden - aus dem winzigen Wagen wurde ein SUV. Die Zhejiang Geely Holding Group und Mercedes-Benz gründeten für Smart ein Gemeinschaftsunternehmen. Die Smart-Fabrik im ostfranzösischen Hambach verkaufte Daimler vor rund einem Jahr an den britischen Geländewagenhersteller Ineos.

Troska machte deutlich, dass Daimler auch in China vom weltweiten Mangel an elektronischen Bauteilen wie Halbleitern betroffen ist. China ist schon länger der wichtigste Markt für Personenwagen der Marke Mercedes-Benz mit einem Anteil von rund 35 Prozent am Gesamtabsatz. „Die Nachfrage ist enorm“, berichtete Troska. China sei schneller aus der Corona-Krise gekommen als andere Regionen der Welt.

Der Konzern habe im vergangenen Monat ein neues Technikzentrum in Region Peking eröffnet. Über 1000 Ingenieure arbeiteten dort unter anderem an der Digitalisierung von Fahrzeugen und Fahrassistenzsystemen.

