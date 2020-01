Anzeige

Interview Nicht ohne Energiespeicher Der Chemiker Prof. Dr. Karl-Heinz Pettinger erklärt, welchen Beitrag seine Disziplin für die Energiewende leisten kann.

Von François Baumgartner

Ruhstorf an der Rott.Der Chemie-Nobelpreis 2019 an drei Batterieforscher zeigt die Bedeutung der Lithium-Ionen-Batterie. Sie hat das Zeitalter der mobilen Geräte erst ermöglicht und auch die Energiewende ist ohne sie kaum denkbar. Einen Namen im Bereich der Batterieforschung hat sich auch Prof. Dr. Karl-Heinz Pettinger gemacht. Der Chemiker empfängt zum Interview an dem von ihm geleiteten Technologiezentrum (TZ) Energie der Hochschule Landshut in Ruhstorf an der Rott. Vor dem Gespräch führt Pettinger durch seine Labore und unterstreicht sein Anliegen – die Batterietechnologie weiterzuentwickeln, um den Weg frei zu machen für eine Gesellschaft ohne fossile Brennstoffe.

Herr Professor Pettinger, der Nobelpreis in Chemie ging erst vor Kurzem an die drei Wissenschaftler John Goodenough, Stanley Whittingham und Akira Yoshino. Warum?

Karl-Heinz Pettinger: Die drei Wissenschaftler sind Pioniere und haben mit der Erfindung der Lithium-Ionen-Batterie, kurz LI-Battierie, als revolutionärer Speichertechnologie völlig neue Anwendungen für die Menschheit ermöglicht. Dazu zählen in erster Linie mobile Endgeräte wie Smartphones, Laptops oder Elektrofahrzeuge. Mit der Batterie können wir unsere Smartphones, abhängig vom Gebrauch, bis zu einer Woche nutzen, ohne nachzuladen. Überdies können wir mit dieser Speichertechnologie und einem Elektroauto bis zu 400 Kilometer weit fahren. Das ist eine enorme Reichweite, die zuvor undenkbar gewesen ist. Damit sind Elektrofahrzeuge marktfähig geworden. Und: Die Forscher haben mit Lithium-Ionen-Batterien wiederaufladbare Energiespeicher erfunden, deren Gewicht ein Drittel oder Fünftel der damaligen Standards ausmachen.

Was ist historisch gesehen das Besondere an dieser Erfindung und wie ist der Stand heute?

Der Technologiepfad war visionär: Whittingham arbeitete nach der Ölkrise 1970 an Speichertechnologien für elektrische Energie und entwickelte die erste Anode für LI-Batterien. Goodenough betrieb 1980 systematisch Materialscreening über das Periodensystem hinweg für diesen Zweck. 1985 entwickelte Yoshino dann schließlich die erste kommerzielle Lithium-Ionen-Zelle. Kritiker räumten der Erfindung zunächst keine Marktchancen ein. Doch sie setzte sich durch. Heute ist die Lithium-Ionen-Technologie die am meisten „gehypte“ Speicherform für elektrische Energie. In kein anderes Batteriesystem wurden so viele Personenjahre an Entwicklungskapazität investiert. Belohnt wird der Anwender mit einem extrem breiten Produktspektrum. Ich freue mich deshalb sehr, dass der Nobelpreis die Entwicklungen in der Elektrochemie ehrt, denn die Entscheidung spiegelt die Aktualität der Forschungsrichtung wider.

Sie forschen selbst im Bereich Lithium-Ionen-Batterien. Woran arbeiten Sie konkret?

In meiner Arbeitsgruppe entwickeln wir Komponenten für sichere, preiswertere und umweltfreundlichere LI-Batterien und forschen an einer umweltfreundlichen Elektrodenherstellung, die ohne organische Lösemittel oder Wasser auskommt. Die Kollegen am Technologiezentrum arbeiten außerdem an der Integration von Batterien in Energiesysteme. Sie beschäftigen sich zum Beispiel damit, wie man die gespeicherte Energie sinnvoll ans Netz bringt oder wie groß die Batterien für die jeweiligen Anwendungen sein müssen. Wir betreiben also industrienahe Forschung und Prozessentwicklung. Am TZ Energie ist eine Pilotlinie zum Bau von Lithium-Ionen-Zellen installiert. Diese arbeitet nach einem einzigartigen Verfahren ohne Trockenräume. Dort können Zellen aus allen derzeit üblichen Speichermaterialien und elektrochemischen Systemen gebaut werden. Wir forschen bereits an Prozessen zur preiswerten Produktion der kommenden Generation der Festkörperbatterien und betreiben Forschung in Kooperation mit renommierten Kollegen aus Europa. Wir verstehen uns am TZ als Know-how-Träger und pflegen intensive Industriekontakte und -kooperationen.

