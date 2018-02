Arbeitsmarkt Nur Top-Fachkräfte profitieren Die Lage auf dem Job-Markt scheint paradox. 736 000 Stellen sind unbesetzt. Dennoch finden viele keine Arbeit.

Nürnberg.Rein rechnerisch fehlt schon jetzt nicht viel zur Vollbeschäftigung: Würde man die zuletzt 736 000 freien Stellen auf einen Schlag allein mit Arbeitslosen besetzen, hätte Deutschland über Nacht nur noch 1,8 Millionen amtlich registrierte Jobsucher. Doch die Arbeitsmarkt-Wirklichkeit sieht nun mal anders aus. Viele, die seit Jahren verzweifelt eine Stelle suchen, fehlt es an Know-how, um die immer anspruchsvolleren Aufgaben erledigen zu können. Die Folge: Von dem nun schon gut zehn Jahre währenden Job-Boom haben vor allem gut ausgebildete Fachkräfte profitiert, Langzeitarbeitslose kaum.

Hohe Langzeitarbeitslosigkeit

Das spiegelt sich entsprechend in der Statistik der Bundesagentur für Arbeit wider: Trotz boomenden Arbeitsmarktes verharrte die Zahl der Menschen, die länger als ein Jahr arbeitslos waren, über viele Jahre bei rund einer Million. Erst seit gut eineinhalb Jahren beginnt ihre Zahl zu sinken. Nach Einschätzung der Nürnberger Bundesbehörde liegt sie aber auch mit zuletzt 870 000 immer noch zu hoch. Bis Ende des Jahres will sie Bundesagentur-Chef Detlef Scheele deshalb auf unter 800 000 drücken, kündigte er kürzlich an.

Zwar ist das Auseinanderklaffen von Angebot und Nachfrage auf dem deutschen Arbeitsmarkt kein neues Problem. Angesichts des wachsenden Fachkräftemangels bringt das Ungleichgewicht die Bundesagentur aber immer stärker unter Druck. Denn seit Jahren wird es für Unternehmen schwieriger, frei gewordene oder neue geschaffene Stellen mit qualifizierten Kräften zu besetzen. Hatte es etwa im Jahr 2010 im Schnitt noch 57 Tage gedauert, bis eine Stelle besetzt war, so sind es im Vorjahr bereits 102 Tage gewesen, zeigt eine aktuelle Analyse.

In einigen technischen Berufen, aber auch im Gesundheitswesen, dauert es bis zu einem halben Jahr, bis Betriebe einen geeigneten Bewerber gefunden haben. Negativer Spitzenreiter ist nach der jüngsten BA-Engpassanalyse der Beruf des Altenpflegers mit einer durchschnittlichen Vakanzzeit von 171 Tagen. 165 Tage dauerte es zuletzt, bis ein Klempnereibetrieb einen geeigneten Sanitär-, Heizung- und Klimatechniker gefunden hat.

2017 gab es 640 000 neue Arbeitsplätze

Für die geradezu paradoxe Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt steht auch die Schere zwischen Erwerbstätigen- und Arbeitslosenzahl. Denn während 2017 im Schnitt knapp 640 000 neue Arbeitsplätze entstanden, ging die Arbeitslosigkeit lediglich um 160 000 zurück. Ein großer Teil der neu entstandenen Stellen wurde nach BA-Erkenntnissen von Frauen und Männern besetzt, die nach längerer Elternzeit in ihren Beruf zurückkehren, von EU-Arbeitsmigranten und zu einem kleinen Teil von Asylbewerbern und Älteren, die später als früher in Rente gehen.

Dass von Jobaufschwüngen nicht mehr Langzeitarbeitslose profitieren, treibt seit Jahren Arbeitsmarktforscher um. Dass Problem sei dabei nicht unbedingt, dass Langzeitarbeitslose gar keinen Job finden, sondern, dass sie ihn oft meist schon nach einiger Zeit wieder verlieren, stellte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) unlängst in einer Studie fest. Die Denkfabrik der Bundesagentur für Arbeit spricht dabei von „chronisch Arbeitslosen“ im Hartz-IV-Bezug, deren Zahl sie mit 1,35 Million beziffert.

Die Hürden bei der Jobsuche

Die populistische Einschätzung, dass bei so vielen freien Stellen jeder einen Job findet, der wirklich arbeiten wolle, halten Arbeitsmarktforscher für eine wirklichkeitsfremde Stammtischparole. Denn selbst hochmotivierte Jobsucher stünden in der Regel nach längerer Arbeitslosigkeit bei ihrem Weg zurück in die Arbeitswelt oft vor hohen Hürden. Schon länger arbeitslos gewesen zu sein, so zeigen IAB-Befragungen von Firmen, gehört dabei mit zu den größten Hindernissen.

Für andere Langzeitarbeitslose erweisen sich ihr Alter von über 50 Jahren, gesundheitliche Einschränkungen, vor allem aber fehlende Schul- und Ausbildungsabschlüsse als unüberwindbare Vermittlungsprobleme. Ausländischen Jobsucher fehlt es oft an Deutschkenntnissen, Müttern am passenden Betreuungsplatz für ihre Kinder. Auch die Pflege von Angehörigen macht manchen die Jobsuche schwerer als anderen. Kommen mehrere dieser Hemmnisse zusammen, tendiert die Chance der Betroffenen, jemals eine Arbeit zu finden, gegen Null.

