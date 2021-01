Anzeige

Konjunktur Oberpfalz: Industrie streicht Stellen In der Metall- und Elektrobranche scheint zwar das Schlimmste überstanden. Aber auch heuer sind die Sorgen noch groß.

Von Bernhard Fleischmann

Mail an die Redaktion Blick in die Produktion bei Krones. Der Maschinenbauer muss zurzeit große Einbrüche hinnehmen und baut Stellen ab. Foto: Kiefer/C362222

Regensburg.Die Metall- und Elektroindustrie in der Oberpfalz wird in diesem Jahr weitere 2500 Arbeitsplätze abbauen. Diese Prognose vermeldete der Arbeitgeberverband bayme vbm am Mittwoch bei einer virtuellen Pressekonferenz. Bereits im vergangenen Jahr seien 3000 der vormals 98.000 Stellen weggefallen, sagte der Vorstandsvorsitzende von bayme vbm Oberpfalz, René Krahn.

Die Branche hat sich nach seinen Worten im Sommer stabilisiert. Die Lage sei besser als vor einem halben Jahr. „Aber wir kommen nicht aus der Rezession heraus“, die schon vor Corona etwa Mitte 2018 begonnen habe. Die Rückkehr zur Normalität werde noch lange dauern. „Über den Berg sind wir noch lange nicht“, so Krahn. Immerhin hat sich die Stimmung aufgehellt, besonders für den Export.