Was sind die derzeit größten Herausforderungen und die Ziele Ihrer Forschungsprojekte?

Die größte Herausforderung ist die Anforderung einer erhöhten Sicherheit im Fehlerfall. Denn diese Forderung steht konträr zur Erhöhung der Energiedichte, die über Laufzeit respektive Reichweite bestimmt. Festkörperelektrolyte und -batterien sind eine Lösung, um die beiden Forderungen zu vereinen. Ziel der aktuellen Batterieforschung ist zum einen, die Energiedichte zu erhöhen und die Ladezeit zu verringern. Zum anderen geht es darum, die Elektrodenherstellung umweltfreundlich, lösemittel- und emissionsfrei zu gestalten sowie alternative Batterietechnologien zu entwickeln, die auf keine limitierten Rohstoffressourcen zurückgreifen.

Zur Batterieherstellung benötigt man Lithium und Kobalt. Wie begegnen Sie dem Vorwurf, dass diese Rohstoffe vor allem in Südamerika und Afrika unter menschenunwürdigen Bedingungen abgebaut werden?

Wenn wir Smartphones und Elektroautos haben wollen, die eine längere Laufzeit aufweisen, werden gewisse Rohmaterialien benötigt. Hierzu zählt als Schlüsselkomponente vor allem Lithium. Die Vorkommen befinden sich in der Erdkruste sowie im Meer und sind dort für mobile und netzspeichernde Anwendungen ausreichend vorhanden. Der Abbau von Lithium in Afrika könnte unter menschenwürdigen Bedingungen stattfinden. Das muss politisch und mit neuester Technik durchgesetzt werden. Darüber hinaus sollte man auf Fair-Trade-Zertifikate setzen. Eine noch bessere Alternative sehe ich im technologischen Fortschritt. Ich nenne mal ein Beispiel: Es gibt ein Verfahren aus Neuseeland, das Algen benutzt, um Lithiumcarbonat aus dem Meerwasser anzureichern. Diese Methode ist aber teurer als der Abbau von Lithium in südamerikanischen Salzseen. Wenn wir bereit wären, einen höheren Preis für Lithiumcarbonat zu bezahlen, könnte man den Abbau des Rohstoffs in Südamerika einschränken oder stoppen.

Und bei Kobalt?

Der Rohstoff ist für Hochenergiebatterien notwendig. Kobalt wird im Kongo zum einen in Minenbetrieben und zum anderen von kleinbäuerlichen Familienbetrieben auf eigenem Boden abgebaut. Es handelt sich für die Kleinbauern um deren Lebensgrundlage. Dort gibt es bekanntermaßen Kinderarbeit und die Rohstoffförderung findet sehr oft ohne Arbeitsschutz statt. Dieser humanitäre Aspekt kann nur politisch gelöst werden. Allerdings nimmt der Kobaltanteil in den Akkus für Elektromobilität ab und wird sukzessive durch Nickel ersetzt. Für mobile Anwendungen wird man dennoch immer einen gewissen Kobaltanteil brauchen. Für stationäre Anwendungen sind bereits kobaltfreie Batterien verfügbar.

Die Batteriezellenproduktion hat in der E-Mobilität einen hohen Stellenwert. 80 Prozent der Batterien kommen jedoch aus Asien, nur drei Prozent aus Europa. Ist eine Aufholjagd möglich?

Aufholen im Sinne von überholen kann nicht der Sinn sein. Fest steht aber, dass lokal produzierte Akkumulatoren im Vergleich zu Importbatterien aus Asien einen wesentlich besseren CO-Fußabdruck haben. Und nachdem für den kommenden Bedarf die Batterieproduktion in Asien nicht ausreichen wird, befürworte ich die Industriepolitik der Europäischen Union sowie die Bemühungen der deutschen Automobilindustrie, eigene Batteriefabriken aufzubauen. Der Markt ist bei uns vorhanden und wir haben auch das Wissen dazu.

Welche Bedeutung sollte man der Chemie in Zeiten des Klimawandels beimessen?

Die Chemie ist als Wissenschaft der Stoffumwandlung für ein nachhaltiges Wirtschaften unverzichtbar. Das gilt vor allem für die Langzeitspeicherung der Sonnenenergie. Das sieht man insbesondere an der Lithium-Ionen-Zelle. Diese ist zu einer Schlüssel- und Massentechnologie für mobile Anwendungen aller Art geworden. Batterien werden im Kurzstrecken- und Stadtverkehr die künftigen Energiespeicher sein. Ein weiterer innovativer Bereich, den die Chemie vorantreibt, ist die Wasserstofftechnologie und die darauf basierenden synthetischen Kraftstoffe.

