Anzeige

Konjunktur-Umfrage Oberpfälzer Industrie tief in Rezession Die Lage in der Metall- und Elektro-Industrie ist ernst. Die Firmen beurteilen die Geschäftslage so schlecht wie noch nie.

Von Christine Straßer

Merken

Mail an die Redaktion Teile eines Getriebe liegen in einer Produktionshalle eines Werkes. In der Metall- und Elektroindustrie läuft es gerade nicht rund. Foto: Inga Kjer/picture alliance/dpa

Regensburg.Die oberpfälzische Metall- und Elektro-Industrie rechnet mit einem Verlust von Arbeitsplätzen. Sie befindet sich in einer tiefen Rezession. Das ist das Ergebnis der aktuellen Umfrage der bayerischen Metall und Elektro-Arbeitgeberverbände bayme vbm unter ihren Mitgliedsunternehmen, die am Donnerstag in Regensburg vorgestellt wurde. Dr. Stefan Klumpp, der Vorsitzende der bayme vbm Region Oberpfalz-Nord, machte deutlich, wie ernst die Lage ist: „Fast 42 Prozent der Betriebe rechnen mit einem weiteren Stellenabbau in der Oberpfalz.“ Betroffen sind sowohl Inlands- wie Auslandsstandorte. Zu den großen Arbeitgebern aus diesem Bereich in der Region zählt die Maschinenfabrik Reinhausen (MR) in Regensburg. Geschäftsführer Dr. Nicolas Maier-Scheubeck schilderte auf MZ-Anfrage die Herausforderungen.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 1,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Sie haben schon ein Print- oder ePaper-Abo? oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden



Foto: Uwe Moosburger/altrofoto.de

## #### #### ########### ### ######## #### ## #######, #### ### ### ###### ### ######### ##### ######### ####### #######, ##### #####-#########. „######## ###### ###### #### ####### #### ######## #######: ######### ### ### ### ##### ###### ######## #######: ### ######## ################# ######### #####, ######### ##### #####-####### ###### ######## ########### #########, ### ### ## ####### ######## #### ### ##### ########.“ ### ####### ##### ##### ############ ######### (############ ### ############## ##### ############ ############## ######## ### #####-##) ### ############# ############. #####-######### ####### ###### ### ### ############, ############# ######### ### ### ################ ### ################# ### ############### ##############-########. ######## ##### #### ### ############## ###### ###. ### #### ### ################: „## ######## ### ######## ############# ## ######## ####### ### ############ ############## ##### ########## ### ############# ### #########, ######### ### ######## ## #########.“ ### ###### ########### ### ### ##### ######## #### ############### ######## #### #### #########, ####### ### ###### – ### #### #### ######## ### ########### ################### – #### ##############. „### ### ###### ######## ######## ### ##### ############ ############### ### ##### ##########“, ##### ##. ############## ###### #####-######### ####### #### ### ##### ### ###### ####### #### ### ### #### ####### #### ######. „### ### ########- ### ################### ####### ### ##########: ### ###### ##### ## ### ####### ### ####### ###### ############ ###, ###### ###### ### ############### ####### ####### ###### ### ########## ########## ### ###########.“

############## ###### #### ### ##########-####### ######### ##### #####. ########## ########### ###### ####### ####### ######. ### ## ###### #### ### ######## ##### ### ##########, ### ########## ##### ####### #####. ## #### ## ############ ###### ### ## ############# ## #### ####, ## ### ####### ######## ### ############## ########### ###.



Foto: Bernhard Fleischmann

#### #### #### ## ### ######-########## ### ##### ###. #### ### ### ### ############# ####### ### ### ###### ## ######## ######### ######, ##### ##. „### ######-##### ##### ### ### ##################, ### ######## ################## ######### #### ########### ############## ##### ### ######-########## ## ### ######## ######“, ##### ############ ######. ### ###### ######## #### ########## #######: #### ## ####### ### ######## ########## ### ######## ############### ### #######. ### ##### ###### #### ##### ## ##,# #######. #### ### ################ #### ### #### ## ####### ### ########### ### ####### ########, ## ######## #### ### ### #### #### ### #,# #######. „#### ###### ### ######### ### ##### #### ######### ###### ### #### ####### ######## ## ####### ########. ### #### #### ### ### ### ######-### ################ ## ### ######### ###### ### ########## ####“, ############# ######, ### ##### ##### #######, #### ### ###################### ## ######### #### ## #### #### ####. ##### ##########, ################## ######### ##### ####### ########### ######################## ##### ### ##### ##### #### #### ####### ######## ######.

###### ###### ### ####### #############

#### ### ########### ### ########### ### #### ######### ### ####### ## ###### #### ##############. #### ### ## ####### ### ########### ########## ### ### #### #### #### #### ######### ###########: ## ####### ####### ### #########, ####### ## ####### ######## #### ######## #### ### ## ####### ##### ### ##### ################## ### ##### #### ####### ###.

######## ############# ### ###### ### ####### ### #####. „### ### ######- ### ############ ################# #### ########## #######################, ### #### ############ ### #################### ### ### #### ### ######## ######, ### ########### ############### ##### ### ######## ### #### ########### ### ############## ### ########################, ######## #########. ### ############ ######## ### #### ################### ################ ###### ############### ######### ## ######## ### ### ######### ### ############## #### ####“, ############ ######.